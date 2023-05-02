КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»
КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Валерия Карпина.
Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Напомним, главный тренер «Ростова» получил красную карточку после финального свистка в матче со «Спартаком» (1:1) за споры с главным арбитром Кириллом Левниковым.
«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».
Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц.
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