Талалаев о долгой пресс-конференции Йокановича: «Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Но им надо же автографы дать, рассказать, как здорово «Динамо» играло»
Андрей Талалаев выразил недовольство долгим общением с прессой Славиши Йокановича.
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил недовольство затянувшейся пресс-конференцией главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после матча 26-го тура Мир РПЛ (0:1).
Талалаев заглянул в зал для пресс-конференций, где серб общался с прессой, спросил «Долго еще?», а затем поговорил с журналистами снаружи.
– Не могут закончить.
– Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.
– Что там случилось?
– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.
– А что предпринять?
– Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.
– Вас раздражает такая история?
– Почему это меня должно раздражать?
– Ну час ждать!
– Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.
– Иронично.
– Это вам кажется.
– Не нравится вам игра «Динамо», да?
– Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм, – сказал Талалаев.
После матча Талалаев раскритиковал судью Сергея Карасева: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Раньше уважал его, теперь понимаю что не за чем было
Разочаровались в этом "эксперте", который только языком чесать умеет?
Его же именно за это пригласили.
Но при этом у него есть поклонники, которые считают его сильным тренером.