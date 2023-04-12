Президент «Лиона»: «Бензема сказал: «Если мне придется уйти, я предпочел бы перейти в «Реал» – это мечта». Еще было предложение от «Манчестер Юнайтед»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас вспомнил, как к нему обратился Карим Бензема из-за перехода в «Реал».

«Карим – это успех, который начался с нуля, начался с больших трудностей, когда нужно было бороться со всем. Он сумел заявить о себе в клубе с очень сильной академией.

Когда он уходил в « », было еще есть несколько предложений, в том числе от « ».

сказал мне: «Президент, если мне придется уйти, я предпочел бы перейти в «Реал», потому что это моя мечта».

В полной гармонии мы выбрали «Реал», и это сработало хорошо.

Карим отзывается добрыми словами о «Лионе», помнит каждое мгновение своего развития.

В момент вручения «Золотого мяча», когда он стоял на сцене и весь мир смотрел на него, он вспоминал академию « » и город», – сказал .