Пеп – болельщикам «Сити» перед «Лидсом» и коронацией Карла III: «Приходите и помогите нам, если у вас нет дел получше»

Пеп Гвардиола призвал болельщиков «Ман Сити» посетить домашний субботний матч с «Лидсом».

Ранее в этот же день в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III.

«Пожалуйста, приходите завтра в 15:00, если у вас нет дел получше.

В стране произойдет важное событие, но в любом случае, если у вас больше ничего не запланировано, то приходите и помогите нам, потому что нам это нужно.

У нас осталось лишь два домашних матча – с « » и «Челси» – и нам нужны наши болельщики», – сказал главный тренер « ».

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