У «Химок» 1 победа в 9 матчах 2023 года. Клуб идет в зоне вылета

«Динамо» прервало серию из двух поражений.

Сегодня команда тренера на выезде одолела « » (1:0) в 26-м туре Мир , которые с начала второго тайма играли вдесятером. Форвард реализовал пенальти на 96-й минуте.

Московский клуб до этого проиграл дважды подряд – «Зениту» (1:3) и «Факелу» (0:2).

«Химки» проиграли шестой матч в 2023 году. Еще два раза подмосковная команда сыграла вничью, а обыграла за этот период только «Торпедо» (4:2). Команда Андрея Талалаева идет на 15-м месте в РПЛ.

Бело-голубые на эту минуту идут на 5-м месте, набрав 42 очка. Далее « » примет «Ахмат» 14 мая.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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