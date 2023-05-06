У «Химок» 1 победа в 9 матчах 2023 года. Клуб идет в зоне вылета
«Динамо» прервало серию из двух поражений.
Сегодня команда тренера Славиши Йокановича на выезде одолела «Химки» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ, которые с начала второго тайма играли вдесятером. Форвард Федор Смолов реализовал пенальти на 96-й минуте.
Московский клуб до этого проиграл дважды подряд – «Зениту» (1:3) и «Факелу» (0:2).
«Химки» проиграли шестой матч в 2023 году. Еще два раза подмосковная команда сыграла вничью, а обыграла за этот период только «Торпедо» (4:2). Команда Андрея Талалаева идет на 15-м месте в РПЛ.
Бело-голубые на эту минуту идут на 5-м месте, набрав 42 очка. Далее «Динамо» примет «Ахмат» 14 мая.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Главное не взять очередного Йокановича a.k.a Буняк
Ну, видать, Динамо будет с новым тренером в следующий сезон входить.