Президент «Лиона» о Бензема: «Он – символ, каждый день мечтаю о его возвращении. Появится возможность – попробуем»

Теги Лион Карим Бензема Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Жан-Мишель Олас Футбол

Президент «Лиона» заявил о желании подписать Карима Бензема.

«Действительно, если возможность появится, какой бы небольшой она ни была, мы рискнем.

Он – символ. Я каждый день мечтаю о его возвращении. Мы постараемся, но будет очень сложно.

Мне понравилась его игра с «Барселоной», хотя кто-то будет иного мнения», – заявил Жан-Мишель Олас.

Бензема является воспитанником «Лиона» и играл за клуб Лиги 1 до 2009 года, после чего перешел в «Реал». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Илюша17
Закончить карьеру в таком клубе как Лион, весьма не дурно)
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Роман
А почему бы и нет. Заканчивать карьеру там где начинал играть в футбол.
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Михаил Стентор
Красиво было бы, через пару лет год поиграть в Лионе, зацепить кубок и закончить. Сказка.
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