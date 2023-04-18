Венсан Компани верит, что Эден Азар еще может добиваться успехов.

«Говорить о завершении его карьеры, на мой взгляд, слишком рано. У Эдена были травмы, нужно принимать во внимание тот факт, что ты не можешь подобное контролировать. Он [ ] справлялся с травмами и их последствиями. И после них всегда трудно возвращаться.

Это игрок, который подарил нам много хороших моментов, который заставил нас гордиться тем, что мы болеем за Бельгию. Он все еще может сражаться и внести свой вклад в какой-то момент.

Он все еще может забить в финале Лиги чемпионов, он может выиграть титул. В этом игроке, в самом человеке все еще есть магия. И мы должны надеяться на лучшее, чтобы он закончил так, как заслуживает», – сказал главный тренер « ».