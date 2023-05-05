Обляков – Winline игрок апреля в РПЛ. Хавбек ЦСКА опередил Малкома и Соболева

Хавбек ЦСКА Иван Обляков признал игроком месяца в Мир РПЛ.

Россиянин выиграл приз Winline игроку апреля, победив во всех трех голосованиях – экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Полузащитник «Зенита» Малком занял второе место в голосовании болельщиков и экспертов .

Кроме того, на награду претендовали нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, форвард «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия.

в 5 апрельских матчах РПЛ забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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