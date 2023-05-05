Бюджет «Арсенала» на летние трансферы – 150 млн фунтов. Артета хочет купить Райса, форварда и защитника

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Футбол

Бюджет «Арсенала» на летние трансферы превысит 100 млн фунтов.

По информации The Independent, «канониры» летом смогут потратить около 150 млн фунтов. Эта сумма включает в себя как клубные средства, так и доходы от продаж футболистов.

Приоритетной позицией для усиления главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает центр полузащиты, а главной целью является Деклан Райс из «Вест Хэма». Кроме того, клуб будет искать форварда и защитника.

Артета и боссы клуба по-прежнему не намерены тратить огромные суммы на трансферы.

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24 комментария

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ALMANAC
Ну норм, бюджет в полтора Мудрика)
+26
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Eden Hazard
Ответ ALMANAC
Ну норм, бюджет в полтора Мудрика)
В 2. Как и в 2 Николя Пепе. Это в Антони полтора.
+3
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СуперНегр228
Вас тоже заколебало трансферная сага Райса?Уже столько лет прошло)))
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Garikus89
С нынешними ценниками хватит на трансфер Райса и на сдачу какого-нибудь японца из середняка Серии А)
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Мыкола
Главное слить токсичного нытика. В Сити конечно не получится вернуть. Так бы ослабили их
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Итачи Учиха
Ответ <~Inter~>
Томаса продадут? В Арсенал бы ещё идеально зашёл Тильманс у которого истекает контракт
С чего бы? Просто все же стоит признать, что нужен сильный хав в пару к Парти. Жоржиньо хорош во взламывании автобусов, Джака не факт, что такой же сильный сезон ещё раз выдаст. По-моему, все логично.
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Озил, озю и буду озить
Ответ Halid Abror
Мак Алестер и Энсисо из Брайтона как раз подходят для Арсенала. Кайседо не стоит своих денег.
Энсисо вообще тупой бегунок, о чем речь
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TrueGooner
Ответ Halid Abror
Мак Алестер и Энсисо из Брайтона как раз подходят для Арсенала. Кайседо не стоит своих денег.
Первый в Ливерпуле будет, вроде.
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Кирилл Голивец
Ответ Виьалий
Да, все конечно дорого, но ЛЧ это серьезно. Скамейка реально короткая. Маловато будет, маловато...
Тем более в ЛЧ вероятнее всего попадание в третью корзину

Я бы на месте руководства Арсенала искал бы еще мобильного 8-10, кроме Эдегора такого в команде нет уровня ее нынешних целей
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Саид Исаев
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну Арсенал не Челси
Ноттингем Форест больше тратит
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Jaxongir Shodiev
Ответ HI MARS
Мало
Ну Арсенал не Челси
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<~Inter~>
Ответ Итачи Учиха
С чего бы? Просто все же стоит признать, что нужен сильный хав в пару к Парти. Жоржиньо хорош во взламывании автобусов, Джака не факт, что такой же сильный сезон ещё раз выдаст. По-моему, все логично.
И как они будут играть вместе с Парти? Джака раскрылся благодаря роли которую ему дал Артета. Джака активно подключается вперед и освобождает опорную зону под Зинченко, а способен ли Райс или Томас делать такие подключения в атаку большой вопрос
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Озил, озю и буду озить
Ответ <~Inter~>
Томаса продадут? В Арсенал бы ещё идеально зашёл Тильманс у которого истекает контракт
Он в футбол разучился играть
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pack25
Ответ <~Inter~>
Томаса продадут? В Арсенал бы ещё идеально зашёл Тильманс у которого истекает контракт
Про Тилеманса писали раньше, придёт в Арсенал свободным агентом.
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Dmitriy43
Как можно конкурировать с сити,имея бюджет 150 мл на 3 игроков ,это же бред
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Владимир Ч
(пз)Райс 100, (защ) Ким Мин Чже 49,5, (нап) Дзюба 0,5... Как за 150 купить Райса и толковых ЦЗ и ЦН?
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pack25
Один Райс будет стоить где-то 120, наверное. Останется 30, с такими ценами, на нападающего и защитника хорошего уровня уже не хватит)
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Виьалий
Да, все конечно дорого, но ЛЧ это серьезно. Скамейка реально короткая. Маловато будет, маловато...
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HI MARS
Мало
+4
-4
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