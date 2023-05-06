Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лидс», «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» против «Брентфорда»
«Манчестер Сити» примет «Лидс» в 35-м туре АПЛ.
Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом», «Ливерпуль» встретится дома с «Брентфордом».
В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вест Хэмом».
Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Саутгемптон».
35-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 7 мая, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 8 мая, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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