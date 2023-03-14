Райс близок к переходу в «Арсенал» летом. Он не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс близок к уходу из «Вест Хэма» летом.

Как сообщает The Guardian, полузащитник не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса издание называет «Арсенал».

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 2 голевые передачи в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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13 комментариев

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Олег М
А он сам то на сколько топ уровень. Подозрительный игрок, тёмная лошадка
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Roman_ello
А что не к Калвину Филлипсу в Ман Сити? Какая разница где будет сидеть
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Lucky Z
Ответ А.В.Бубнов
Кто-нибудь сообщите Райсу, что восемьдванал - это не топ-уровень и что взять трофей за Вест Хэм можно с такой же долей вероятности
Хватить бубнеть чушь
+4
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Олег Комисаров
В Ливерпуль, вместо Хендерсона 😏
+1
-3
-2
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Niko [Ars]
Ответ Артемий Дмитриев
А из-за чего ему должны устраивать "тёплый" прием? Он виноват, что намного талантливее Ноубла, зимой не ушёл к канонирам даже на фоне возможного чемпионства. Тем более непонятно будет ли вест хэм в апл играть в следующем сезоне.
этот парень суперклишированно думает, ну либо он живёт в Лондоне и крутится в околофутболе))
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f0rmoceft
Супер трансфер для Арсенала, надеюсь перейдет
+3
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Никита Самарин
Арсеналу он безусловно пригодится, как минимум навяжет конкуренцию Джаке (который не молодеет).
+6
-1
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
Кто-нибудь сообщите Райсу, что восемьдванал - это не топ-уровень и что взять трофей за Вест Хэм можно с такой же долей вероятности
Как будто МЮ выиграет трофеи пачками
+8
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Артемий Дмитриев
Ответ LLiriKK
Готовься к «тёплому» приёму на «Лондоне» тогда, Деклан. Такого точно не простят.
А из-за чего ему должны устраивать "тёплый" прием? Он виноват, что намного талантливее Ноубла, зимой не ушёл к канонирам даже на фоне возможного чемпионства. Тем более непонятно будет ли вест хэм в апл играть в следующем сезоне.
+3
0
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А.В.Бубнов
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
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Sergey Kuznetsov
странно, если бы он видел прогресс в игре ВХ сейчас
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Милан Тео 19.
Если Челси его не купят то будут просто глупцы ...
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-3
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LLiriKK
Готовься к «тёплому» приёму на «Лондоне» тогда, Деклан. Такого точно не простят.
+1
-8
-7
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