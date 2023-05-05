«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон – красную с белыми элементами

«Ливерпуль» показал домашний комплект формы на следующий сезон.

Форма от выполнена в традиционном для мерсисайдцев красном цвете. На воротниках и рукавах футболки – белые вставки.

Отмечается, что экипировка вдохновлена формой сезона-1973/74 – последнем для легендарного тренера «красных» , в котором клуб выиграл Кубок Англии.

« » впервые сыграет в новой форме в последнем домашнем матче сезона против «Астон Виллы» 20 мая.

Фото: www.liverpoolfc.com

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