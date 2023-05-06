Смолов забил 103-й гол в ЧР, обогнал Семака и вышел на 7-е место, до Павлюченко – 1 мяч
Федор Смолов обогнал Сергея Семака по голам в чемпионатах России и вышел на 7-е место.
33-летний форвард «Динамо» на 96-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ с «Химками» (1:0) реализовал пенальти.
Этот гол стал для Федора 103-м в играх чемпионата России. У нынешнего тренера «Зенита», Семака, 102 мяча. До шестого бомбардира в истории чемпионатов России – Романа Павлюченко – Смолову остался один гол.
Больше забили Дмитрий Лоськов (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).
Кроме того, Смолов реализовал 16 из 17 пенальти в РПЛ, он не забил с точки только в 2018 году против «Спартака» – это был первый пенальти Федора после чемпионата мира.
Подробная статистика футболиста, забившего 9 голов в 21 матче РПЛ в этом сезоне, доступна здесь.
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С тех пор он ни разу не забивал больше 9 за сезон.
По пасам ещё хуже картина с 2018.
Сезон в Урале и 3 сезона в Краснодаре единственное время, когда Смолов походил на хорошего футболиста.