Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Жироной» из-за травмы лодыжки

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Эден Азар Жирона Футбол

Эден Азар не сможет принять участие в матче «Реала» против «Жироны».

Полузащитник не попал в заявку мадридской команды на матч 31-го тура Ла Лиги.

По информации El Partidazo de COPE, бельгиец получил травму левой лодыжки. Завтра он пройдет обследования, которые определят степень серьезности повреждения.

В текущем сезоне Азар провел 9 матчей за «Реал» во всех турнирах. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

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25 комментариев

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cektor
и смешно и плакать хочется )
+18
-2
+16
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Валера, уходи!!!
Он хоть бы гольфом занялся, какая никакая физкультура
+12
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Валера, уходи!!!
Лодыжки KFC
+9
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Илья Храбров
Если бы не объявили о травме, то никто бы и не заметил)
+3
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kx9vs4qvvm
Поставьте его в сервант и не трогайте)
+2
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Маноло Санчи́с
Да это даже не хрусталь, он травмируется даже когда просо на диване сидит...
+1
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Денис Рыжков
Недоевший бургер с ноги в корзину пнул, травмировался
+1
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Aleksandr Lesnikov
да в Маке споткнулся на ступеньке, что они его выгораживают
+1
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Макс Петров
По дороге в Мак
+1
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поколение пепси
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По дороге в Мак
да он только из номер выходит на тренировку уже зовёт санитаров
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Валера, уходи!!!
Он хоть бы гольфом занялся, какая никакая физкультура
кёрлингом
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Molodoy91
Ответ cektor
и смешно и плакать хочется )
помоему я уже видел такой коммент под предыдущими постами с Азаром) Ну чтож, новый матч, теже проблемы xD
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Пирс Морган
Вместо FC Real Madrid он выбрал KFC
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Gayrat Sultonov
😁😆😅🤣😂😀😃😄😁😆😅😅🤣😂
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Artur Kovas
Азару самому не стыдно смотреть на то , во что он превратился? Из сильнейшего футболиста мира в бургер кинг …
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Aleksandr Lesnikov
в Акрон его свободным агентом.
Горы, почти море, национальный парк-заповедник. Семья разницы не заметит.
Денег и так с реала на две жизни вытянул, так что зп будет чисто символической) заодно и на стадион скинется
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vkv_rus1
Никогда такого не было, и вот опять ;)
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Andrey Yaroslavtsev
Завязывать ему пора с футболом
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Сикарио
вообще до одного места Днозар
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Dovlet
буез него как
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