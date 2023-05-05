Кержаков о «Зените» Спаллетти: «Халк много брал на себя, Витцель – тягучий. После их прихода все сломалось»

Александр Кержаков раскритиковал приход Халка и Акселя Витцеля в «Зенит» в 2012 году.

«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода и все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витцель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.

Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витцель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.

Халк много брал на себя, Витцель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать, но так пропал наш «Мяч там» (комбинация с передачей с фланга в центр и забросом за спину защитникам соперника – Sports.ru).

Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – рассказал экс-форвард « » специально для Sports.ru.

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