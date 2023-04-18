Компани об Азаре: «Он все еще может забить в финале ЛЧ, может выиграть титул. В этом игроке все еще есть магия. Говорить о конце карьеры слишком рано»

Теги Венсан Компани Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бернли чемпионшип Эден Азар Футбол

Венсан Компани верит, что Эден Азар еще может добиваться успехов.

«Говорить о завершении его карьеры, на мой взгляд, слишком рано. У Эдена были травмы, нужно принимать во внимание тот факт, что ты не можешь подобное контролировать. Он [Азар] справлялся с травмами и их последствиями. И после них всегда трудно возвращаться.

Это игрок, который подарил нам много хороших моментов, который заставил нас гордиться тем, что мы болеем за Бельгию. Он все еще может сражаться и внести свой вклад в какой-то момент.

Он все еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В этом игроке, в самом человеке все еще есть магия. И мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил так, как заслуживает», – сказал главный тренер «Бернли».

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37 комментариев

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Акира_1
Увы, Азар закончил с футболом после трансфера в Реал. Как раз перед этим в Челси был его последний и самый сильный сезон и победа в финале ЛЕ.
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blaugrano
С той же вероятностью на финале могут высадиться инопланетяне и забить решающий гол.
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Рашпель793
Не, ну было бы красиво, если бы он действительно зарешал тогда, когда уже никто от него ничего не ждёт. Но на Азара, к сожалению, надежд не осталось.
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kaka10
Ответ blaugrano
С той же вероятностью на финале могут высадиться инопланетяне и забить решающий гол.
Так это уже сбылось. Он уже забил на финал ЛЧ.
И на полуфинал, четвертьфинал, 1/8, групповой этап
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Олег Ринкевич
он всё ещё может сбегать в перерыве за бургерами в кфс
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Мохнатый55
Азар уже выиграл ЛЧ в прошлом сезоне. Мотивации больше нет.
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Италофил
Говорить о завершении карьеры Кокорина ещё рано, он ещё может забить в финале кубка Кипра
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tm5pvbngvj
Ответ Акира_1
Увы, Азар закончил с футболом после трансфера в Реал. Как раз перед этим в Челси был его последний и самый сильный сезон и победа в финале ЛЕ.
Обычно, футболисты едут доигрывать в Арабские страны, МЛС, Китай. А тут человек будучи топ 5 мира (в 2019 точно) и в возрасте 29 лет поехал доигрывать в Реал. Понятно, что травмы и плохой режим решили. Но это один из самых быстрых скатов в футболе.
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Shadow1882
Сам бы взял его в Бернли?
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гилберт
Азар ещё не съел свой последний гамбургер.
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гилберт
Так возьми его в Бернли.
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jonnysilverhand01
Давай его на сезон в Бернли, 4-4-2 выбьют из него все гамбургеры
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Stewart D.
да да да а ещё он наследник Месси и Роналду конечно. Вот вот и скоро покажет всем свой уровень
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юра георгиевский
Аха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ! Очень юморная шутка ! Респект юмористу !
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Tollie
теоретически, и я могу забить в финале ЛЧ.

только это будет "на дурачка", удачное стечение обстоятельств, вероятность которого (как и возможность повторения) КРАЙНЕ МАЛА, как говорил классик.

Уничтожитель бургеров закончился как футболист. Это не Бэйл, которому просто не охота, но который мог в легкую еще играть лет 5. Это — футбольный импотент.
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Артем Алмазов
Забери его в Бернли тогда. В чем проблема?
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ivan_krylov
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Кино Музыка
Спасибо не надо.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Если Азар и забьёт в финале, то только в свои ворота)
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Typizza
Выходил Азар с Кадисом несколько дней назад. Без грусти было тяжело смотреть на этот колобок(
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Мукунку хороший
Он уже забил.. забил на всё))
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Fazy10
выйдет в финале и забьет с пенки , почему нет
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Сергей Добрынин
Успокойтесь , это он Торгане
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VuNePonimaete
Да, в фифе вполне может забить в финале
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Pavelaznaurov
Его поезд ушёл…. И он не очень переживает судя по виду—-миллионы получает ни за что….люди бьются изо всех сил на поле и получают на порядок меньше…
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