Евсеев о 2:0 с «Ростовом»: «Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот – «Факел» хорошо сыграл»
Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги игры с «Ростовом».
Воронежская команда одержала победу со счетом 2:0 в 26-м туре Мир РПЛ.
– Насколько довольны содержанием игры?
– Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерами. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают.
– Был ли быстрый гол во втором тайме вашей заготовкой?
– В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле Романа Акбашева, несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего.
Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать, – сказал Евсеев.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Ну и Евсеева поздравляю с прекрасным дебютом.Очень организованно сыграли без мяча, позиционно в обороне почти без ошибок и забили хорошие голы.В следующем сезоне с предсезонкой Вадима Валентиновича Факел должен будет выглядеть ещё лучше
Воронежу привет! Жил там как то пару лет.
-Валерий, вы сегодня наблюдали за матчем с трибуны...
-Ну и..?
-Вадим,ответьте,пожалуйста..
-.. вам!