Талалаев о долгой пресс-конференции Йокановича: «Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Но им надо же автографы дать, рассказать, как здорово «Динамо» играло»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Андрей Талалаев выразил недовольство долгим общением с прессой Славиши Йокановича.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил недовольство затянувшейся пресс-конференцией главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после матча 26-го тура Мир РПЛ (0:1).

Талалаев заглянул в зал для пресс-конференций, где серб общался с прессой, спросил «Долго еще?», а затем поговорил с журналистами снаружи.

– Не могут закончить.

– Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.

– Что там случилось?

– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.

– А что предпринять?

– Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.

– Вас раздражает такая история?

– Почему это меня должно раздражать?

– Ну час ждать!

– Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.

– Иронично.

– Это вам кажется.

– Не нравится вам игра «Динамо», да?

– Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм, – сказал Талалаев.

После матча Талалаев раскритиковал судью Сергея Карасева: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь».

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53 комментария

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Ебздрогыч
Талалаев такими темпами на новый дисквал наговорит. Будет за феерической игрой своих донных Химок с трибуны следить, с первых минут матча раны зализывать
+80
-5
+75
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Ivchev
Совсем поплыл...
Раньше уважал его, теперь понимаю что не за чем было
+62
-4
+58
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Дурачок
Андрей Ля-ля-лаев.
+45
-4
+41
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Злобный Конь
Ответ Ебздрогыч
Лучше всех зализывать раны умеет Газзаев
Не раны,а естественные отверстия...
+30
-3
+27
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blaugrano
Комличенко, Карпин и Йоканович как-нибудь выцепят его в подворотне. К тому времени ещё кто подтянется.
+28
-1
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Ебздрогыч
Лучше всех зализывать раны умеет Газзаев
+32
-13
+19
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Novak
Кстати, а куда пропали все поклонники Талалаева, которые ещё несколько месяцев назад говорили, что ему пора в российском топ-клубе работать?)
Разочаровались в этом "эксперте", который только языком чесать умеет?
+18
-1
+17
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Pol Barskiy
У Талалаева все вокруг виноваты, только сам за сезон третий клуб меняет. Карасёв всё по делу свистел.
+17
0
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Талалаев - это Мостовой с бумажками.
+19
-4
+15
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snork
Нехороший ты человек Талалаев, злой...
+12
0
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Спартак Уокер
Неприятный тип
+11
0
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Хищник Бери
Осмелел проходимец
+12
-1
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WelcomeBackPURE
Талала знатный балабол, но не тренер
+10
0
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Ivan Petrov
Ответ blaugrano
Комличенко, Карпин и Йоканович как-нибудь выцепят его в подворотне. К тому времени ещё кто подтянется.
Там бы как Дзюба бы ещё в штыковую атаку не пошёл,а то будет как с азмуном
+8
0
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maximus388
Ответ Ебздрогыч
Талалаев такими темпами на новый дисквал наговорит. Будет за феерической игрой своих донных Химок с трибуны следить, с первых минут матча раны зализывать
Зачем ему вообще трибуна или стадион, он может легко следить из студии матч-тв, сразу давая "дельное" икспертное мнение, чтоб не тратить время на разъезды.
Его же именно за это пригласили.
+8
-3
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Forte Live
А можно устроить баттл Генич, Талалаев, Шунин? Это будет баснословно!!!
+7
-2
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f0mk4
Талалай - сказочный
+5
0
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Balt39
Ответ Дурачок
Андрей Ля-ля-лаев.
Он Андрей Ю-тач-ми-талалаев вообще-то))))))
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дурной сходненский гребист
Андрюха, остановись. Пройди очищение пердивом. Что то ты всё ниже и жиже
+4
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qggxjgxfmn
Ответ Ivchev
Совсем поплыл... Раньше уважал его, теперь понимаю что не за чем было
Поплыл раны зализывать
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Novak
Ответ Ovsyankin
Он типа проиграл Динамо 0-6 как это делали Химки весь сезон? Я поклонник Талалаева как тренера, то что он несет на прессухах лично мне без разницы, обычно все аргументы против Талалая типа « Ну и чо он Лигу Чемпионов с Химками не выиграл, отлетел дыаыыа?!?»
Аргументы в том, что он ни с одним клубом не выдал нормального ровного сезона, хотя уже много лет тренирует. Уже не говоря про постоянные скандалы и конфликты с его участием.
Но при этом у него есть поклонники, которые считают его сильным тренером.
+4
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louis72
Они с мостовым два главных фонтана с отходами отечественного футбола
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Ivan Petrov
Поплыл Таллалаев
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Владислав Шевченко
Пока только искрометные разговоры, до игры еще руки не дошли
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svft
за пять долгосрочных лет еще залижет, куда спешить?
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