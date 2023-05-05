Кержаков жалеет, что назвал Спаллетти двуличным: «Тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей»

Александр Кержаков жалеет, что в свое время назвал Лучано Спаллетти двуличным.

«Думаю, Спаллетти быстро почувствовал, что что-то идет не так, поэтому стал нервничать, пытался найти проблему не на поле, а за его пределами. Этого вообще не было два с половиной года, все были полностью сконцентрированы на игре.

Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.

Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с . Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти.

Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – рассказал экс-форвард « » специально для Sports.ru.

«Мы не ценили настоящее счастье при Лучано». Монолог Кержакова о работе со Спаллетти

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд