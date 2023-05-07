Бензема выиграл 33-й трофей. Он самый титулованный французский футболист в истории

Теги Лион Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Кубок Испании Футбол

Карим Бензема выиграл 33-й трофей в карьере.

35-летний нападающий «Реала» стал обладателем Кубка Испании. В финале мадридский клуба одержал победу над «Осасуной» (2:1).

За свою карьеру Карим выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе «Лиона» и один со сборной Франции. Он является самым титулованным французским футболистом в истории. 

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44 комментария

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Эркинбек Апаканов
Быстров : Кроос обычно бьёт по воробям, а здесь в створ.... У меня всё 🤦‍♂️
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ZA.RMA
Ответ sC@ryClown!
один из слабейших обладателей ЗМ в истории при этом
Один из самых заслуженных ЗМ спустя много лет:)
+38
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Los Galácticos
Просто космическая карьера получилась у Бензема в Реале, кто бы мог подумать в году 2015 что он достигнет таких высот, и это еще не конец а вдруг возьмёт еще одну ЛЧ и повторит рекорд Хенто.
+34
-3
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ZA.RMA
Сегодня сыграл слабо, но надеюсь, что это просто предосторожность перед Сити))

Крутой француз, который алжирец, а если точнее - кабил:)
+25
-6
+19
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Xabi Alonso78
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А Дношам - трусливый позорный черт.
Дешман это не тренер, в принципе. Вывозил за счет лучшего французского поколения, и даже так умудрился проиграть два финала Португалии и Оргентене, из-за его бездарных решений
+18
-6
+12
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Xabi Alonso78
После Зидана и Анри, лучший французский игрок в истории
Анри вычеркни.
+20
-10
+10
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Оливер Кан удаляет Роберту
А Дношам - трусливый позорный черт.
+18
-9
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f0rmoceft
Ещё 25 трофей за Реал, делит первое место с Марсело.
+9
-2
+7
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Jon Snow
Ответ Xabi Alonso78
После Зидана и Анри, лучший французский игрок в истории
Платини
+7
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shked1694
Впереди ещё одна цель.
¡HALA MADRID!
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Андрей Хенто
Плюс Карим еще сравнялся по количеству трофеев с Марсело по 24 за Королевский клуб и разделяет с ним первую строчку, как самый титулованный игрок в футболке Королевского клуба!
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Этот Райола хочет денег
Каримыч, несмотря на наличие ярких партнеров и соперников, свое место в мировой футбольной истории получил. Выгрыз, добыл, но получил!
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Talgat Ergeshov
искренне жаль,что из-за своей глупости и трусости дешама он остался без медали ЧМ,а еще в этом году из-за жадности коло муани,который мог отдать пас мбаппе и вывести 1 на 1.....
ну ладно,я все приплел😁но тем не менее отчасти это факты)
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Аа Еее
Ответ sC@ryClown!
один из слабейших обладателей ЗМ в истории при этом
ты про месси,как я понял
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max mystique
Наконец-то! Слишком долгий перерыв был!кубок наш!!!
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Harut Hovsepyan
Ответ Los Galácticos
Просто космическая карьера получилась у Бензема в Реале, кто бы мог подумать в году 2015 что он достигнет таких высот, и это еще не конец а вдруг возьмёт еще одну ЛЧ и повторит рекорд Хенто.
Ну, у котов 9 жизней, так что вполне можно было предположить))
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Новиков
Только очень глупый человек мог сказать такое про Крооса.
написано же Быстров
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Игорь Новиков
Ответ Эркинбек Апаканов
Быстров : Кроос обычно бьёт по воробям, а здесь в створ.... У меня всё 🤦‍♂️
Только очень глупый человек мог сказать такое про Крооса.
+5
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инок
Бензема и Реал прекрасный союз! Удачи Кариму и в дальнейшим. Взять очередной трофей - кубок ЛЧ !
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wadwill13
Ответ sC@ryClown!
один из слабейших обладателей ЗМ в истории при этом
это ж как надо не любить футбол и не разбираться в нем чтобы такую чушь сказать? баджо или бензема более великие в истории футбола? конечно баджо, но кто сильнее раскрылся и кто сильнее выступил и показал игру во время получение ЗМ? конечно бензема... противоречить этому мнению которое даже в Италии принимают прояессионалы- это быть глупым и не разбираться. я могу ещё с 10 фамилий назвать за последние 30 лет. ривалдо или бензема? конечно француз. бензема или оуэн? и так далее... глупо и необдуманно
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Asad Usmanhodjaev
Надеюсь Карим зол, что не забивает и отыграется в играх против Сити
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Rock-n-Rolla
Ответ Злобный Конь
Со сборной Франции?
победа в Лиге Наций 20-21
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Злобный Конь
Со сборной Франции?
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Данил Луговский
Бензема крут. Так играть в свои года, на позиции форварда. Только уважение и почет.
P.S. Коман еще ни разу не проигрывал чемпионат, авось таким боком, станет самым титулованным игроком в мире:)
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Yubaba
Карим зе дрим)
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