Онопко о 0:2 с «Факелом»: «Ростову» не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом»
Виктор Онопко считает, что «Ростову» в игре с «Факелом» (0:2) не хватило сосредоточенности.
– Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.
В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.
Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед.
– Не хватало Осипенко и Миронова?
– Конечно, это игроки основного состава, но те футболисты, которые вышли в основе, были готовы играть. Готовность Осипенко к следующему матчу будет зависеть от его восстановления. Он и сегодня был готов, но не на 100%, у нас будет восемь дней, он успеет подготовиться, – сказал помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
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Зря Щетинина сегодня выпустили, он либо не восстановился, либо не успел настроиться. В отсутствие главных устроителей прессинга (Миронов перебрал желтых). Уткин окончательно потерялся. Эх, если бы Утя не чурался черновой работы, ему бы цены не было.
И Шнякин раз семь об этом...
Неужели все пенальти ( кроме двух) были не по делу?????
Жопу рвать в комментариях, это плевать в зеркало.
Какая разница кто останется, или кто придет?
Останутся и хорошо! В городе будет праздник.
А словесные баталии, это просто слова.