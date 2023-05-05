Бюджет «Арсенала» на летние трансферы превысит 100 млн фунтов.

По информации The Independent, «канониры» летом смогут потратить около 150 млн фунтов. Эта сумма включает в себя как клубные средства, так и доходы от продаж футболистов.

Приоритетной позицией для усиления главный тренер « » считает центр полузащиты, а главной целью является из «Вест Хэма». Кроме того, клуб будет искать форварда и защитника.

Артета и боссы клуба по-прежнему не намерены тратить огромные суммы на трансферы.

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