Кержаков о «Зените» Спаллетти: «Халк много брал на себя, Витцель – тягучий. После их прихода все сломалось»
Александр Кержаков раскритиковал приход Халка и Акселя Витцеля в «Зенит» в 2012 году.
«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет. К сожалению, после прихода Халка и Акселя Витцеля все сломалось.
Нельзя говорить, что Спаллетти, Халк или Витцель – плохие. Абсолютно нет. Но до сентября 2012-го в «Зените» сложился механизм, в котором крутились все шестеренки, нужно было лишь подливать масло.
Да, это масло не позволяло рассчитывать нам на полуфинал Лиги чемпионов, но кое-что тот «Зенит» показывал. Халк и Витцель – бриллиантовые шестеренки другого размера. Как оказалось, не подходившего той команде.
Халк много брал на себя, Витцель – тягучий игрок. Он блестяще закрывал мяч корпусом, у него невозможно отобрать, но так пропал наш «Мяч там» (комбинация с передачей с фланга в центр и забросом за спину защитникам соперника – Sports.ru).
Наверное, если бы пришел только Халк, было бы легче: мы бы так же быстро доставляли мяч к штрафной, а там бы Халк уже разбирался», – рассказал экс-форвард «Зенита» специально для Sports.ru.
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Ага, само насралось. Нет, там поломали всё конкретные люди с известными фамилиями. В первую очередь Деньгисов. Но и Кержаков в грязной истории заляпался.
Я сам халкусей восторгаюсь и считаю, что такого сильного игрока в Зените никогда не было и сейчас нет, но командную игру он ломал знатно
Ошибки руководства Зенита тех лет - вот так пригласить звёзд в сложившуюся звёздную команду со своей атмосферой. Надо было бы просчитать последствия и климат, характеристики лидеров, перед их подписанием.
Вспомнить тот же Зенит, выигравший у Спартака 5-0 на Петровском. В составе Канунников (!), на замену выходит Джорджевич, но результат и сама игра - потрясающие. Командные взаимодействия, перфомансы Широкова, выходы из обороны в атаку - всё на высшем уровне.
Другое дело, что у того состава был потолок. В виде Лиги чемпионов, в котором именно с Халком и Витселем (обновив половину состава) удалось супердостойно выступить.
Но в момент перехода многие негодовали, что такие дорогие трансферы не улучшили, а временно ослабили положение дел. О чем Кержаков довольно тактично и рассказал
Зенит вместо точечного усиления существующей системы игры получил 2 совершенно инородных тела, под которые все пришлось ломать. да ещё и за космические деньги. конечно это провал менеджмента.
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