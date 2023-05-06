«Вест Хэм» назвал цену Деклана Райса.

Лондонцы не хотят продавать 24-летнего полузащитника сборной Англии, несмотря на стойкий интерес к нему со стороны топ-клубов .

Однако в клубе осознают, что летом наступит ключевой момент – до окончания срока контракта у футболиста останется год, также есть опция продления соглашения еще на год. Ранее сообщалось, что хочет сменить команду.

По данным ESPN, « » будет требовать за Райса 100 миллионов фунтов.

« » хочет подписать Райса летом. « », « », « », « » и « » следят за развитием событий.

В 33 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Деклан забил 3 гола, отдал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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