Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Жироной» из-за травмы лодыжки

Эден Азар не сможет принять участие в матче «Реала» против «Жироны».

Полузащитник не попал в заявку мадридской команды на матч 31-го тура .

По информации El Partidazo de COPE, бельгиец получил травму левой лодыжки. Завтра он пройдет обследования, которые определят степень серьезности повреждения.

В текущем сезоне провел 9 матчей за « » во всех турнирах. Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол