Онопко о 0:2 с «Факелом»: «Ростову» не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Виктор Онопко Факел Матч ТВ Максим Осипенко Алексей Миронов Виктор Мелехин Футбол

Виктор Онопко считает, что «Ростову» в игре с «Факелом» (0:2) не хватило сосредоточенности.

– Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. Борьба, подбор, и на подборе никого не оказалось.

В эпизоде со вторым голом также были длинная [передача], подбор и подача с краю. Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии. Это неправильно. Надо разобрать эпизоды.

Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперед.

– Не хватало Осипенко и Миронова?

– Конечно, это игроки основного состава, но те футболисты, которые вышли в основе, были готовы играть. Готовность Осипенко к следующему матчу будет зависеть от его восстановления. Он и сегодня был готов, но не на 100%, у нас будет восемь дней, он успеет подготовиться, – сказал помощник главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

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50 комментариев

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Gordon Brown
Проиграли ответственный матч.
+23
0
+23
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Forte Live
Календарь далее суровый. Кажется, двойка может перевернуться зеркально.
+12
0
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Влад Филиппов
Ростов ну пора пора уже начать играть и создавать моменты по крайней мере (ладно уже забивать )
+11
0
+11
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ФК РОСТОВ.
Проиграли заслуженно! По моему самый худший матч в сезоне и самый безответственный. Но!!!!! Верю и люблю Команду! Вперёд Ростов!
+13
-2
+11
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Antony Klestoff
Проклятие Генича в действии
+11
-1
+10
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S. A.
Ростову не хватило падений Комличенко в штрафной Факела
+15
-5
+10
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ДнепрЧемпион1983
Комличенко надо было падать
+11
-3
+8
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Антимосковский
Ответ ALEKS66
Карпин-Евсеев-Асхабадзе. Дружба не разлей вода. Сегодня Валера вам подарок сделал-На следующей сезон 4-6 очей занесете. Схема для РПЛ известна как мир.Совесть только все потеряли. Пришел Евсеев и болото опять забурлило. Факел весь сезон 2 паса поперек поля отдать не может и вдруг очи на него посыпались. Ну хорош-настольная лига. Ну останетесь вы-убогие-на следующий сезон -а дальше то как? Очки проданные ведь отдавать надо-а по мячу попасть-болезные не можете. Ну вот вся РПЛ в этом. Лига для особо одаренных умом-верят же некоторые индивидуимы в реальность все этой мути.
факел настолько хорош, что у него уже появились персональные хейтеры на сайте
+7
0
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Nogoi89
Ростову не хватило пенальти, говорить надо прямо.
+9
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Le Jay
Четко и по делу. Действительно, нас дважды наказали за потерю внимания. Накопившиеся потери в составе всё-таки сказались, нельзя было бесконечно нивелировать короткую лавочку такой отдачей.
Зря Щетинина сегодня выпустили, он либо не восстановился, либо не успел настроиться. В отсутствие главных устроителей прессинга (Миронов перебрал желтых). Уткин окончательно потерялся. Эх, если бы Утя не чурался черновой работы, ему бы цены не было.
+6
-1
+5
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Papaphil
Лучше и не придумать… стать чемпионов в матче с мясными..😆
+4
-1
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sertrch
Ответ S. A.
Ростову не хватило падений Комличенко в штрафной Факела
Уже аж тошнит от слов о пенальти Ростова.
И Шнякин раз семь об этом...
Неужели все пенальти ( кроме двух) были не по делу?????
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Lior Diamond
А что, Комлеченко не бегал сегодня до штрафной?
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RusSelMash
Ответ Алексей Терн
Ростову не хватает опытного тренера
Ищешь себе работу?
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RusSelMash
Ответ Le Jay
Мне почему-то больше всех запомнился ужасный матч с Ахматом. Наверно, потому-что волевая победа абсолютно не отражала ход матча и состояние команды в октябре.
Это когда нам назначили пенальти, которого на самом деле не было, и засчитали гол, который нельзя было засчитывать?
+2
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RusSelMash
Ответ k_42
Валера продажная
Зачем ты, Валерия, так плохо публично про саму себя говоришь?
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Гельмут Стой
Ответ Александр Зубков
Виктор Онопко на позитиве: Все нормально. Третий гол немного не добежал защитник. Четвертый вратарь ошибся, с кем не бывает, пятый- спорный угловой, шестой - Комличенко упал не в той штрафной, потом я считать бросил. Но играли хорошо. Шансы были.
Где он сказал про "шансы были?"
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ sertrch
Уже аж тошнит от слов о пенальти Ростова. И Шнякин раз семь об этом... Неужели все пенальти ( кроме двух) были не по делу?????
Увы, но бесполезно пытаться опровергать слова альтернативноодарённых о пенальти Ростова. У них и Земля плоская.
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RusSelMash
Ответ S. A.
Ростову не хватило падений Комличенко в штрафной Факела
Кому не хватает ума, те квакают про пенальти!!!
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Seltic
Ответ ФК РОСТОВ.
Проиграли заслуженно! По моему самый худший матч в сезоне и самый безответственный. Но!!!!! Верю и люблю Команду! Вперёд Ростов!
По-моему с Локомотивом было хуже. Но это тоже опыт.
+2
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Доктор Броманталь
Ответ S. A.
Ростову не хватило падений Комличенко в штрафной Факела
Это точно.
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Вечный Хрюн
Ну а если честно добавил Онопко то:Не хватало 11 метровый на Комличенко
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Влад Филиппов
Ответ Le Jay
А что в матче со Спартаком или Уралом не было моментов? 3 гола из 4 были забиты с игры. Вы о чем вообще?
мы чуть ли не худшние по забитым голам , когда смотришь игру ты не видишь атаки , так просто мяч пнули и побежали авось закатится
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АНАТОЛИЙ КУЗНЕЧИКОВ
Ответ ALEKS66
Карпин-Евсеев-Асхабадзе. Дружба не разлей вода. Сегодня Валера вам подарок сделал-На следующей сезон 4-6 очей занесете. Схема для РПЛ известна как мир.Совесть только все потеряли. Пришел Евсеев и болото опять забурлило. Факел весь сезон 2 паса поперек поля отдать не может и вдруг очи на него посыпались. Ну хорош-настольная лига. Ну останетесь вы-убогие-на следующий сезон -а дальше то как? Очки проданные ведь отдавать надо-а по мячу попасть-болезные не можете. Ну вот вся РПЛ в этом. Лига для особо одаренных умом-верят же некоторые индивидуимы в реальность все этой мути.
Это просто игра!
Жопу рвать в комментариях, это плевать в зеркало.
Какая разница кто останется, или кто придет?
Останутся и хорошо! В городе будет праздник.
А словесные баталии, это просто слова.
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Виктор Жарикова
Ответ Gordon Brown
Проиграли ответственный матч.
Не ожидал проигроша
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