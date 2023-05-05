Обляков – Winline игрок апреля в РПЛ. Хавбек ЦСКА опередил Малкома и Соболева
Хавбек ЦСКА Иван Обляков признал игроком месяца в Мир РПЛ.
Россиянин выиграл приз Winline игроку апреля, победив во всех трех голосованиях – экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.
Полузащитник «Зенита» Малком занял второе место в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.
Кроме того, на награду претендовали нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, форвард «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.
Обляков в 5 апрельских матчах РПЛ забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Обляков воспитанник СШОР Зенит, которая к ФК Зенит никакого отношения никогда не имела. В Академию Зенита Ваню не приняли в детстве.
Разве что у "экспертов" хватит совести признать его игроком сезона.
Если серьезно, то очень рад за Ваньку
Всегда говорил, что он нормальный игрок по меркам РПЛ, пока все остальные называли Облякова случайным человеком в футболе
Какое то несправедливое голосование
Да, да, получит.
Малком лучший игрок чемпионата, но ни разу не был лучшим игроком месяца)
Зенит с отрывом чемпион, но ни один игрок Зенита не стал лучшим игроком месяца за весь сезон.
Ну смешно же, ей-богу.