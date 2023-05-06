Гюндоган не забил пенальти в матче с «Лидсом». «Сити» пропустил сразу после этого
Илкай Гюндоган не реализовал пенальти в матче против «Лидса».
Главный арбитр матча «Манчестер Сити» – «Лидс» Энди Мэдли назначил 11-метровый в пользу хозяев за фол на Филипе Фодене.
Гюндоган, уже оформивший дубль в этом матче, неудачно пробил с точки на 84-й минуте – мяч попал в штангу после того, как вратарь Хоэль Роблес коснулся его.
На 85-й минуте гости отыграли один гол – Родриго Морено Мачадо сделал счет 1:2.
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Но вот пропускать сразу после этого, было ну совсем не обязательно. Пришлось слегка понервничать.
А вообще Илкай, ты как хочешь, но мы тебя в Барсу не отпускаем, нам без тебя трудно!