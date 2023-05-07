Бензема выиграл 33-й трофей. Он самый титулованный французский футболист в истории
Карим Бензема выиграл 33-й трофей в карьере.
35-летний нападающий «Реала» стал обладателем Кубка Испании. В финале мадридский клуба одержал победу над «Осасуной» (2:1).
За свою карьеру Карим выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе «Лиона» и один со сборной Франции. Он является самым титулованным французским футболистом в истории.
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Крутой француз, который алжирец, а если точнее - кабил:)
¡HALA MADRID!
ну ладно,я все приплел😁но тем не менее отчасти это факты)
P.S. Коман еще ни разу не проигрывал чемпионат, авось таким боком, станет самым титулованным игроком в мире:)