Карим Бензема выиграл 33-й трофей в карьере.

35-летний нападающий « » стал обладателем Кубка Испании. В финале мадридский клуба одержал победу над «Осасуной» (2:1).

За свою карьеру выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе « » и один со сборной Франции. Он является самым титулованным французским футболистом в истории.

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