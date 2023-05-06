Смолов забил 103-й гол в ЧР, обогнал Семака и вышел на 7-е место, до Павлюченко – 1 мяч

Теги Зенит Химки Артем Дзюба Роман Павлюченко Сергей Семак Дмитрий Кириченко Федор Смолов Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Александр Кержаков рейтинги Динамо Москва Олег Веретенников Футбол

Федор Смолов обогнал Сергея Семака по голам в чемпионатах России и вышел на 7-е место.

33-летний форвард «Динамо» на 96-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ с «Химками» (1:0) реализовал пенальти.

Этот гол стал для Федора 103-м в играх чемпионата России. У нынешнего тренера «Зенита», Семака, 102 мяча. До шестого бомбардира в истории чемпионатов России – Романа ПавлюченкоСмолову остался один гол.

Больше забили Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).

Кроме того, Смолов реализовал 16 из 17 пенальти в РПЛ, он не забил с точки только в 2018 году против «Спартака» – это был первый пенальти Федора после чемпионата мира.

Подробная статистика футболиста, забившего 9 голов в 21 матче РПЛ в этом сезоне, доступна здесь.

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38 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Такая отличная реализация пенок ,а самую важную в карьере он не забил:(
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Михаил1970
Не валял бы Федор дурака дл 25 лет, глядишь сейчас бы с Дзюбой за звание лучшего бомбардира всех времен соперничал.
+49
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+46
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Viktor Martunov
Ответ Фанат Лионеля Месси
Такая отличная реализация пенок ,а самую важную в карьере он не забил:(
Это точно, был бы с медалей.
+24
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Neodim
Ответ Михаил1970
Не валял бы Федор дурака дл 25 лет, глядишь сейчас бы с Дзюбой за звание лучшего бомбардира всех времен соперничал.
в 2018 Смолов забил 14 голов в РПЛ.
С тех пор он ни разу не забивал больше 9 за сезон.
По пасам ещё хуже картина с 2018.

Сезон в Урале и 3 сезона в Краснодаре единственное время, когда Смолов походил на хорошего футболиста.
+11
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Дмитрий Гудков
Сколько там у Рамоса?
+6
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CuauhtemokBlanco
У Семака 100 голов в РПЛ, а он был полузащитником + какое-то время играл за ПСЖ. Хорош, нечего добавить
+6
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Екн Лор
Ответ Михаил1970
Там и Фернандес смазал. Его гол мог ничего и не решить.
Фернандес пробил на силу, просто не повезло. Да и Игорь один отбил, так что именно его "паненка" была решающей
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Peps74
Ответ Neodim
в 2018 Смолов забил 14 голов в РПЛ. С тех пор он ни разу не забивал больше 9 за сезон. По пасам ещё хуже картина с 2018. Сезон в Урале и 3 сезона в Краснодаре единственное время, когда Смолов походил на хорошего футболиста.
А как же 12 голов в прошлом сезоне 2021-22 (7 за Локо и 5 за Динамо)?
+5
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shava72
Ответ Михаил1970
Там и Фернандес смазал. Его гол мог ничего и не решить.
Фернандес был более близок к попаданию, просто не рассчитал силу. К тому же, он весь матч пахал как заведенный, и один из голов - его. Смолова и в матче никто не видел, и решающий удар обосрал.
+5
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Viktor Martunov
Ответ Дмитрий Гудков
Сколько там у Рамоса?
Ну ты же спец по Ла Лиге, подскажи.
+3
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Максим Ларченков
Ответ Михаил1970
Не валял бы Федор дурака дл 25 лет, глядишь сейчас бы с Дзюбой за звание лучшего бомбардира всех времен соперничал.
Как говорится: береги честь Смолову !
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Viktor Martunov
Ответ Пепси пеналдувич
С пенальти или вообще?
Это как? С пенальти или вообще, Фомин вот больше с 11ти метров наверное забил, чем с игры, мне вот эта статистика до.... Ы.
+2
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Viktor Martunov
Ответ CuauhtemokBlanco
У Семака 100 голов в РПЛ, а он был полузащитником + какое-то время играл за ПСЖ. Хорош, нечего добавить
Да никто и не спорит, Семак тоже много чудил.
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Виктор Иванович
Пфе, Семак даже не форвард.
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idemidov
Ответ CuauhtemokBlanco
У Семака 100 голов в РПЛ, а он был полузащитником + какое-то время играл за ПСЖ. Хорош, нечего добавить
Он и в защите какое-то время играл. Правда и в нападении тоже, но это явно было не его. Его позиция в полузащите конечно.
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Виктор Иванович
Ответ Фанат Лионеля Месси
Такая отличная реализация пенок ,а самую важную в карьере он не забил:(
Зато паненку исполнил, а ведь стиль - это все, жажда - ничто.
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Александр Русанов
Ответ shava72
Какая чушь, если укрепили веру в команду, то потом она должна проигрывать?
Чушь - выделять болезненное как самое важное. Если бы забил хорватам, но не забил в финале, самая "важная" сразу бы туда переехала.
+1
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Михаил1970
Ответ Neodim
в 2018 Смолов забил 14 голов в РПЛ. С тех пор он ни разу не забивал больше 9 за сезон. По пасам ещё хуже картина с 2018. Сезон в Урале и 3 сезона в Краснодаре единственное время, когда Смолов походил на хорошего футболиста.
В прошлом сезоне было 12 за Локомотив/Динамо. Но тут я не сужу о наших по европейским меркам. Говорю, что забей он до 25 голов 40-50 и была бы другая статистика по российским меркам.
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блокад блокадыч
Ответ Neodim
в 2018 Смолов забил 14 голов в РПЛ. С тех пор он ни разу не забивал больше 9 за сезон. По пасам ещё хуже картина с 2018. Сезон в Урале и 3 сезона в Краснодаре единственное время, когда Смолов походил на хорошего футболиста.
то есть тот офигительный отрезок за Локо в конце сезона 2020/21 Смолов не был похож на хорошего футболиста?) потом в следующем сезоне тоже очень неплохо выглядил
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Алексей Тихий
Ответ Михаил1970
Там и Фернандес смазал. Его гол мог ничего и не решить.
товарищ,так это ж обыватели,которые следят за футболом зачастую из-за сборных и Раналды с Мессей,им разбираться в тонкостях неинтересно 😂😂
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Neodim
Ответ Михаил1970
В прошлом сезоне было 12 за Локомотив/Динамо. Но тут я не сужу о наших по европейским меркам. Говорю, что забей он до 25 голов 40-50 и была бы другая статистика по российским меркам.
у Дзюбы в 25 лет было 32 гола в чемпионате. Далеко от 50, но сейчас Дзюба рекордсмен турнира.
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Alexis80
Ответ CuauhtemokBlanco
У Семака 100 голов в РПЛ, а он был полузащитником + какое-то время играл за ПСЖ. Хорош, нечего добавить
Смолов тоже за границей играл
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Пепси пеналдувич
Ответ Viktor Martunov
Ну ты же спец по Ла Лиге, подскажи.
С пенальти или вообще?
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Северный болельщик
Федя Реалу и Барсе забил, так что расходимся!
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shava72
Смолов - мастер по пробитию пенальти, все помнят серию с хорватами...
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