«Ливерпуль» представил домашнюю форму на следующий сезон – красную с белыми элементами
«Ливерпуль» показал домашний комплект формы на следующий сезон.
Форма от Nike выполнена в традиционном для мерсисайдцев красном цвете. На воротниках и рукавах футболки – белые вставки.
Отмечается, что экипировка вдохновлена формой сезона-1973/74 – последнем для легендарного тренера «красных» Билла Шенкли, в котором клуб выиграл Кубок Англии.
«Ливерпуль» впервые сыграет в новой форме в последнем домашнем матче сезона против «Астон Виллы» 20 мая.
Фото: www.liverpoolfc.com
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