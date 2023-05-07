Егор Титов: «Спартак» может победить «Зенит». Промес способен сделать гол из ничего, Соболев и Николсон полезны при стандартах»

Егор Титов рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 26-м туре Мир .

«Конечно, «Спартак» может победить « », несмотря на все превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но однозначно есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — , и он должен играть с первых минут.

И, конечно же, « » силен на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на и Николсоне. Как показывает практика, эти два высоких нападающих постоянно приносят пользу при стандартах», — сказал Титов.

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