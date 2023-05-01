«МЮ» активнее «Баварии» пытается подписать Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» еще не принял решения

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«Манчестер Юнайтед» пытается договориться о трансфере форварда Рандаля Коло-Муани.

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы действуют даже активнее «Баварии», также заинтересованной в приобретении лучшего бомбардира «Айнтрахта».

При этом сам футболист пока никакого решения не принял и никому обещаний не давал. Его представители изучают ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что Коло-Муани может обойтись менее чем в 100 млн евро без учета бонусов.

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24 комментария

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Joker17
Ответ che kaif
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Согласен, АПЛ сойдёт. В ФНЛ ему ещё рано
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QWertY
Негр, француз, из бундеслиги, дорогой. Все карты против МЮ
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Михаил Стентор
Ответ Xabi Alonso78
Игроки Бундесфермы в других чемпах чаще всего оказываются полной посредственностью
Кроос, Холланд, Тер Штеген, Обамеянг, Гюндоган и другие дружно посмеялись.
+9
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Ksandvankneshas
Агент у паренька работает на славу, канеш. Хотя оно и понятно, сейчас наверное лучший шанс толкнуть его за сотку
+3
0
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Alexander Yavriantz
Зачем он МЮ? Надо брать Кейна и больше никто в атаку не нужен, особенно если Гринвуда вернут. Марса можно кому-то бесплатно отдать и всё равно ещё полно игроков в атаке будет. Учитывая, что Амад ещё в аренде.
+3
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ljolik888
ПСЖ твой выход !
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Football poet
Ответ Alexander Yavriantz
Зачем он МЮ? Надо брать Кейна и больше никто в атаку не нужен, особенно если Гринвуда вернут. Марса можно кому-то бесплатно отдать и всё равно ещё полно игроков в атаке будет. Учитывая, что Амад ещё в аренде.
Потому что и за Кейна просят 100 млн и за Коло-Муани просят 100 млн, только вот Кейну 30, а Коло 24. При этом Коло Муани уже второй-третий сезон доказывает свою крутость и в той же сборной Франции о постепенно становится важнейшим игроком.
Я сам хотел бы Кейна видеть в МЮ, но отдавать 100 млн за 30-летнего игрока, у которого остался всего лишь 1 год по контракту, это неразумно.
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Андрей
Ответ Михаил Стентор
Кроос, Холланд, Тер Штеген, Обамеянг, Гюндоган и другие дружно посмеялись.
Сон ещё.
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p P
В Баварию за 15))
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Павел Варламов
Блин ну сколько можно, кто в Юнайтед раскрылся по полной из бундеслиги? Кагава, Мхитарян пусть и после Арсенала, Санчо которого хотят вернуть, правда все мной перечисленные из Дортмунда, может из Франкфурта зайдёт?
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Slavick Nemkovsky
Баварии предлагаю не дергаться, а через год просто посмеяться как "лучшелиговцы" очередные 100 лямов в помойку слили
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svft
сейчас все, что меньше ста - это вроде как по акции
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Goofts
Этот африканский лось подошёл бы мю
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HI MARS
МЮ и Бавария - великие клубы,с историей,с деньгами.Так что каждый из них лучше нашей барсы(
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ПавелАвер
В Баварии там уже всё руководство с ума посходило. Превратили великий клуб в посмешище.
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Тимур Кондрашеа
Ответ Михаил Стентор
Кроос, Холланд, Тер Штеген, Обамеянг, Гюндоган и другие дружно посмеялись.
оооочень многие другие посмеялись
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Elik1989
Ответ Павел Варламов
Блин ну сколько можно, кто в Юнайтед раскрылся по полной из бундеслиги? Кагава, Мхитарян пусть и после Арсенала, Санчо которого хотят вернуть, правда все мной перечисленные из Дортмунда, может из Франкфурта зайдёт?
Лука Йович уже зашёл...из Айнтрахта и стоило это Реалу в 60млн)
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che kaif
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