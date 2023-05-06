Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лидс», «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» против «Брентфорда»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Ноттингем Форест Лестер Брайтон Борнмут Брентфорд Футбол

«Манчестер Сити» примет «Лидс» в 35-м туре АПЛ.

Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом», «Ливерпуль» встретится дома с «Брентфордом».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу», «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Вест Хэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

35-й тур

Борнмут – Челси
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Лидс
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Астон Вилла
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Брентфорд
Дата проведения
6 мая, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Арсенал
Дата проведения
7 мая, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
7 мая, 21.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Лестер
Дата проведения
8 мая, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Эвертон
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Саутгемптон
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Мистер Блин
интересной бы сейчас была игра Юнайтед и Ливерпуль, но жаль, они свое сыграли в этом сезоне...
Тогда Ливерпуль был не в лучшей форме. И такому Ливерпулю проиграли. Тот матч войдёт в историю.
Проснись Ливерпуль пол месяца раньше у МЮ и НЮ были бы проблемы в борьбе за топ4.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русский в Шоке
Где глоры Сити на стадионе? В комментах полно, а до трибун не доходят.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MeRsEySiDe
удачи Ливерпулю✊
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
интересной бы сейчас была игра Юнайтед и Ливерпуль, но жаль, они свое сыграли в этом сезоне...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Вперед, Лесники, победа нужна как воздух✊✊✊
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джон Мщузавсех
Абалдеть, сколько ситиглорья. Помню, как они приезжали в мск рекламировать свой клубик, никто и не знал, что в манке есть кто-то ещё, кек.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Борнмут должен нагнуть мудриков.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Казаров
Вот и чемпионство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий