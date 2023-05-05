Малком: «У нас с Промесом нет никакой дуэли. «Зенит» не должен оглядываться на соперника – так должны действовать чемпионы»
Малком оценил важность матча «Зенита» и «Спартака» и рассказал о дуэли с Квинси Промесом.
«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч «Ростова» и «Факела» закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу.
У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я – свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре – это то, как должны действовать чемпионы.
Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», – сказал хавбек «Зенита».
Малком лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ, забив 22 гола. Хавбек «Спартака» идет вторым с 17 мячами.
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Книгам он верит, так и назвал бы эту книгу, посмотрели бы кто и что там написал, а то разные книги бывают.
Вот, к примеру книга изданная более 50 лет назад:
https://reallib.org/reader?file=753730
И нет там ни слова о таком.