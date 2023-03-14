Райс близок к переходу в «Арсенал» летом. Он не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне
Деклан Райс близок к уходу из «Вест Хэма» летом.
Как сообщает The Guardian, полузащитник не видит прогресса «Вест Хэма» и хочет играть на топ-уровне. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Райса издание называет «Арсенал».
Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 2 голевые передачи в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
13 комментариев