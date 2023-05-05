Кержаков жалеет, что назвал Спаллетти двуличным: «Тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей»
Александр Кержаков жалеет, что в свое время назвал Лучано Спаллетти двуличным.
«Думаю, Спаллетти быстро почувствовал, что что-то идет не так, поэтому стал нервничать, пытался найти проблему не на поле, а за его пределами. Этого вообще не было два с половиной года, все были полностью сконцентрированы на игре.
Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.
Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.
Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти.
Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – рассказал экс-форвард «Зенита» специально для Sports.ru.
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От всей души поздравляю его с чемпионством. Он заслужил.