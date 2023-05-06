Пеп – болельщикам «Сити» перед «Лидсом» и коронацией Карла III: «Приходите и помогите нам, если у вас нет дел получше»
Пеп Гвардиола призвал болельщиков «Ман Сити» посетить домашний субботний матч с «Лидсом».
Ранее в этот же день в Вестминстерском аббатстве пройдет коронация Карла III.
«Пожалуйста, приходите завтра в 15:00, если у вас нет дел получше.
В стране произойдет важное событие, но в любом случае, если у вас больше ничего не запланировано, то приходите и помогите нам, потому что нам это нужно.
У нас осталось лишь два домашних матча – с «Лидсом» и «Челси» – и нам нужны наши болельщики», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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