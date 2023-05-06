Евсеев о 2:0 с «Ростовом»: «Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот – «Факел» хорошо сыграл»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги игры с «Ростовом».

Воронежская команда одержала победу со счетом 2:0 в 26-м туре Мир .

– Насколько довольны содержанием игры?

– Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что « » хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерами. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают.

– Был ли быстрый гол во втором тайме вашей заготовкой?

– В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле , несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего.

Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать, – сказал .

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