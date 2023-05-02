КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Валерия Карпина.

Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Напомним, главный тренер «Ростова» получил красную карточку после финального свистка в матче со «Спартаком» (1:1) за споры с главным арбитром Кириллом Левниковым. 

«У «Ростова» задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера Валерия Карпина. Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».

Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц. 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Валера может и пытался не материться, но было видно что идет бычить на судью, и неважно что бы судья ответил - Валера бы продолжил бычить. Так что Левников просто сэкономил себе и всем время, сразу показав красную
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
- По результатам рассмотрения удаления Валерия Георгиевича КДК единогласно принято решение о начале следующего матча с пенальти в пользу "Ростова", - сказал Григорьянц
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krostis
И удар Соболева в лицо Ланговичу рассмотрите заодно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Эти "решат". Скажут Рыжий во всем виноват 😊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nCuXpalata13
Вот же, ..... (блин), а!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий