Кержаков жалеет, что назвал Спаллетти двуличным: «Тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Александр Кержаков Sports.ru Аксель Витцель Халк Футбол

Александр Кержаков жалеет, что в свое время назвал Лучано Спаллетти двуличным.

«Думаю, Спаллетти быстро почувствовал, что что-то идет не так, поэтому стал нервничать, пытался найти проблему не на поле, а за его пределами. Этого вообще не было два с половиной года, все были полностью сконцентрированы на игре.

Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.

Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.  

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти.

Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – рассказал экс-форвард «Зенита» специально для Sports.ru.

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21 комментарий

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Tigo_Volchara93
То что Керж с раздутым эго это понятно было давно, но то что он признал ошибку и извинился спустя столько лет, респект за это
+168
-6
+162
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Тиджани Бабангида
Хорошо,что с возрастом Кержаков становится мудрее. Так и должно быть
+55
-3
+52
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Big Nick
Ответ red hikkikomori
Не выиграл бы Спалетти чемпионат, не признался бы и не извинился Александр
Он после ухода из НН говорил тоже самое, только не адресно.
+39
-1
+38
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TinTin
Дамы и господа, мы наблюдаем редкий процесс взросления российского футболиста. Многие до преклонного возраста остаются Широковыми, Быстровыми и Мостовыми
+15
0
+15
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dutchtrio
Если вдруг большой трофей возьмёт Боаш, Кержаков и про него что-то хорошее скажет?
+14
-4
+10
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Evgeny Trifonov
Ответ Спартак сила
Саша воробей
забил больше чем все легенды Спартака, неплохой "воробей"
+11
-4
+7
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Step_up
Переоценка своих поступков - это хорошее качество и для тренера, и для человека в целом.
+5
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rugbyfan
Ответ dutchtrio
Если вдруг большой трофей возьмёт Боаш, Кержаков и про него что-то хорошее скажет?
А где он кстати сейчас
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red hikkikomori
Ответ Big Nick
Он после ухода из НН говорил тоже самое, только не адресно.
если так то реально молодец
+6
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Ан Кот
ну хорошо что осознал, жаль что только сейчас
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MAXIMum1
Адвокаат, Спаллетти, Боаш... каждый был силён по своему. Разный состав, разная игра. Но вот Спаллетти стал как-то более своим, что ли. Более душевным. Стал блииже к болельщикам.
От всей души поздравляю его с чемпионством. Он заслужил.
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ReneHoseman
Ответ MAXIMum1
Адвокаат, Спаллетти, Боаш... каждый был силён по своему. Разный состав, разная игра. Но вот Спаллетти стал как-то более своим, что ли. Более душевным. Стал блииже к болельщикам. От всей души поздравляю его с чемпионством. Он заслужил.
помню, разделся до пояса, вчесть чемпионства
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donatodonatore
Хамелеон снова перекрасился.
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Тюменец
Саня молодец. Признать свои ошибки - дорогого стоит
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Иван Рыбаков
Ответ rugbyfan
А где он кстати сейчас
Гонками увлëкся.
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