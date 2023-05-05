«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон – красную с белыми элементами

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Nike Билл Шенкли игровая форма стиль Футбол

«Ливерпуль» показал домашний комплект формы на следующий сезон.

Форма от Nike выполнена в традиционном для мерсисайдцев красном цвете. На воротниках и рукавах футболки – белые вставки.

Отмечается, что экипировка вдохновлена формой сезона-1973/74 – последнем для легендарного тренера «красных» Билла Шенкли, в котором клуб выиграл Кубок Англии.

«Ливерпуль» впервые сыграет в новой форме в последнем домашнем матче сезона против «Астон Виллы» 20 мая.

Фото: www.liverpoolfc.com

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69 комментариев

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Stewart D.
Где то это я уже видел. Сезон 2017-2018. Ну в принципе, пусть и дикий повтор, но смотрится она хорошо
+46
-5
+41
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Burel
ужас.. с NB даже близко не стоит. Ну а воротник - вообще лютый колхоз
+73
-39
+34
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Liverpool_YNWA
Ответ Burel
ужас.. с NB даже близко не стоит. Ну а воротник - вообще лютый колхоз
А мне нравятся все домашние формы от NIKE, с выездными часто кошмар, а вот третьи тоже норм
+26
-5
+21
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Re{FRIGE}r@toR
Nike из сезона в сезон делает однотипное УГ, ничего оригинального
Верните NB. Ну или хотя бы Warrior
+17
-5
+12
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Stewart D.
Ответ Андрей Романов
Решили не заморачиваться, взять классику. Выглядит хорошо, конечно, просто новизны нет. Да и ассоциации не очень хорошие вызывает с последним сезоном Шенкли, не потому что он плохой, а потому что последний. Э это такой намек на уход Клоппа?
что за бред я прочитал?
+11
0
+11
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eftomolgy
Ответ Burel
ужас.. с NB даже близко не стоит. Ну а воротник - вообще лютый колхоз
А я вот не модельер и не вижу, чем эта форма прям "ужас", а NB - прям то, что надо...
+8
0
+8
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Александр Нижников
белингем меряй
+11
-3
+8
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unhack
как я рад, что успел получить последнюю форму от NB, то что делает найк просто позор
+7
-3
+4
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TFP_Sports
отстой
+3
0
+3
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Evgeny Trifonov
у меня форма Ливерпуля всегда ассоциируется с теми комплектами где был титульным Карлсберг
+2
0
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В поисках смысла
Да уж, после шикарной формы от NB, все последующие поделки NIKE полная хрень.
+2
0
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Alex_msk
Ого, красная форма для Ливерпуля. И почему раньше никто не додумался?
+2
0
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Evgeniy Krapivin
как покупатель - я её купить не хочу. Не вызывает эмоций, скучная ,блёклая. NB верни стиля формам Ливерпуля.Nike безвкусицу делает.
+2
0
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Alda
Она меняется вообще?
+2
-1
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Dimonty
Ответ Burel
и чо именно здесь может нравиться ? красная футболка с черкизона, куда пришили широкие страшные белые полосы
Широкие - значит страшные???
+1
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вовочка6762
Красно - белый .... Понятно.
А где ромбик с буквой С ?
+2
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Liverpool_YNWA
Ответ Burel
и чо именно здесь может нравиться ? красная футболка с черкизона, куда пришили широкие страшные белые полосы
Чо чо, да все ))
+1
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SergScouser
Ответ Burel
ужас.. с NB даже близко не стоит. Ну а воротник - вообще лютый колхоз
не колхоз, а дань прошлому. В такой форме Ливерпуль играл еще при Шенкли.
+1
0
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Josep
Если по другим клубам можно отследить эволюцию и вариативность дизайна - количество/цвет/толщина полос, наличие доп элементов, новых цветов и т.д.. то тут из года в год одно и то же, хрен поймёшь чем прошлогодняя от новой отличается, ну кантик появился..
+1
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Uktam
Ответ unhack
как я рад, что успел получить последнюю форму от NB, то что делает найк просто позор
Топлю за Ливерпуль с1968 года
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Дмитрий Сотников
Boring
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onegin2007
Что за нелепые штаны
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Нурбол Жумаскалиев
форма без фишки и изюминки, подстать клоппу и его команде
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Uktam
Ответ unhack
как я рад, что успел получить последнюю форму от NB, то что делает найк просто позор
Я тоже безумно рад ,что у меня есть последняя форма от Н Б.
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Garre Garre
Ответ Burel
ужас.. с NB даже близко не стоит. Ну а воротник - вообще лютый колхоз
Нормальная форма, уж точно лучше той в которой сейчас играют
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