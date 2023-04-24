Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Жироной» из-за травмы лодыжки
Эден Азар не сможет принять участие в матче «Реала» против «Жироны».
Полузащитник не попал в заявку мадридской команды на матч 31-го тура Ла Лиги.
По информации El Partidazo de COPE, бельгиец получил травму левой лодыжки. Завтра он пройдет обследования, которые определят степень серьезности повреждения.
В текущем сезоне Азар провел 9 матчей за «Реал» во всех турнирах. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.
Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?
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Горы, почти море, национальный парк-заповедник. Семья разницы не заметит.
Денег и так с реала на две жизни вытянул, так что зп будет чисто символической) заодно и на стадион скинется