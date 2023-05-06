Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Лидс», «Челси» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» против «Брентфорда»

«Манчестер Сити» примет «Лидс» в 35-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет в гостях с « », « » встретится дома с « ».

В воскресенье «Арсенал» будет противостоять «Ньюкаслу», « » сыграет на выезде с «Вест Хэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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