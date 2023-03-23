Президент «Лиона» о Бензема: «Он – символ, каждый день мечтаю о его возвращении. Появится возможность – попробуем»

Президент «Лиона» заявил о желании подписать .

«Действительно, если возможность появится, какой бы небольшой она ни была, мы рискнем.

Он – символ. Я каждый день мечтаю о его возвращении. Мы постараемся, но будет очень сложно.

Мне понравилась его игра с «Барселоной», хотя кто-то будет иного мнения», – заявил .

Бензема является воспитанником « » и играл за клуб 1 до 2009 года, после чего перешел в « ». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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