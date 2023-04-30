Кейн делит с Руни 2-е место по голам в АПЛ – по 208. Ширер забил 260 мячей

Лишь Алан Ширер забил в АПЛ больше голов, чем Харри Кейн.

Форвард « » сегодня поразил ворота « » (1:3, второй тайм) на 39-й минуте матча 34-го тура.

Всего у англичанина 208 голов в чемпионате Англии. По этому показателю он догнал .

На счету лучшего бомбардира в истории , Алана Ширера, 260 голов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 3:1 – Кейн отыграл один мяч. Онлайн-трансляция

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