Президент «Лиона»: «Бензема сказал: «Если мне придется уйти, я предпочел бы перейти в «Реал» – это мечта». Еще было предложение от «Манчестер Юнайтед»

Теги Лион Карим Бензема Манчестер Юнайтед Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Жан-Мишель Олас Футбол

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас вспомнил, как к нему обратился Карим Бензема из-за перехода в «Реал».

«Карим – это успех, который начался с нуля, начался с больших трудностей, когда нужно было бороться со всем. Он сумел заявить о себе в клубе с очень сильной академией.

Когда он уходил в «Реал Мадрид», было еще есть несколько предложений, в том числе от «Манчестер Юнайтед».

Карим Бензема сказал мне: «Президент, если мне придется уйти, я предпочел бы перейти в «Реал», потому что это моя мечта». 

В полной гармонии мы выбрали «Реал», и это сработало хорошо.

Карим отзывается добрыми словами о «Лионе», помнит каждое мгновение своего развития.

В момент вручения «Золотого мяча», когда он стоял на сцене и весь мир смотрел на него, он вспоминал академию «Лиона» и город», – сказал Жан-Мишель Олас.

4 комментария

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Нефанатик
Карим образцовый человек и футболист. Никаких конфликтов, никаких симуляций, всегда уважительное отношение к соперникам и судьям. Недоказанное косвенное причастие к делу Вальбуэна никак не портит мнение о нем.
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arslankolesov71@gmail.com
Один из лучших нападающих в истории Реала, не поспоришь
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QWertY
Ответ rigobersong
Помню как он круто с Манчестером играл и Лион бился на равных, но у того МЮ был гениальный Тевес который и решил исход матча:)
Оо, я думал тебя заблочили)
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rigobersong
Помню как он круто с Манчестером играл и Лион бился на равных, но у того МЮ был гениальный Тевес который и решил исход матча:)
+4
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