Егор Титов: «Спартак» может победить «Зенит». Промес способен сделать гол из ничего, Соболев и Николсон полезны при стандартах»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Шамар Николсон Футбол

Егор Титов рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит».

Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 26-м туре Мир РПЛ.

«Конечно, «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на все превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но однозначно есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — Промес, и он должен играть с первых минут.

И, конечно же, «Спартак» силен на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на Соболеве и Николсоне. Как показывает практика, эти два высоких нападающих постоянно приносят пользу при стандартах», — сказал Титов.

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38 комментариев

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Циник Петербургский
Ответ Евгений Суворов
легенда Спартака.
Согласен. Таких людей знать надо! Всё-таки, гений допинга, основатель спартаковской школы ныряния, предтеча дельфина... ;)
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Ростов-на-Дону
Титов с утра борща нажрался!
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med
А Соболев может посадить на желтую "из ничего".
+19
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Jacek Suomilinen
Могут, конечно, и из ничего. Дельфин ныряет, Промес забивает.
Вполне допустимый сценарий.
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AIBOLIT66
А ничья не спасёт отца русской демократии?
Торг здесь неуместен!
В принципе, Зенит может ехать в отпуск ещё до игры, никто из преследователей не сможет выиграть оставшиеся 4-5 матчей, причём не у Зенита...
Поэтому граждан воров просим не беспокоиться, украсть у нас победу не удастся ни при каком раскладе.
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Александр Жердин
Ответ Любовь Мелехова
А кто такой Егор Титов, что его мнение так важно?
Попавшийся "бромантанщик". Жрала вся команда, а прилетело только - ему 2 года дисквы от УЕФА.
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Евгений Суворов
Ответ Любовь Мелехова
А кто такой Егор Титов, что его мнение так важно?
легенда Спартака.
+11
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Antonio Gaudi
На самом деле шапками закидывать Спартак точно не стоит. Да, Зенит безусловный фаворит, но сколько было подобных случаев, когда казалось бы более сильная и мотивированная команда спотыкалась в решающем матче.
С тем же Зенитом такое было неоднократно. Вспоминается и решающий матч с Динамо, когда проигрывали 2:4, а в итоге получили технарь. И пост чемпионский матч против Спартака в Петербурге, когда тоже умудрились проиграть, хотя команда явно настраивалась на победу.
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Салман Барахоев
прошли времена вЯликой "народной" команды, пример тому нынешнее торпедо.
теперь я понял почему меня банили раз 20, оказывается спортсру за спам, 1 негативный комм про спам и сразу в блок, сейчас было предупреждения об этом ввиде предупреждения в желтой окантовке.
+7
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Yury Kanareykin
Ответ Ростов-на-Дону
Титов с утра борща нажрался!
сПартаковского духа слишком глубоко вздохнул.
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Себастьян Перейра негоциант
При той мотивации Китая будет сегодня дома у Зенита Спартаку не поможет ни Промес ни кто то другой. Титов назвал несколько хороших игроков Спартака,но видимо забыл что у зенита из намного больше. На бумаге возможно все но в реальности Спартаку сегодня надо думать не о победе а как бы на мотивации зенита не огрести полную авоську
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Максим Заворин
А нырок в штрафной это помощь при стандарте?
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rugbyfan
А промес хоть раз показывал что-то в матчах против Зенита или ЦСКА? Там два пенальти и один гол за тридцать матчей, бгг
Вся стата ни Химках и Торпедо набита
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Алексей Иванов
Соболев не забивает и половины того что должен, Николсон и того меньше, Антоха один моло что может, максимум парочку положит...и то не факт...хоть и болельщик Спартака, но в победу верю слабо, хотя очень надеюсь что ошибаюсь....если команда настроится, как во времена Карреры, глаза будут гореть всю игру, а не последние 25 минут, то дадут хороший бой и всё возможно.... судейство бы не подвело, пусть игра будет честной..
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Назар Игорь
После такого заявления Зениту можно не выходить на игру. Семак появится на поле с белым флагом и сдаст матч.
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Любовь Мелехова
А кто такой Егор Титов, что его мнение так важно?
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Павел Светлов
да, Егорка, что уж говорить, в РПЛ всё возможно -- победил же Факел ростовчан, шедших вторыми
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Nekrasof
Чудес не бывает и сегодня ничего волшебного не произойдет, максимум Спартак выжмет ничейку, ну или разгром очередной в Питере, у этой команды нет самолюбия
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hulk&boloto
Ответ Leonid73
А «времена Карреры» - это и когда он поплыл и вынужден был уйти, тоже? Что за детская манера, - связывать победы большого футбольного организма с какой-то одной персоной, пусть и харизматичной? Ну сложилось так, что был чудесный период у того состава, и что теперь? Делать из Карреры, вполне себе скромного в самостоятельных достижениях тренера, спартаковскую икону? Он уже в прошлом. Уважайте тех, кто сделал для клуба гораздо больше.
Титов, ты?)
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Benzi3
Способен Зенит, но не способен Оренбург и Ростов
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WelcomeBackPURE
Спартак Максимум может только испортить воздух
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Leonid73
Ответ Алексей Иванов
Соболев не забивает и половины того что должен, Николсон и того меньше, Антоха один моло что может, максимум парочку положит...и то не факт...хоть и болельщик Спартака, но в победу верю слабо, хотя очень надеюсь что ошибаюсь....если команда настроится, как во времена Карреры, глаза будут гореть всю игру, а не последние 25 минут, то дадут хороший бой и всё возможно.... судейство бы не подвело, пусть игра будет честной..
А «времена Карреры» - это и когда он поплыл и вынужден был уйти, тоже? Что за детская манера, - связывать победы большого футбольного организма с какой-то одной персоной, пусть и харизматичной? Ну сложилось так, что был чудесный период у того состава, и что теперь? Делать из Карреры, вполне себе скромного в самостоятельных достижениях тренера, спартаковскую икону? Он уже в прошлом. Уважайте тех, кто сделал для клуба гораздо больше.
+1
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Kira625
Про оборону Спартака Титов тактично умолчал ;)
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artem saribekyan
Ответ Салман Барахоев
прошли времена вЯликой "народной" команды, пример тому нынешнее торпедо. теперь я понял почему меня банили раз 20, оказывается спортсру за спам, 1 негативный комм про спам и сразу в блок, сейчас было предупреждения об этом ввиде предупреждения в желтой окантовке.
Заметил?
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Leonid73
Когда спартаковская плеяда начиная с Кавазашвили, Мостового, Карпина … и заканчивая теперь вот Титовым, сами играли, то воспринимались недостижимым идеалом и образцом. Были великолепны и, наверное, остаются ими в своём деле… Но когда берутся рассуждать, - с этим почему-то затык. И кругозор куда-то исчезает, мысли и слова слова какие-то «тесные». А были ведь «отцы- образцы»- Старостины, Маслаченко, Севидов, Ярцев… Могли и внутри футбольной жизни, и на публике быть ого-го, не смущая людей «загадками» и странностями.
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