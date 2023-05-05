Малком: «У нас с Промесом нет никакой дуэли. «Зенит» не должен оглядываться на соперника – так должны действовать чемпионы»

Малком оценил важность матча «Зенита» и «Спартака» и рассказал о дуэли с Квинси Промесом.

«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч «Ростова» и «Факела» закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу.

У нас с нет никакой дуэли, он делает свою работу, я – свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре – это то, как должны действовать чемпионы.

Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», – сказал хавбек « ».

лидирует в списке бомбардиров Мир , забив 22 гола. Хавбек «Спартака» идет вторым с 17 мячами.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая.

Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7

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