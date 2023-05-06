У «Химок» 1 победа в 9 матчах 2023 года. Клуб идет в зоне вылета

Теги Химки Федор Смолов Андрей Талалаев премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» прервало серию из двух поражений.

Сегодня команда тренера Славиши Йокановича на выезде одолела «Химки» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ, которые с начала второго тайма играли вдесятером. Форвард Федор Смолов реализовал пенальти на 96-й минуте.

Московский клуб до этого проиграл дважды подряд – «Зениту» (1:3) и «Факелу» (0:2).

«Химки» проиграли шестой матч в 2023 году. Еще два раза подмосковная команда сыграла вничью, а обыграла за этот период только «Торпедо» (4:2). Команда Андрея Талалаева идет на 15-м месте в РПЛ.

Бело-голубые на эту минуту идут на 5-м месте, набрав 42 очка. Далее «Динамо» примет «Ахмат» 14 мая.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
С учетом того, что Химки тайм играло в меньшинстве - ну так себе. Мне кажется, болельщики Динамо не будут скучать по Йокановичу
+17
-2
+15
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igls54
Ладно хоть так, а то уже начал переживать как бы это терюшковское позорище не зацепилось за РПЛ
+14
-2
+12
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Игорь Алексеев
Позорная игра, в конце победить, благодаря пенальти😱
+8
-2
+6
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Viktor Martunov
Ответ Arti22
Йокановича оставить считаю, после этой победы заслужил
Шутник однако.
+4
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Viktor Martunov
Ответ Александр Комиссаров
Вы видимо в своем мире живёте,можетне надо вообще пенальти ставить,углавые назначать,так как после углового тоже голы забиваются,так же со штрафными
Это точно Александр, и пенальти и офсайд к чëрту.
+4
0
+4
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sdpqar Sd
Ура Поздравляю всех кто за Факел Воронеж. Фёдор Смолов принёс счастье Факелу и Воронежу!!!
+4
0
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Александр Комиссаров
Ответ Игорь Алексеев
Позорная игра, в конце победить, благодаря пенальти😱
Что тут позорного,много команд выигрывали с помощью решающего пенальти,а то что игры нет весь сезон ,я соглашусь,это позор
+4
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Виталий Желтоусов
Динамо выдало ,, фееричные,, игры в честь 100-летия клуба.
+3
-1
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Александр Комиссаров
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Почему бы футбольным аналитика не задуматься о том чтобы не ставить пенальти в добавленное время
Вы видимо в своем мире живёте,можетне надо вообще пенальти ставить,углавые назначать,так как после углового тоже голы забиваются,так же со штрафными
+3
-1
+2
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Александр Комиссаров
Ответ Ебздрогыч
С учетом того, что Химки тайм играло в меньшинстве - ну так себе. Мне кажется, болельщики Динамо не будут скучать по Йокановичу
Я лично по этому физруку никогда не буду скучать,весь сезон только говорит о игре ,а на самом деле,не чё не делает,позорный физрук ,можно было матом сказать,сказал бы,но за забанят сразу
+3
-1
+2
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Александр Комиссаров
Ответ a2wai
Эта победа ровным счетом ничего не стоит. Ну, видать, Динамо будет с новым тренером в следующий сезон входить.
Не вроде,а точно будем с новым тренером,этого физрука надо гнать ссаными тряпками с команды
+2
-1
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Антон Bratishchev
Ответ Stt
Победа и Химки - вещи несовместимые. Не надо требовать от говна конфеты.
Где Терюшкоа?
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mancity111
Ответ Александр Комиссаров
Я лично по этому физруку никогда не буду скучать,весь сезон только говорит о игре ,а на самом деле,не чё не делает,позорный физрук ,можно было матом сказать,сказал бы,но за забанят сразу
Победа над Спартаком была наконец-то добыта, хоть чем-то запомнится. Начало сезона достойное было.
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FCDM
У Динамо примерно такие же показатели, только не в зоне вылета. Играли 2 разные по классу команды.
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Stt
Победа и Химки - вещи несовместимые. Не надо требовать от говна конфеты.
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donatodonatore
Уже придет в зоне вылета
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Злобный Конь
Мои соболезнования болельщикам "Динамо", это мучение не навсегда.
Главное не взять очередного Йокановича a.k.a Буняк
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a2wai
Эта победа ровным счетом ничего не стоит.

Ну, видать, Динамо будет с новым тренером в следующий сезон входить.
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