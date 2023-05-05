Бюджет «Арсенала» на летние трансферы – 150 млн фунтов. Артета хочет купить Райса, форварда и защитника
Бюджет «Арсенала» на летние трансферы превысит 100 млн фунтов.
По информации The Independent, «канониры» летом смогут потратить около 150 млн фунтов. Эта сумма включает в себя как клубные средства, так и доходы от продаж футболистов.
Приоритетной позицией для усиления главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает центр полузащиты, а главной целью является Деклан Райс из «Вест Хэма». Кроме того, клуб будет искать форварда и защитника.
Артета и боссы клуба по-прежнему не намерены тратить огромные суммы на трансферы.
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Я бы на месте руководства Арсенала искал бы еще мобильного 8-10, кроме Эдегора такого в команде нет уровня ее нынешних целей