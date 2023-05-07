Егор Титов: «Спартак» может победить «Зенит». Промес способен сделать гол из ничего, Соболев и Николсон полезны при стандартах»
Егор Титов рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит».
Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в 26-м туре Мир РПЛ.
«Конечно, «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на все превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но однозначно есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — Промес, и он должен играть с первых минут.
И, конечно же, «Спартак» силен на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на Соболеве и Николсоне. Как показывает практика, эти два высоких нападающих постоянно приносят пользу при стандартах», — сказал Титов.
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Вполне допустимый сценарий.
Торг здесь неуместен!
В принципе, Зенит может ехать в отпуск ещё до игры, никто из преследователей не сможет выиграть оставшиеся 4-5 матчей, причём не у Зенита...
Поэтому граждан воров просим не беспокоиться, украсть у нас победу не удастся ни при каком раскладе.
С тем же Зенитом такое было неоднократно. Вспоминается и решающий матч с Динамо, когда проигрывали 2:4, а в итоге получили технарь. И пост чемпионский матч против Спартака в Петербурге, когда тоже умудрились проиграть, хотя команда явно настраивалась на победу.
теперь я понял почему меня банили раз 20, оказывается спортсру за спам, 1 негативный комм про спам и сразу в блок, сейчас было предупреждения об этом ввиде предупреждения в желтой окантовке.
Вся стата ни Химках и Торпедо набита