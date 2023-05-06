Фанаты «Наполи» продают газон с поля, где клуб впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

«Наполи» в четверг досрочно стал чемпионом Италии, сыграв ничью на выезде с « » (1:1) в 33-м туре Серии А.

После финального свистка болельщики неаполитанцев заполнили поле стадиона «Фриули», некоторые из них вырывали куски из газона и складывали в пакеты.

Сейчас в интернет-магазине eBay на аукцион выставлены куски чемпионского газона, минимальная цена варьируется от 100 до 700 евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что сотрудники стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, где 50 тысяч зрителей следили за ходом матча, предусмотрели такое развитие событий и накрыли газон синим брезентом.

Фото: скриншот страницы eBay

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