Евсеев о 2:0 с «Ростовом»: «Если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот – «Факел» хорошо сыграл»

Теги Ростов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Роман Акбашев Матч ТВ Ираклий Квеквескири Футбол

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итоги игры с «Ростовом».

Воронежская команда одержала победу со счетом 2:0 в 26-м туре Мир РПЛ.

– Насколько довольны содержанием игры?

– Ну, если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что «Факел» хорошо сыграл эту игру. Хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерами. У меня такая команда, что никого настраивать не надо. Они сами рвутся в бой, сами хотят выигрывать. Ну, и болельщики им в этом помогают.

– Был ли быстрый гол во втором тайме вашей заготовкой?

– В перерыве мы разговаривали с тренерским штабом, но мы оставили на поле Романа Акбашева, несмотря на карточку. Он нас отблагодарил. Мы готовили его замену, но не так рано. Выход Квеквескири планировался заранее. Все замены у нас сыграли, хотя их было четыре. Дотерпели, доиграли. Ближе к концу добавили второго нападающего.

Поддержка трибун? Я ее еще до игры слышал, когда команда на разминке была. Я очень благодарен болельщикам, надеюсь, с моей стороны будем только радовать, – сказал Евсеев

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Хорошо бы Факел сохранил прописку, но самое главное - не дал выйти Химки и Торпедо в зону стыков.
+60
-2
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Я бы отметил как круто поддерживал своих гостевой фан-сектор Факела.Такому футбольному городу желаю остаться в РПЛ
Ну и Евсеева поздравляю с прекрасным дебютом.Очень организованно сыграли без мяча, позиционно в обороне почти без ошибок и забили хорошие голы.В следующем сезоне с предсезонкой Вадима Валентиновича Факел должен будет выглядеть ещё лучше
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Что-то Факел разошелся)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
«Факел» сыграл практически идеально. Слаженность действий во всех линиях,высокий прессинг и быстрые атаки
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Факе сыграл один лучших матчей в сезоне.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брулин
Факел по делу победил. Игроки Ростова сегодня играли медленно и примитивно в атаке. Один голевой момент за весь матч это ни о чём. Но ещё интереснее будет послушать тренера Карпина что помешало сегодня его команде потушить пожар 🔥 в своей штрафной площади
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Grut
Ответ Злодей Спб
Хорошо бы Факел сохранил прописку, но самое главное - не дал выйти Химки и Торпедо в зону стыков.
на сегодня факел увеличил отрыв от них
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мощные ягодицы Азара
Редко можно услышать комплименты в адрес предыдущих тренеров. Евсееву респект.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
внезапненько. А я уже успел по поводу назначения Евсеева много негативного понаписать... видимо, придется признать, что был не прав.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Шевченко
Факел сыграл хорошо и выглядел лучше 100%, но справедливости ради, все таки вторая команда несколько моментов имела, но не реализовала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Миньёле
Ответ Michael Boldyrev
внезапненько. А я уже успел по поводу назначения Евсеева много негативного понаписать... видимо, придется признать, что был не прав.
Да эта победа ещё ни о чем не говорит) Пока что на багаже Пятибратова 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русский в Шоке
Факел хейтерам за Евсеева насовал по самые помидорки))

Воронежу привет! Жил там как то пару лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Прикольная могла быть послематчевая пресс конференция тренеров:
-Валерий, вы сегодня наблюдали за матчем с трибуны...
-Ну и..?
-Вадим,ответьте,пожалуйста..
-.. вам!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиль Улленшпигель
Вот вам и ... вам! Неожиданно, но заслуженно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Первый гол сильно помог Факелу. Случайный гол - Ростову воздалось за дурачка, забитого Селявой )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Володин
Городу-миллионнику дОлжно иметь хороший клуб /футбольный, хоккейный, либо другой/, ведь болеть за своих - огромное удовольствие!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrei Russian
Ответ Pelerin
Первый гол сильно помог Факелу. Случайный гол - Ростову воздалось за дурачка, забитого Селявой )
На дурачка выживае спартак
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
Ответ Andrei Russian
На дурачка выживае спартак
А по факту Селява забил первый гол за 5 лет, свалившимся с ноги мячом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий