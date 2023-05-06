«Вест Хэм» хочет за Райса 100 млн фунтов. «Арсенал» намерен его подписать, «Челси», «Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за ситуацией

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

«Вест Хэм» назвал цену Деклана Райса.

Лондонцы не хотят продавать 24-летнего полузащитника сборной Англии, несмотря на стойкий интерес к нему со стороны топ-клубов АПЛ.

Однако в клубе осознают, что летом наступит ключевой момент – до окончания срока контракта у футболиста останется год, также есть опция продления соглашения еще на год. Ранее сообщалось, что Райс хочет сменить команду.

По данным ESPN, «Вест Хэм» будет требовать за Райса 100 миллионов фунтов.

«Арсенал» хочет подписать Райса летом. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.

В 33 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Деклан забил 3 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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57 комментариев

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Arthurino
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Милинкович-Савич вошел в чат
+80
-2
+78
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HI MARS
Бгг.Сколько уже лет они продают этого Райса за 100 млн?)
+56
-4
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Sakeshi Titano
Ответ Джейсон Стэтхэм
В Челси его там таких любят
Там хотя бы с запятыми дружат
+31
-3
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Юрий Балышев
Не стоит он этих денег, 40-50 может быть.
+16
-2
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artembabich666
Давно пора идти на повышение. Абсолютный топ, уже который год стабильно показывающий свой уровень. Ценник в 100 миллионов куда более оправданный, чем у того же Энцо Фернандеса или МакАлистера.
+14
-3
+11
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Abdu Giyasov
Челси???
+12
-3
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Elihio
Ответ artembabich666
Давно пора идти на повышение. Абсолютный топ, уже который год стабильно показывающий свой уровень. Ценник в 100 миллионов куда более оправданный, чем у того же Энцо Фернандеса или МакАлистера.
Где вы видели у МакАлистера ценни в 100 миллионов?
+8
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Арсен Талант-Уулу
до Мудрика, конечно, далеко, но тоже ничего
+8
-1
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Рифат Гайфин
А теперь представьте себе,если бы Райс не был англичанином,ценник сразу же упал бы.
+7
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Nikhad
Вест хэму бы губу закатать, иначе в следующем году бесплатно уйдет...
+9
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Сергей Царан
Ответ Джейсон Стэтхэм
В Челси его там таких любят
Ничего не понятно, но очень интересно
+8
-2
+6
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Ja BRITER
Ответ Crazy Writer
а откуда они еще 20 лямов накинули? За что?
просто поняли, что Челси сколько угодно заплатит
+4
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Adamdfdgds
Ответ Джейме Ланнистер
Арсеналу правый защитник нужен. Медленный и неуклюжий для крайнего Уайт, это 0 помощи для Сака.
Тем временем неуклюжий Уайт в последних 9 матчах 2+3 оформил, а мертвый Сака запомнился только незабитым пенальти и потерями мяча.
+3
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Денис Пузырев
Ответ Yerbo
у Энцо потенциал огромный
А почему он его так тщательно прячет в матчах за Челси?
+3
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Вадим Слуцкий
"Арсеналу" гораздо больше, чем Райс, нужны центральный защитник и левый защитник. Зинченко только называется "защитником", а на самом деле защищаться не умеет. И центрального защитника приличного - кроме основной пары - нет.
+5
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MUSA17
Ответ заблокированному пользователю
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Де Брюйне и Лукаку из академии челси?)
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romaroman26
Ответ MUSA17
Де Брюйне и Лукаку из академии челси?)
Нет конечно. Хз че он их туда приплел. Салах наверно тоже из академии челси, по его мнению)
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like a boss
Ответ Arthurino
Милинкович-Савич вошел в чат
Остался еще Берарди. А Белотти уже вышел из него.
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красная_карточка
слежу за ситуацией с Марго робби
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vakhtanginho
Ответ like a boss
Остался еще Берарди. А Белотти уже вышел из него.
В АПЛ был ещё Лейтон Бэйнс... Его очень долго продавали в МЮ, но потом он состарился и никому стал не нужен.
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Finding Home
зашел почитать комменты, что он уже немолод и зачем такой футболист за такие деньги - а он младше меня!
уже лет 5 торгуются за него, а кроме сборной особенно не отсвечивает нигде, и то там дорогущий Филипс играет, который для Сити оказался ошибочным трансфером.
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Сергей Царан
Ответ vladimir.kostrichko
А не дороговато?
Дороговато, он хорош, но не на 100млн
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Эдуард Бочаров
Ответ заблокированному пользователю
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Боули, не иронично, предлагал играть 4-4-3. Про академию он и не слышал.
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Yerbo
Ответ Денис Пузырев
А почему он его так тщательно прячет в матчах за Челси?
Челси сейчас очевидно в плохой форме , и все игроки кажутся плохими , но это не так. Просто нужен хороший тренер и все будет нормально
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Master Slova
Ответ Finding Home
зашел почитать комменты, что он уже немолод и зачем такой футболист за такие деньги - а он младше меня! уже лет 5 торгуются за него, а кроме сборной особенно не отсвечивает нигде, и то там дорогущий Филипс играет, который для Сити оказался ошибочным трансфером.
не для Сити он оказался ошибочным, а для самаого Филипса
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