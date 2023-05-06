Онопко о 0:2 с «Факелом»: «Ростову» не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом»

Виктор Онопко считает, что «Ростову» в игре с «Факелом» (0:2) не хватило сосредоточенности.

– Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.

Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед.

– Не хватало Осипенко и ?

– Конечно, это игроки основного состава, но те футболисты, которые вышли в основе, были готовы играть. Готовность Осипенко к следующему матчу будет зависеть от его восстановления. Он и сегодня был готов, но не на 100%, у нас будет восемь дней, он успеет подготовиться, – сказал помощник главного тренера « » Валерия Карпина.

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