Смолов забил 103-й гол в ЧР, обогнал Семака и вышел на 7-е место, до Павлюченко – 1 мяч

Федор Смолов обогнал Сергея Семака по голам в чемпионатах России и вышел на 7-е место.

33-летний форвард « » на 96-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ с «Химками» (1:0) реализовал пенальти.

Этот гол стал для Федора 103-м в играх чемпионата России. У нынешнего тренера «Зенита», , 102 мяча. До шестого бомбардира в истории чемпионатов России – – остался один гол.

Больше забили (120), Дмитрий Кириченко (129), Александр Кержаков (139), Олег Веретенников (143) и Артем Дзюба (156).

Кроме того, Смолов реализовал 16 из 17 пенальти в РПЛ, он не забил с точки только в 2018 году против «Спартака» – это был первый пенальти Федора после чемпионата мира.

Подробная статистика футболиста, забившего 9 голов в 21 матче РПЛ в этом сезоне, доступна здесь.

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