КДК РФС рассмотрит удаление Карпина в матче со «Спартаком»

КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Валерия Карпина.

Об этом рассказал глава комитета . Напомним, главный тренер «Ростова» получил красную карточку после финального свистка в матче со « » (1:1) за споры с главным арбитром Кириллом Левниковым.

«У « » задержка выхода команды из раздевалки на поле на две минуты. Выход за пределы технической зоны главного тренера . Также рассмотрим удаление главного тренера «Ростова».

Рассмотрим материалы, полученные из общедоступных источников о возможных нарушениях дисциплинарного регламента. Неподобающее поведение команды «Ростов»: пять предупреждений, одно удаление официального лица клуба», – сказал Григорьянц.

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