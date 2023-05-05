«МЮ» идет 4-м в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 4 очка при игре в запасе. Отставание от «Ньюкасла» – 2 балла
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ после поражения от «Брайтона» (0:1).
У команды Эрика тен Хага 63 очка в 33 матчах чемпионата. «Ман Юнайтед» идет 4-м и отстает от «Ньюкасла», занимающего третью строчку, на два балла.
«Ливерпуль», который провел на матч больше, чем «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», занимает 5-е место. Команда Юргена Клоппа отстает от четвертого места на четыре очка.
В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Брентфордом».
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Думаю 3 победы более чем реально добыть в любой форме.
Ливерпуль к сожалению виноват сам, безвольные сливы Борнмуту, Ноттингему, Лидсу аукнулись на финише
Плюс у Ньюкасла ещё игры с Арсеналом на выезде, Челси на выезде и Брайтон дома. И матч с Биг Сэмом, мало ли)) Челси думаю к матчу с сороками в последнем туре будет без Френки, поэтому шансы на очки будут.
"В реале попасть нереально" - ??? Пока есть математические шансы, а они есть, - все реально.