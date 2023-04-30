Кейн делит с Руни 2-е место по голам в АПЛ – по 208. Ширер забил 260 мячей

Теги Уэйн Руни Ливерпуль премьер-лига Англия Алан Ширер рейтинги Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Лишь Алан Ширер забил в АПЛ больше голов, чем Харри Кейн.

Форвард «Тоттенхэма» сегодня поразил ворота «Ливерпуля» (1:3, второй тайм) на 39-й минуте матча 34-го тура.

Всего у англичанина 208 голов в чемпионате Англии. По этому показателю он догнал Уэйна Руни.

На счету лучшего бомбардира в истории АПЛ, Алана Ширера, 260 голов.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 3:1 – Кейн отыграл один мяч. Онлайн-трансляция

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26 комментариев

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Ilya Petrov
Ответ Artem Piatkov
Кейн побьёт Но это будут мусорные голы (по версии месси-фанов) так как 0 Чемпионских титулов и трофеев
Приплёл так приплёл конечно, взаимосвязь уровня пенопласт
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savik-A.M.
Ставлю хату , что Руни он обойдет )))
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igls54
Кейн еще до завершения карьеры почувствует сзади дыхание викинга
+14
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поколение пепси
игрок одного сезона, почти наверняка всех сделает за всю историю апл..
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Зверёк
Холанд всех обгонит
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Ну так у Кришти голы в АПЛ, Серии А и Ла Лиге )
У Ибрагимовича еще больше лиг, это не критерии для лучшего в истории))) вы просто кринжово распиарили типичные достижения для игроков.
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Evgeniy 72
Ответ Black Phoenix
Если бы Кейн не бултыхался в Тоттенхэме до тридцати лет практически, а перешёл бы в клуб посерьёзнее - мог бы и на рекорд Ширера претендовать.
Кейн идёт на рекорд Ширера и в Тоттенхэме. Сам Ширер в Ньюкасле провёл карьеру, а не в "клубах посерьезнее".
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NIRVANA
Ответ ман сити фейк
Он должен остаться в Англии и побить рекорд Ширера. АПЛ живёт лучшие времена. Холанд а тут Кейн может побить вечные рекорды
Если не уедет в Реал.
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Tun
Ответ Black Phoenix
Если бы Кейн не бултыхался в Тоттенхэме до тридцати лет практически, а перешёл бы в клуб посерьёзнее - мог бы и на рекорд Ширера претендовать.
Он и сейчас может, особенно если в МЮ перейдёт, по 15-20 голов 3-4 года вообще не проблема, если без травм
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artem ofruss
Ответ igls54
Кейн еще до завершения карьеры почувствует сзади дыхание викинга
Если викинг из Лидса не перейдет в какой-нибудь Реал
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Ksandvankneshas
Ответ igls54
Кейн еще до завершения карьеры почувствует сзади дыхание викинга
Не факт, что норвежец большую часть ( или всю оставшуюся)карьеру в АПЛ проведёт.
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