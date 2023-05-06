Фанаты «Наполи» продают газон с поля «Удинезе», где было оформлено скудетто. Цена – от 100 до 700 евро

Теги Удинезе серия А Италия бизнес болельщики Наполи Сан-Паоло Фриули Футбол

Фанаты «Наполи» продают газон с поля, где клуб впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

«Наполи» в четверг досрочно стал чемпионом Италии, сыграв ничью на выезде с «Удинезе» (1:1) в 33-м туре Серии А.

После финального свистка болельщики неаполитанцев заполнили поле стадиона «Фриули», некоторые из них вырывали куски из газона и складывали в пакеты.

Сейчас в интернет-магазине eBay на аукцион выставлены куски чемпионского газона, минимальная цена варьируется от 100 до 700 евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что сотрудники стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, где 50 тысяч зрителей следили за ходом матча, предусмотрели такое развитие событий и накрыли газон синим брезентом.

Фото: скриншот страницы eBay

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38 комментариев

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deadjoker
А Удинезе его восстанавливает за свои деньги
+82
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0mertas626
Ответ deadjoker
А Удинезе его восстанавливает за свои деньги
А в Вилларибо и Виллабаджо снова праздник.
+62
-1
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Lionel Andres Messi 10
В Удинезе купят и будут восстанавливать газон, приставляя части друг к другу, как пазл. Собирают, собирают, а потом выясняется, что одной части не хватает, и агроном, крича «Не-е-ет», падает на колени, воздев руки к небу (камера медленно отдаляется ввысь и захватывает общий план одинокого человека на фоне пустующего стадиона).
+49
-2
+47
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Злобный Конь
На самом деле они продают части домашнего газона,на который регулярно выходит игрок,прошедший через элитнейшую РПЛ - Родриго Бекао.
Куда там всем этим Осимхенам,Меретам,прочим Зелиньским...
+20
-1
+19
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Великий Алонсо
Платить деньги за газон на который харкались и сморкались потные мужики, гениально 🤣🤣🤣
+21
-6
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Георгий Барса
со стороны Наполи было бы неплохо хотя бы немного возместить все повреждения Удинезе
+13
-2
+11
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like a boss
Ответ Злобный Конь
На самом деле они продают части домашнего газона,на который регулярно выходит игрок,прошедший через элитнейшую РПЛ - Родриго Бекао. Куда там всем этим Осимхенам,Меретам,прочим Зелиньским...
И ещё сам Яка Бийол!
+8
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Bekhzod Sidikov
Ответ Великий Алонсо
Платить деньги за газон на который харкались и сморкались потные мужики, гениально 🤣🤣🤣
да ладно, ты б сама всё продала бы за кусок газона, где Роналду потел
+15
-10
+5
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Отличная идея для газонокосильщика Чапи
+3
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Гамарджоба Генацвале
Продают траву чтобы купить траву.
+2
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Виталий Желтоусов
Ответ 0mertas626
А в Вилларибо и Виллабаджо снова праздник.
класс
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HI MARS
Продам жвачку Фергюсона
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Илья Игнатьев
Ответ Bekhzod Sidikov
да ладно, ты б сама всё продала бы за кусок газона, где Роналду потел
Дурак что ли?)
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Фут.Боль
Ответ заблокированному пользователю
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Земля в Италии дорогая.Зависит от места. В центре дороже, на окраинах подешевле.
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Ответ Chernoy
Какая любовь, они сумасшедшие, они так ждали…
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Злобный Конь
Ответ like a boss
И ещё сам Яка Бийол!
Точно!
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Vlados 86
Ответ заблокированному пользователю
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за 700 куски из штрафной площади)
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Splin
Ответ Chernoy
Какая любовь, они сумасшедшие, они так ждали…
это не любовь. дикари
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ПравдоРуб
Странно что фанат продает дорогой для самого себя и не нужный никому другому кусок газона
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Ramiz Tamazanov
как говорится выигрывать тоже надо уметь.. low class
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Андрей Кузнецов
Ответ заблокированному пользователю
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Ну, может быть, но кусочки газона всё равно будут продаваться по завышенным ценам на eBay! 😄
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Никита Никулин
На Фриули в курсе?
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андрэ
друг другу будут продавать?
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Chernoy
Какая любовь, они сумасшедшие, они так ждали…
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