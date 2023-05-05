Кержаков о «Зените» Спаллетти: «Халк много брал на себя, Витцель – тягучий. После их прихода все сломалось»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Александр Кержаков Sports.ru Аксель Витцель Халк Футбол

Александр Кержаков раскритиковал приход Халка и Акселя Витцеля в «Зенит» в 2012 году.

«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось.

Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витцель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.

Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витцель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.

Халк много брал на себя, Витцель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать, но так пропал наш «Мяч там» (комбинация с передачей с фланга в центр и забросом за спину защитникам соперника – Sports.ru).

Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – рассказал экс-форвард «Зенита» специально для Sports.ru.

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71 комментарий

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fil_spb
" К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось."

Ага, само насралось. Нет, там поломали всё конкретные люди с известными фамилиями. В первую очередь Деньгисов. Но и Кержаков в грязной истории заляпался.
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+65
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gelkin
Ответ Zenith forever
После такого анализа становится более понятно, почему из Кержа хороший тренер не получается.
Вы видели как играл Зенит после прихода Халка и Витселя? По-моему Кержаков всё по делу сказал
+74
-13
+61
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werowolf-gears
Халк и Витсель плохие ага, играть мешали. Только вот хорошо помню в матче с Локомотивом в сентябре, когда команду начал накрывать кризис Ломбертс вышел играть с поломанным лицом, а друг Сани Денисов забастовку из-за зп устраивал.
+44
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ielisen@mail.ru
После прихода Халка и Витцеля могла получится хорошая по европейским меркам команда.Но не получилась известно почему.Ну а Кержаков вечно на что то обиженный,хотя бы вспомнить как на закате карьеры через прессу пытался попасть в состав,где его не видел Виллаш-Боаш.
+40
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+27
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SeniorPomidor
Несмотря на то, что Халк и Витсель были одними из лучших игроков в истории ЧР, но они убили комбинационный, весёлый футбол Зенита, один дико тормозил атаки, второй очень часто и не по делу жадничал.
+34
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Evil_Alastar
Да не, просто вы были жутко жадные, с Денисовым. Обиделись на большую зарплату Халка и все сломали….
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Владислав Харламов
Все равно от Халка какие-то невероятные воспоминания. На Ютуб есть ролик на канале Зенита с его лучшими голами. Смотришь и офигеваешь от того, что он творил. Сейчас все восторгаются Малкомом, но он как-будто максимум 60-70% от того Халка показывает
+17
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+14
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havoc3
Ответ werowolf-gears
Халк и Витсель плохие ага, играть мешали. Только вот хорошо помню в матче с Локомотивом в сентябре, когда команду начал накрывать кризис Ломбертс вышел играть с поломанным лицом, а друг Сани Денисов забастовку из-за зп устраивал.
Чукча не читатель?
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Zenith forever
После такого анализа становится более понятно, почему из Кержа хороший тренер не получается.
+42
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<~Inter~>
Ответ SeniorPomidor
Несмотря на то, что Халк и Витсель были одними из лучших игроков в истории ЧР, но они убили комбинационный, весёлый футбол Зенита, один дико тормозил атаки, второй очень часто и не по делу жадничал.
Так это проблема тренера и возможно отношения внутри коллектива. Почему то Витсель никак не тормозил Боруссию которая всегда играла в быстрый футбол и Халк не так сильно жадничал с тем же Дзюбой
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-2
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Владислав Харламов
И ’команда с нашего двора’, и банда Боаша вылетели в 1/8 от скромной Бенфики. Лично я верил в Халка и компанию больше, чем в Кержа и компанию, но если результат один и тот же - зачем платить больше?
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Hazell37
Точно из-за них началось? Не из-за Деньгисова, который возомнил себя игроком уровня Халка?
+14
-6
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Шурик Шурик
Ответ Burel
как ?
Халк порой собирал на себя по 3-4 человека, все очень хорошо помнят хайлайты с Севильей и Боруссией, но мало кто вспоминает ничьи и поражения с Тереком, Крыльями и другими командами тогдашней нижней части таблицы. Одно единственное чемпионство при Халке и Витселе - сухая но очень точно описывающая тот период в истории Зенита. Еще один раз залетели в 1/4 Лиги Европы и на этом все.
Я сам халкусей восторгаюсь и считаю, что такого сильного игрока в Зените никогда не было и сейчас нет, но командную игру он ломал знатно
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Питер Пэн
Ответ SeniorPomidor
Несмотря на то, что Халк и Витсель были одними из лучших игроков в истории ЧР, но они убили комбинационный, весёлый футбол Зенита, один дико тормозил атаки, второй очень часто и не по делу жадничал.
Интереснее всего было бы мнение по этому вопросу Спаллетти
+7
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Андрей Арсентьев
Ответ Владислав Харламов
Все равно от Халка какие-то невероятные воспоминания. На Ютуб есть ролик на канале Зенита с его лучшими голами. Смотришь и офигеваешь от того, что он творил. Сейчас все восторгаются Малкомом, но он как-будто максимум 60-70% от того Халка показывает
Да, Халк был игроком мирового уровня: шикарные физические данные, великолепный удар, умение отковаться.. Наверное, он среди 4-5 лучших легионеров, которые приезжали в Россию.
+7
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Денис Олегович
Ответ gelkin
Вы видели как играл Зенит после прихода Халка и Витселя? По-моему Кержаков всё по делу сказал
Набирал 15 очков в группе ЛЧ, например)
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Tpy6kaMerlina
Удивительно точное и красивое описание с аналогиями про шестерёнки и бриллианты. Всё так. В рабочую повозку, которая стабильно катила на своём уровне, впрягли пару гнедых и она стала то буксовать, то катить слишком быстро. В итоге и ломалась почаще прежнего, да и шарм пропал с годами.
Ошибки руководства Зенита тех лет - вот так пригласить звёзд в сложившуюся звёздную команду со своей атмосферой. Надо было бы просчитать последствия и климат, характеристики лидеров, перед их подписанием.
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Лев Бабенко
Тут сейчас Кержакова с удовольствием растерзают, но по факту он прав: трансферы Халка и Витселя были супертяжеловесными для той команды, и командная игра Зенита сильно страдала от их прихода сперва.

Вспомнить тот же Зенит, выигравший у Спартака 5-0 на Петровском. В составе Канунников (!), на замену выходит Джорджевич, но результат и сама игра - потрясающие. Командные взаимодействия, перфомансы Широкова, выходы из обороны в атаку - всё на высшем уровне.

Другое дело, что у того состава был потолок. В виде Лиги чемпионов, в котором именно с Халком и Витселем (обновив половину состава) удалось супердостойно выступить.

Но в момент перехода многие негодовали, что такие дорогие трансферы не улучшили, а временно ослабили положение дел. О чем Кержаков довольно тактично и рассказал
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SkSK
Ответ fil_spb
" К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось." Ага, само насралось. Нет, там поломали всё конкретные люди с известными фамилиями. В первую очередь Деньгисов. Но и Кержаков в грязной истории заляпался.
Сколько можно эту глупость писать? время давно все расставило на свои места. Халк сильный футболист, но в Зените он себя чувствовал царем и богом. только не ясно с чего вдруг. вся игра превратилась в "отдай мяч Халку". ради чего?! Витцель, на мой взгляд, игрок ещё более высого класса нежели Халк. но он реально не подходил конкретно тому Зениту. ему бы в расцвете сил в Атлетико Симеоне перейти.
Зенит вместо точечного усиления существующей системы игры получил 2 совершенно инородных тела, под которые все пришлось ломать. да ещё и за космические деньги. конечно это провал менеджмента.
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<~Inter~>
К Халку ещё нормально относились, а вот к Витселю была безумная критика от недоэкспертов с ТВ и ещё Широков с Денисовым не упускали возможности принизить их уровень
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Александр Жердин
Произошло то, что произошло. В отлаженный механизм попытались встроить игроков ( и великолепных игроков самих по себе) совершенно другого игрового плана. А лучшее, как известно -враг хорошего. Думаю, со временем Спаллетти встроил бы их, но здесь на первый план вышел Гарик Денисов со своими требованиями, да и Кержаков не остался в стороне. Так что Саша, это именно вы постарались развалить команду, которая до этого катком шла по чемпионату. Да, Халку и Витселю руководство дало гораздо большие оклады. Это что , их вина? У вас, тоже были подписанные контракты, так - выполняйте! Придёт время перезаключать контракт - выдвигайте свои условия, а клуб уже решит, нужны вы команде с такими условиями или нет. Нет, вам сразу надо было устраивать дебош. И в итоге игра Зенита просто развалилась. и именно на вас лежит вина за это!
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Виктор
Халку приходилось брать игру на себя потому что наши "суперзвёзды" зачастую не понимали что надо делать, куда бежать и как под него открываться. Да и скорость у него была сумасшедшая. Что в принятии решений, что физическая.
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Megok
Зашел почитать, как люди горят с Кержа от "новости" с вырванной из контекста другой статьи, в которой все говорят, какой же Керж крутой.

Sports... Sports never changes
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antiginer
Все сломалось не из них,а из за вас,кержакова,деньгисова,широкова и остальных,которые оказались не «ленинградцами до мозга костей»,как называл вас ваш рупор ГСО,а обыкновенными хапугами,без чести и совести.Вам ,бревнам отечественным,не в состоянии решить поставленные задачи,привезли игроков из за этого,а вы кинулись попрошайничать,скулить и саботировать из за того,что им много платят,а значит и вам должны платить не меньше.Совсем берега попутали
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шампион
Ответ SeniorPomidor
Несмотря на то, что Халк и Витсель были одними из лучших игроков в истории ЧР, но они убили комбинационный, весёлый футбол Зенита, один дико тормозил атаки, второй очень часто и не по делу жадничал.
Все верно. Именно командный футбол на этом закончился. А Халк к тому же только в ЛЧ старался, рвал и метал. А в Рпл падал от любого контакта. Витцель вообще не нужен был тому Зениту
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