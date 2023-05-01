«МЮ» активнее «Баварии» пытается подписать Коло-Муани. Форвард «Айнтрахта» еще не принял решения
«Манчестер Юнайтед» пытается договориться о трансфере форварда Рандаля Коло-Муани.
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы действуют даже активнее «Баварии», также заинтересованной в приобретении лучшего бомбардира «Айнтрахта».
При этом сам футболист пока никакого решения не принял и никому обещаний не давал. Его представители изучают ситуацию на рынке.
Ранее сообщалось, что Коло-Муани может обойтись менее чем в 100 млн евро без учета бонусов.
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Я сам хотел бы Кейна видеть в МЮ, но отдавать 100 млн за 30-летнего игрока, у которого остался всего лишь 1 год по контракту, это неразумно.