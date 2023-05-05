«МЮ» идет 4-м в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на 4 очка при игре в запасе. Отставание от «Ньюкасла» – 2 балла

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ после поражения от «Брайтона» (0:1).

У команды Эрика тен Хага 63 очка в 33 матчах чемпионата. « » идет 4-м и отстает от « », занимающего третью строчку, на два балла.

«Ливерпуль», который провел на матч больше, чем «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», занимает 5-е место. Команда Юргена Клоппа отстает от четвертого места на четыре очка.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Вест Хэмом», « » – с «Брентфордом».

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