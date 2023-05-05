Клопп думает, что «Ливерпуль» не попадет в топ-4 АПЛ: «Другие в гораздо лучшем положении. «МЮ» выиграет три матча – и все»
Юрген Клопп допускает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 чемпионата Англии.
«Другие команды находятся в гораздо лучшем положении. Пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов. Мы должны держаться против команд позади нас.
У нас 59 очков, а у «Юнайтед» 63, поэтому мы можем набрать максимум 71, «Юнайтед» нужно восемь очков из 15. Я думаю, что они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.
Даже если мы своими выступлениями окажем давление на другие команды, не все в в наших руках. Судя по тому, как четыре лучшие команды играли в этом сезоне, похоже, никто не проигрывает больше, чем выигрывает.
Мы планируем финишировать как можно выше, сейчас это означает пятое место, но гарантий нет. Шестое место тоже не гарантированно», – заявил тренер мерсисайдцев.
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уже сто пудов занёс в федерацию 🤣
А вот МЮ в апреле развалился и побеждает по большим праздниками. Начиная с Севильи 2 победы в 7 матчах
но вот слухи пошли с федерации, что там призадумались кого из юнайтед притормозить, с манчестера или с ньюкасла :)
боятся там дядю юру и предпочитают с ним не связываться ;)