Гюндоган не забил пенальти в матче с «Лидсом». «Сити» пропустил сразу после этого

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Илкай Гюндоган Родриго Хоэль Роблес Футбол

Илкай Гюндоган не реализовал пенальти в матче против «Лидса».

Главный арбитр матча «Манчестер Сити» – «Лидс» Энди Мэдли назначил 11-метровый в пользу хозяев за фол на Филипе Фодене.

Гюндоган, уже оформивший дубль в этом матче, неудачно пробил с точки на 84-й минуте – мяч попал в штангу после того, как вратарь Хоэль Роблес коснулся его.

На 85-й минуте гости отыграли один гол – Родриго Морено Мачадо сделал счет 1:2.

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7 комментариев

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Mesut Ozil
С одной стороны я хотел чтобы он хет-трик сделал,а с другой чтобы Холанд без гола не ушёл
+18
-1
+17
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Эксперимент
Хотел хет-трик сделать, но не судьба
+10
0
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Большое сердце Неймара
Ответ Mesut Ozil
С одной стороны я хотел чтобы он хет-трик сделал,а с другой чтобы Холанд без гола не ушёл
мяч предательски не хотел у Холланда заходить в ворота. обидно что он сегодня не забил
+8
0
+8
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ChipsRobber
Гюндо сыграл блестяще, хотел хет-трик сделать. Не удалось, при счете 2-0 простительно.
Но вот пропускать сразу после этого, было ну совсем не обязательно. Пришлось слегка понервничать.
А вообще Илкай, ты как хочешь, но мы тебя в Барсу не отпускаем, нам без тебя трудно!
+4
0
+4
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Adam Almurzaev
Ответ Большое сердце Неймара
мяч предательски не хотел у Холланда заходить в ворота. обидно что он сегодня не забил
3 штанги. Мог по сути покер сделать, не поперло.
+2
0
+2
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Большое сердце Неймара
Ответ Adam Almurzaev
3 штанги. Мог по сути покер сделать, не поперло.
надеюсь на реале оторвётся
+3
-2
+1
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