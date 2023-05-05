«МЮ» идет 4-м в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 4 очка при игре в запасе. Отставание от «Ньюкасла» – 2 балла

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ после поражения от «Брайтона» (0:1).

У команды Эрика тен Хага 63 очка в 33 матчах чемпионата. «Ман Юнайтед» идет 4-м и отстает от «Ньюкасла», занимающего третью строчку, на два балла.

«Ливерпуль», который провел на матч больше, чем «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», занимает 5-е место. Команда Юргена Клоппа отстает от четвертого места на четыре очка.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Брентфордом».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паша Деревянко
15 очков для МЮ в розыгрыше, 9 гарантируют ЛЧ
Думаю 3 победы более чем реально добыть в любой форме.
Ливерпуль к сожалению виноват сам, безвольные сливы Борнмуту, Ноттингему, Лидсу аукнулись на финише
+64
-3
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Интересно будет посмотреть на Ньюкасл в следующем сезоне в ЛЧ!
+52
-5
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Алекс Мелкумян
И смысл выходить в ЛЧ при такой убогой игре, там Янг Бойз какой нибудь будет гонять точно также как сегодня Брайтон
Щас поздно, завтра позвоню Тен Хагу и скажу, что Алекс Мелкумян не видит смысла финишировать МЮ в 4ке. Пускай нафиг отзывает ребят))
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekanych Red Devil
Нужно просто 3 победы. 3 домашних матча есть - Вулвз, Челси и Фулхэм. Плюс две выездные, в том числе ближайший матч - молотки и Борнмут, который уже практически спасся. Побеждать надо обязательно молотков в воскресенье и волчат следом на Олд Траффорде, чтобы потом спокойно уже к Борнмуту на выезд ехать. И это при условии, что Ливерпуль выиграет все свои матчи. Хотя у них остались все берущиеся матчи, ну может на выходных только Брентфорд бой даст.

Плюс у Ньюкасла ещё игры с Арсеналом на выезде, Челси на выезде и Брайтон дома. И матч с Биг Сэмом, мало ли)) Челси думаю к матчу с сороками в последнем туре будет без Френки, поэтому шансы на очки будут.
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Ответ Паша Деревянко
15 очков для МЮ в розыгрыше, 9 гарантируют ЛЧ Думаю 3 победы более чем реально добыть в любой форме. Ливерпуль к сожалению виноват сам, безвольные сливы Борнмуту, Ноттингему, Лидсу аукнулись на финише
Да ))Мы все конечно внутренне верим в чудо,но в реале попасть в ЛЧ почти нереально......Думаю очищение ЛЕ пойдет команде на пользу.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikitaNik
Ливерпуль набирает, а МЮ сдает. Мда, Манчестеру нужно уже взять себя в руки наконец!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Очень нужная победа Брайтона, еврокубки все реальнее. На ЛЧ, конечно, засматриваться смысла нет, но и ЛЕ будет огромным достижением для чаек. А вот разборки МЮ и Ливера на финише будут огненные)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Ответ Порчо Таргим
Какие разборки, хоть бы очная встреча была, а так никаких шансов для ливера
Шансов мало у Ливерпуля, согласен. Но команда на ходу, а МЮ не выглядит безошибочным монолитом сейчас. Лично я за интересный финиш, а там кто окажется выше, тот и молодец)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ rigobersong
Верим в 4ку Ливерпуля:) Даже интересно будет на 7хага посмотреть и на его оправдания:))
Интересно будет на твои очередные оправдания глянуть
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Тупо выиграть свои домашние 3 игры и топ 4 в кармане. Благо МЮ дома играет намного лучше. Ну и надеюсь, что Ньюкасл не будет терять очки и финиширует в 4ке
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekanych Red Devil
Ответ Romanian_Daddy
У Ливерпуля Вилла еще
Да, помню, но думаю в 37 туре уже может проясниться таблица для Виллы плюс все-таки на Энфилде играть будут. Хотя да, в любом случае, бой дадут вилланы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Ответ Granero-24
Интересно будет посмотреть на Ньюкасл в следующем сезоне в ЛЧ!
Когда то всем интересно было посмотреть на Лестер и Тоттенхэм.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ Паша Деревянко
15 очков для МЮ в розыгрыше, 9 гарантируют ЛЧ Думаю 3 победы более чем реально добыть в любой форме. Ливерпуль к сожалению виноват сам, безвольные сливы Борнмуту, Ноттингему, Лидсу аукнулись на финише
Совершенно верно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f5dfmvw9bk
Ответ #SharkTeam
Порт не должен попасть в лч только за один судейский позор против волков в кубке в этом году. За последние несколько сезонов и близко нет клуба, в пользу которого было бы столько судейских скандалов. Сейчас вот Фулхэм пострадал ни за что
Фанатам сити про Фулхэм вообще молчать надо, в первом круге и вам также срисовали пенку, ваш бельгиец нырял не хуже Нуньеса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ Mekanych Red Devil
Нужно просто 3 победы. 3 домашних матча есть - Вулвз, Челси и Фулхэм. Плюс две выездные, в том числе ближайший матч - молотки и Борнмут, который уже практически спасся. Побеждать надо обязательно молотков в воскресенье и волчат следом на Олд Траффорде, чтобы потом спокойно уже к Борнмуту на выезд ехать. И это при условии, что Ливерпуль выиграет все свои матчи. Хотя у них остались все берущиеся матчи, ну может на выходных только Брентфорд бой даст. Плюс у Ньюкасла ещё игры с Арсеналом на выезде, Челси на выезде и Брайтон дома. И матч с Биг Сэмом, мало ли)) Челси думаю к матчу с сороками в последнем туре будет без Френки, поэтому шансы на очки будут.
У Ливерпуля Вилла еще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Ответ QWertY
Щас поздно, завтра позвоню Тен Хагу и скажу, что Алекс Мелкумян не видит смысла финишировать МЮ в 4ке. Пускай нафиг отзывает ребят))
И скажи чтоб научились гостевые матчи играть, это важнее каких то там ЛЧ)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ответ Under
не должно, просто, плак-плак
Да никто не плачет, просто в следующем сезоне все встанет на свои места: Тен Хаг поедет тренировать в Голландию, а МЮ будет долго думать, зачем под пиар-тренера покупали Антони и в очередной раз искать «наследника Ферги».
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давран Шеркулов
Ответ Liverpool_YNWA
Середняк сольется, уверяю
Середняк уже слился и идёт вне зоны ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exterior
Ответ Mekanych Red Devil
Нужно просто 3 победы. 3 домашних матча есть - Вулвз, Челси и Фулхэм. Плюс две выездные, в том числе ближайший матч - молотки и Борнмут, который уже практически спасся. Побеждать надо обязательно молотков в воскресенье и волчат следом на Олд Траффорде, чтобы потом спокойно уже к Борнмуту на выезд ехать. И это при условии, что Ливерпуль выиграет все свои матчи. Хотя у них остались все берущиеся матчи, ну может на выходных только Брентфорд бой даст. Плюс у Ньюкасла ещё игры с Арсеналом на выезде, Челси на выезде и Брайтон дома. И матч с Биг Сэмом, мало ли)) Челси думаю к матчу с сороками в последнем туре будет без Френки, поэтому шансы на очки будут.
3 побед математически может и не хватить, если Брайтон выиграет все оставшиеся 6 матчей. Будет по 72 очка, а разница голов у Брайтона заметно лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
glavredaktor
Ответ vladimir.kostrichko
Да ))Мы все конечно внутренне верим в чудо,но в реале попасть в ЛЧ почти нереально......Думаю очищение ЛЕ пойдет команде на пользу.
Это что ещё за такое "очищение ЛЕ"? Никогда не слышал. Это что значит?
"В реале попасть нереально" - ??? Пока есть математические шансы, а они есть, - все реально.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ titov-and-trubach
МЮ в зоне ЛЧ и не должно быть. Просто Брайтон весь сезон занимается непонятно чем, часть выигрышных матчей отдали и как итог идут ниже. Даже сегодня играли лучше, но довели дело до добавленного времени. Класс исполнителей все-таки решает. А что по Ливерпулю.. Тот факт, что худший сезон Ливерпуля при Клоппе = ВОЗРОЖДЕНИЕ МЮ С ТЕН ХАГОМ говорит о многом. О пиаре обыкновенного тренера из Голландии, если вкратце.
не должно, просто, плак-плак
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
поколение пепси
думаю и мю и ливерпуль по разу минимум оступятся, ливерпуль тоже играют на грани потери очков, пока везло, но все пять игр не свезёт..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Ответ yurchik07
Да такими темпами можно и из четверки вылететь.Мне вот интересно,если вдруг не дай бог такое произойдет и тогда лысого бездаря не отправят восвояси???Для каких целей его приглашали?Вот это будет позорище,если из четверки вылетят.
Пока непонятно, что за тренер он. В начале сезона я думал его уволят. МЮ играл плохо и терял очки, потом вроде ситуация наладилась и МЮ попал в четверку и успешно выступал во всех турнирах. Но потом травмы основных игроков, дискалификации и игра сломалась. Тяжело компенсировать отсутствие двух цз, постоянные дискалификации Каземиро, травма Гарначо еще не кстати. Я бы сказал, надо дальше доверять тен Хагу, в четверке останется. Летом почистит состав, в следующем году выступит лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ Stormbringer
Очень нужная победа Брайтона, еврокубки все реальнее. На ЛЧ, конечно, засматриваться смысла нет, но и ЛЕ будет огромным достижением для чаек. А вот разборки МЮ и Ливера на финише будут огненные)
Даже ЛК будет очень неплохо. На два фронта играть не легко.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Ответ Liverpool_YNWA
Я уже сотни раз видел подобные камбэки от Ливерпуля
Стоит иногда думать головой. Тут не все зависит от Ливерпуля. Точнее - ничего от него не зависит. Надо не только самому Ливеру выиграть все свои матчи, так еще и МЮ набрать меньше 9 в 5 матчах. Совпадение этих двух факторов весьма нереально, это признают даже адекватные болельщики Ливерпуля здесь в ветке. Ты же таковым, видимо, не являешься.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий