Клопп думает, что «Ливерпуль» не попадет в топ-4 АПЛ: «Другие в гораздо лучшем положении. «МЮ» выиграет три матча – и все»

Юрген Клопп допускает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 чемпионата Англии.

«Другие команды находятся в гораздо лучшем положении. Пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов. Мы должны держаться против команд позади нас.

У нас 59 очков, а у « » 63, поэтому мы можем набрать максимум 71, «Юнайтед» нужно восемь очков из 15. Я думаю, что они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.

Даже если мы своими выступлениями окажем давление на другие команды, не все в в наших руках. Судя по тому, как четыре лучшие команды играли в этом сезоне, похоже, никто не проигрывает больше, чем выигрывает.

Мы планируем финишировать как можно выше, сейчас это означает пятое место, но гарантий нет. Шестое место тоже не гарантированно», – заявил тренер мерсисайдцев.

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