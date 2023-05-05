Клопп думает, что «Ливерпуль» не попадет в топ-4 АПЛ: «Другие в гораздо лучшем положении. «МЮ» выиграет три матча – и все»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп допускает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 чемпионата Англии.

«Другие команды находятся в гораздо лучшем положении. Пока они выигрывают матчи, у нас нет шансов. Мы должны держаться против команд позади нас.

У нас 59 очков, а у «Юнайтед» 63, поэтому мы можем набрать максимум 71, «Юнайтед» нужно восемь очков из 15. Я думаю, что они это сделают. Они выиграют три матча из оставшихся – и все.

Даже если мы своими выступлениями окажем давление на другие команды, не все в в наших руках. Судя по тому, как четыре лучшие команды играли в этом сезоне, похоже, никто не проигрывает больше, чем выигрывает.

Мы планируем финишировать как можно выше, сейчас это означает пятое место, но гарантий нет. Шестое место тоже не гарантированно», – заявил тренер мерсисайдцев.

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37 комментариев

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T622222
ЛЕ возьмут в след году что уж поделать
+19
-4
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Dm Kznts
лукавит дядька юрген.
уже сто пудов занёс в федерацию 🤣
+23
-16
+7
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GuruFutbola
Жаль, хотелось бы увидеть Ливерпуль, а не унижение 7хага от очередного сосьедада)
+13
-7
+6
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dm2244
А на фига держаться то за 5 - место , уж лучше вообще не участвовать в ЛЕ и всё внимание сосредоточить на внутренней фронт где и так игры в три направления
+7
-2
+5
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Дима Dar
Я бы не был так уверен, что МЮ что-то сможет там выиграть. Беззубая и безвольная команда.
+6
-3
+3
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vals1702
с такими хозяевами это и произойдет. Тратить надо , манибол здесь не работает. Не можешь(не хочешь) - продай клуб.
+4
-1
+3
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ABPOP
Ответ Reygent
Может им Сити поможет выиграв ЛЧ?
начните читать правила! причем тут сити????
+3
0
+3
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Владимир Ч
У МЮ по порядку: Вестхэм, Вулвер, Борнмут, Челси, Фулхэм. В последнем туре Фулхэму на ОлдТрафорд ничего не светит(1), Борнмут(1)...С молотками, волками и пенсионерами можно в ничейку=9. Шансов на проход в ЛЧ у мерсисайдцев 1%
+2
0
+2
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Joker17
Ответ Порчо Таргим
Да, нет там практически без шансов, календарь длю мю удачный плюс отрыв 4 очка при матче в замасе, немец опять будет плакать про то что у конкурентов деньги больше))
У Ливерпуля календарь ещё легче + они сейчас набрали ход: 5 побед подряд в АПЛ.
А вот МЮ в апреле развалился и побеждает по большим праздниками. Начиная с Севильи 2 победы в 7 матчах
+2
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Арман Мартиросян
Ответ Dm Kznts
лукавит дядька юрген. уже сто пудов занёс в федерацию 🤣
Настолько не веришь в МЮ?)
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Noob Saibot
Ответ mishok88
так ещё и про Брайтон не стоит забывать)
У них жесткий календарь
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imkanyye
Ответ Baky jorayev
Если Ливерпул все матчи выиграет а маню 2 победы 2ничьи и одна поражение тогда кто будет выше будет
у кого разница мячей будет лучше
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Reygent
Ответ ABPOP
начните читать правила! причем тут сити????
Сорян если не чего-то не знаю, но разве не 5 команд может выйти если Сити лч выйграет?
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Dm Kznts
Ответ GuruFutbola
Жаль, хотелось бы увидеть Ливерпуль, а не унижение 7хага от очередного сосьедада)
ну или унижение кулес тен хагом 🤣
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Саша Казенкинский
Ответ dm2244
А на фига держаться то за 5 - место , уж лучше вообще не участвовать в ЛЕ и всё внимание сосредоточить на внутренней фронт где и так игры в три направления
Лига Европы сильно повысила свой уровень и статус за после годы. Так что теперь всем интересно там участвовать и английским клубам в том числе.
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John Stark
Ответ dm2244
А на фига держаться то за 5 - место , уж лучше вообще не участвовать в ЛЕ и всё внимание сосредоточить на внутренней фронт где и так игры в три направления
призовые
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Denis Nikitin
Ответ Joker17
У Ливерпуля календарь ещё легче + они сейчас набрали ход: 5 побед подряд в АПЛ. А вот МЮ в апреле развалился и побеждает по большим праздниками. Начиная с Севильи 2 победы в 7 матчах
у МЮ 5 матчей. С 10 местом в таблице, с 12, 13, 14 и 15
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Dm Kznts
Ответ Порчо Таргим
Да, нет там практически без шансов, календарь длю мю удачный плюс отрыв 4 очка при матче в замасе, немец опять будет плакать про то что у конкурентов деньги больше))
не исключено.
но вот слухи пошли с федерации, что там призадумались кого из юнайтед притормозить, с манчестера или с ньюкасла :)
боятся там дядю юру и предпочитают с ним не связываться ;)
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Пользователь заблокирован
Ответ T622222
ЛЕ возьмут в след году что уж поделать
Не, Моур там будет прыгать 🤦‍♂️🤡 ...
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jordy
МЮ надо сильно постараться, чтобы упустить место в зоне ЛЧ.
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mishok88
так ещё и про Брайтон не стоит забывать)
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lokomiha
Ливерпуль уже месяц как не претендет на топ-4, для кого-то это было все ещё загадкой? Брайтон их весь второй круг по потерянным обгонял, они виделись куда более явными фаворитами.
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Baky jorayev
Если Ливерпул все матчи выиграет а маню 2 победы 2ничьи и одна поражение тогда кто будет выше будет
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Liverpool_YNWA
Я еще в сентябре в споре с манком сказал, что по итогу Ливерпуль будет в ЛЧ, а МЮ в ЛЕ и придерживаюсь этой позиции до сих пор ))
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