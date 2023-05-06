Талалаев о долгой пресс-конференции Йокановича: «Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Но им надо же автографы дать, рассказать, как здорово «Динамо» играло»

Андрей Талалаев выразил недовольство долгим общением с прессой Славиши Йокановича.

Главный тренер «Химок» выразил недовольство затянувшейся пресс-конференцией главного тренера «Динамо» после матча 26-го тура Мир (0:1).

Талалаев заглянул в зал для пресс-конференций, где серб общался с прессой, спросил «Долго еще?», а затем поговорил с журналистами снаружи.

– Не могут закончить.

– Фееричная игра, поэтому нужно же рассказать, как это было.

– Что там случилось?

– Не знаю, че-то задерживаются, ждем. Наверное, рассказывает перипетии матча, мы ждем уже минут 15. Хотелось бы домой поехать, зализывать раны.

– А что предпринять?

– Наверное, надо еще полчасика подождать, сейчас расскажет, как феерично играло «Динамо». После этого поймем.

– Вас раздражает такая история?

– Почему это меня должно раздражать?

– Ну час ждать!

– Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли.

– Иронично.

– Это вам кажется.

– Не нравится вам игра « », да?

– Мне очень понравилась. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве тайм, – сказал Талалаев.

После матча Талалаев раскритиковал судью Сергея Карасева: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь».

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