Райс близок к переходу в «Арсенал» летом. Он не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне

Деклан Райс близок к уходу из « » летом.

Как сообщает The Guardian, полузащитник не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса издание называет « ».

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 2 голевые передачи в 26 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.

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