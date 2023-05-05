Обляков – Winline игрок апреля в РПЛ. Хавбек ЦСКА опередил Малкома и Соболева

Теги ЦСКА премьер-лига Россия рейтинги Малком Иван Обляков Футбол

Хавбек ЦСКА Иван Обляков признал игроком месяца в Мир РПЛ.

Россиянин выиграл приз Winline игроку апреля, победив во всех трех голосованиях – экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Полузащитник «Зенита» Малком занял второе место в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ.

Кроме того, на награду претендовали нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, форвард «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.

Обляков в 5 апрельских матчах РПЛ забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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61 комментарий

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Кирилл
Ваня весенний отрезок проводит на очень высоком уровне, вполне заслуженно !
+69
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Shuller18
Ответ Zenith forever
Не совсем заслуженно, но приятно, все-таки Ваня - воспитанник Зенита.
Да нет же, ёлки палки!
Обляков воспитанник СШОР Зенит, которая к ФК Зенит никакого отношения никогда не имела. В Академию Зенита Ваню не приняли в детстве.
+51
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Severfan
Справедливо. То, что Малком в этом сезоне выше всех на голову это итак понятно, а вот то, что Обляков так разошёлся - сюрприз сюрпризов!
+38
-7
+31
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Иван Овчинников
Ответ Rudenzik
Неожиданно, что выбрали единогласно, всё таки люди смотрят матчи, а не только на статистику. А так заслуженно, стабильно на хорошем уровне отыграл месяц, Малком ещё успеет получить свою награду, а для Вани это большое достижение.
Малкому никогда не отдадут эту заслуженную награду, потому что это не приз лучшему игроку, а приз игроку, превзошедшему ожидания "экспертов". У Зенита вообще за последние 4 сезона всего 4 приза лучшему игроку месяца (3 у Дзюбы и 1 у Клаудиньо).

Разве что у "экспертов" хватит совести признать его игроком сезона.
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Rudenzik
Неожиданно, что выбрали единогласно, всё таки люди смотрят матчи, а не только на статистику. А так заслуженно, стабильно на хорошем уровне отыграл месяц, Малком ещё успеет получить свою награду, а для Вани это большое достижение.
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Aleksey Yashin
Неожиданно, но в целом заслуженно. Очень сильный отрезок сейчас проводит Обляков.
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Никита Самарин
Заслуженно, Ваня сейчас демонстрирует лучший футбол в своей карьере, главное на этом не останавливаться.
+13
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Shuller18
Шах и мат, хейтеры!
Если серьезно, то очень рад за Ваньку
Всегда говорил, что он нормальный игрок по меркам РПЛ, пока все остальные называли Облякова случайным человеком в футболе
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ </c/>
хотя бы не Малком с 4 голами в одном матче и то плюс, значит не всё ещё под газовыми воротилами...поздравления Облякову!
А то что у него был дубль за тур до этого?
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Shuller18
Ответ Zenith forever
Один город - одна команда- Зенит един! Детали принадлежности - это мелочи.
Нет, СШОР Зенит это сейчас фактически конкурент Академии Зенита. У неё терки так-то с клубом.
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ЛеваяНогаХалка
Честно, конечно, Обляков очень хорошо весной, но при даже такой Обляков это даже не половина Малкома.
Какое то несправедливое голосование
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Назар Игорь
Ваню понесло, и это здорово, надо закрепить 2 строчку в таблице. Но как Соболев попал в список номинантов?
+6
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Babusya
Вполне заслуженно. Молодец Ванька!
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Krem236
Всё по делу, Ваня был очень хорош!!!
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Vagner01
Молодец Ваня! Утер нос хейтерам!
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Светлана Агейкина
Бублик - молодца, так держать. Всех сильней!
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Кино Музыка
Уважаю Ваню. Сколько на него ругани было, молодец, выстоял.
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Semen B
Ответ Shuller18
Малком своё еще получит, а для Облякова это достижение. Такие рядовые награды должны оценивать не только общий уровень, но ещё и прогресс, открытие
"Ранее в сезоне Winline лучшими игроками месяца становились полузащитники «Ростова» Даниил Уткин (июль) и Данил Глебов (ноябрь), полузащитник «Спартака» Квинси Промес (август), его одноклубник Александр Соболев (сентябрь), нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой (октябрь) и форвард «Локомотива» Артём Дзюба (март)."

Да, да, получит.

Малком лучший игрок чемпионата, но ни разу не был лучшим игроком месяца)

Зенит с отрывом чемпион, но ни один игрок Зенита не стал лучшим игроком месяца за весь сезон.

Ну смешно же, ей-богу.
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Tun
Заслужил
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Marsel Bodro
Ответ Zenith forever
Один город - одна команда- Зенит един! Детали принадлежности - это мелочи.
Пхахахаха
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Zenith forever
Ответ </c/>
собственно ты ждал Малкома? который в одном матче забил 4 гола, по мне так Соболев должен был забирать приз с учётом того, что он провёл меньше матчей чем остальные и забил в двух последних голы которые влияли на результат...дубль Краснодару и гол Ростову, а не тонущим КС которые подвисли на грани стыков...
Ладно нам рассказывать, у нас глаза есть. Не Соболев повлиял на успешные результаты Спартака (для Спартака и такие результаты успешные), а судейский беспредел.
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блокад блокадыч
Ваня хорош!!
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Честный контроль
Заслуженно Лучший! Победить в борьбе с сильно разыгравшимся Малкомом дорогого стоит. Соболев вообще непонятно за что попал в тройку. Видимо за артистизм.
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Shuller18
Малком своё еще получит, а для Облякова это достижение. Такие рядовые награды должны оценивать не только общий уровень, но ещё и прогресс, открытие
Но награда ведь не называется открытие месяца
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Алексей Скоров
Ответ Shuller18
Шах и мат, хейтеры! Если серьезно, то очень рад за Ваньку Всегда говорил, что он нормальный игрок по меркам РПЛ, пока все остальные называли Облякова случайным человеком в футболе
Помню другие твои слова года 2-3 назад…
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