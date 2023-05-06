Пеп – болельщикам «Сити» перед «Лидсом» и коронацией Карла III: «Приходите и помогите нам, если у вас нет дел получше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Лидс Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола призвал болельщиков «Ман Сити» посетить домашний субботний матч с «Лидсом».

Ранее в этот же день в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III.

«Пожалуйста, приходите завтра в 15:00, если у вас нет дел получше.

В стране произойдет важное событие, но в любом случае, если у вас больше ничего не запланировано, то приходите и помогите нам, потому что нам это нужно.

У нас осталось лишь два домашних матча – с «Лидсом» и «Челси» – и нам нужны наши болельщики», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Большое сердце Неймара
все верно,лучше прийти и поддержать лучшую команду Европы, идущей к треблу. тем более всего 2 домашних игры осталось
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-3
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proeast
Ответ ман сити фейк
Ещё 4 матча из 5 и мы снова чемпионы
А логин не располагает 😁
+6
-2
+4
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ман сити фейк
Ещё 4 матча из 5 и мы снова чемпионы
+7
-6
+1
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Кирилл Вырвихвист
Ответ Vlad
Надо умудриться не взять титул, все предпосылки к очередному чемпионству. А канониров жаль, сами виноваты. Но это не новость, ещё при Венгере Арсенал много раз возглавлял турнирную таблицу в первом круге, но завершал сезон на своём излюбленном четвёртом месте. Правда сейчас четвёртое место ему не грозит
Восхищаюсь Пепом, но не спеши говорить Гоп
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ман сити фейк
Ответ Yri Yrov
фейковые чемпионы
Ты про Ливерпуль сезона 19-20? Согласен
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Jurgen Klinsmann
Ответ proeast
А логин не располагает 😁
походу забыл перелогиниться😂😂😂
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