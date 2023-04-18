Компани об Азаре: «Он все еще может забить в финале ЛЧ, может выиграть титул. В этом игроке все еще есть магия. Говорить о конце карьеры слишком рано»
Венсан Компани верит, что Эден Азар еще может добиваться успехов.
«Говорить о завершении его карьеры, на мой взгляд, слишком рано. У Эдена были травмы, нужно принимать во внимание тот факт, что ты не можешь подобное контролировать. Он [Азар] справлялся с травмами и их последствиями. И после них всегда трудно возвращаться.
Это игрок, который подарил нам много хороших моментов, который заставил нас гордиться тем, что мы болеем за Бельгию. Он все еще может сражаться и внести свой вклад в какой-то момент.
Он все еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В этом игроке, в самом человеке все еще есть магия. И мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил так, как заслуживает», – сказал главный тренер «Бернли».
И на полуфинал, четвертьфинал, 1/8, групповой этап
только это будет "на дурачка", удачное стечение обстоятельств, вероятность которого (как и возможность повторения) КРАЙНЕ МАЛА, как говорил классик.
Уничтожитель бургеров закончился как футболист. Это не Бэйл, которому просто не охота, но который мог в легкую еще играть лет 5. Это — футбольный импотент.