«Вест Хэм» хочет за Райса 100 млн фунтов. «Арсенал» намерен его подписать, «Челси», «Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» следят за ситуацией
«Вест Хэм» назвал цену Деклана Райса.
Лондонцы не хотят продавать 24-летнего полузащитника сборной Англии, несмотря на стойкий интерес к нему со стороны топ-клубов АПЛ.
Однако в клубе осознают, что летом наступит ключевой момент – до окончания срока контракта у футболиста останется год, также есть опция продления соглашения еще на год. Ранее сообщалось, что Райс хочет сменить команду.
По данным ESPN, «Вест Хэм» будет требовать за Райса 100 миллионов фунтов.
«Арсенал» хочет подписать Райса летом. «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» следят за развитием событий.
В 33 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Деклан забил 3 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.
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уже лет 5 торгуются за него, а кроме сборной особенно не отсвечивает нигде, и то там дорогущий Филипс играет, который для Сити оказался ошибочным трансфером.