Президент «Лиона» о Бензема: «Он – символ, каждый день мечтаю о его возвращении. Появится возможность – попробуем»
Президент «Лиона» заявил о желании подписать Карима Бензема.
«Действительно, если возможность появится, какой бы небольшой она ни была, мы рискнем.
Он – символ. Я каждый день мечтаю о его возвращении. Мы постараемся, но будет очень сложно.
Мне понравилась его игра с «Барселоной», хотя кто-то будет иного мнения», – заявил Жан-Мишель Олас.
Бензема является воспитанником «Лиона» и играл за клуб Лиги 1 до 2009 года, после чего перешел в «Реал». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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