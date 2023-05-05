Малком: «У нас с Промесом нет никакой дуэли. «Зенит» не должен оглядываться на соперника – так должны действовать чемпионы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Малком оценил важность матча «Зенита» и «Спартака» и рассказал о дуэли с Квинси Промесом.

«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. Конечно, для нас будет хорошо, если завтра матч «Ростова» и «Факела» закончится вничью, но мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу.

У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я – свою. Мы не должны оглядываться на соперника, нужно думать только о своей игре – это то, как должны действовать чемпионы. 

Я прекрасно осознаю важность этого матча, каждый их нас понимает, как важны игры с этим соперником. Надеюсь, что в воскресенье мы как можно быстрее сможем поймать ритм игры и приблизиться к чемпионству», – сказал хавбек «Зенита».

Малком лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ, забив 22 гола. Хавбек «Спартака» идет вторым с 17 мячами.

«Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая.

Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7

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90 комментариев

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Anders_b
"У нас с Промесом все честно, я не лезу в наркобизнес, он не лезет в футбол"
+102
-35
+67
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Удар Кержакова
Ответ mnogokotin-
промеса почем купили? а малкома? малком сильнее офк, никто и не спорит
Тиля за сколько купили? А Барриоса?
+39
-14
+25
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mean machine/
Грамотно унизил голландского ноунейма-уголовника.
+21
-13
+8
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Спартак Уокер
Ну Промес я думаю скорее всего не догонит Малколма разрыв слишком большой даже для Промеса
+12
-5
+7
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KOTOV71
Ответ </c/>
на Иванова с Кукуяном надо надеяться, не случайно же этот тандем на золотой матч поставили...для победы любой ценой...Иванов за весну заслужил своим свистом матч года...)
Матч только через два дня,а вы уже про судей.что же будет после того,как проиграете?
+8
-2
+6
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toldo_slava
Наши Месси и Роналдо
+7
-2
+5
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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
на Иванова с Кукуяном надо надеяться, не случайно же этот тандем на золотой матч поставили...для победы любой ценой...Иванов за весну заслужил своим свистом матч года...)
Ноешь
+5
0
+5
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Остап Бендер Сгибальщик
да где уголовник и где Малком??разные уровни это видят все кроме ромбоголовых))
+7
-3
+4
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KOTOV71
Ответ </c/>
зенит ни одного матча без ручных судей против Спартака уже не первый год не играет...а вроде как позиционируют себя лучшей командой страны...неужели настолько боитесь обкакаться против нас?
" обкакаться" это 1-7.
+5
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Александр Жердин
Всё в принципе верно. Единственно, надо держать себя в руках, не реагировать на грязную игру( для этого есть судья) и прочие провокации. Почти уверен, что гости опять начнут играть с тактикой мелкого, и не мелкого, фола. Захваты, зацепы, хватания за футболку, удары по ногам - всё это пойдёт в ход. Именно так они играли в прошлом матче в Санкт-Петербурге на Кубок. Надеюсь Кукуян не Москалёв, и сумеет отличить грязную игру от силовой.
+19
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Evgeny Trifonov
Ответ qw14qw
Серёзно) В 1922-1924 годах в Петрограде действовал завод «Зенит», однако команда появилась в 1925 на другом заводе - Ленинградском металлическом. Первоначально она именовалась... «Спартак». Одноименное спортивное общество существовало в Северной столице в 1922-27 годах и насчитывало более 50 тысяч участников.
это одна из версий, кстати по ней следует что название Спартак москвичи позаимствовали. Ведь Спартак стал Спартаком только в 1935
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ЗЕНИТ65
Ответ Удар Кержакова
Так Динамо в своё время играло против Зенита. Чисто не дать играть в футбол задача стояла. Теперь Спартак решил этой тактикой воспользоваться.
Ну так они все поняли, что только такими способами можно хотя бы очко зацепить.
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ЗЕНИТ65
Ответ </c/>
самое позорное в судьях матча, что Иванов за весну наделал уже столько делов, что его должны были отстранить от судейства, а он пропустил 1 матч за результативные "ошибки"...к слову, на нём уже клейма ставить негде...
А на тебе, есть где ставить? Клеймо.
+3
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eugens
Ответ Спартак сила
питерские глоры Промес лучший в истории РПЛ
Промес - лучший Промес в истории РПЛ ))
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Удар Кержакова
Ответ Burel
Малкольма покупали за огромные деньги из бюджета под ЛЧ. Итог: 0+1 за три розыгрыша 😂
При Малкоме 3 чемпионства, 3 участия в ЛЧ. за счёт ЛЧ в бюджет +120 млн.
+7
-5
+2
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Neo
Скромно
+4
-2
+2
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eugens
Ответ </c/>
зенит ни одного матча без ручных судей против Спартака уже не первый год не играет...а вроде как позиционируют себя лучшей командой страны...неужели настолько боитесь обкакаться против нас?
Нет такого арбитра, которого бы вы не назвали ручным сразу после назначения на эту игру, тут у Зенита ситуация абсолютно безвыходная... Разве что Хусаинова вернуть, да и то наверное назовёте))
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Evgeny Trifonov
Ответ qw14qw
Это единственная верная версия) А Спартаком Старостин назвал клуб по книге Джаваньоли, он это сам говорил, есть видео архивы) Так что думаю лучше называть наши клубы так, как они сейчас называются, а не ковыряться в старых названиях
ну например на сайте клуба другая версия. В Петербурге наверное тоже эту книгу читали лет на 10 раньше
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Циник Петербургский
Ответ </c/>
зенит ни одного матча без ручных судей против Спартака уже не первый год не играет...а вроде как позиционируют себя лучшей командой страны...неужели настолько боитесь обкакаться против нас?
😂😂😂 7-1, 5-1, 4-0... Советую погуглить слово "адекватность" ;)
+3
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eugens
То qw14qw:
Какое позорище: "Пользователь ограничил возможность ответа на свои комментарии". Не дружок, так дело не пойдет, думаешь нагадил и в кусты?))

Книгам он верит, так и назвал бы эту книгу, посмотрели бы кто и что там написал, а то разные книги бывают.
Вот, к примеру книга изданная более 50 лет назад:
https://reallib.org/reader?file=753730
И нет там ни слова о таком.
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инок
Малком на мой взгляд лучший нап. сегодня в РПЛ - пожалуй самый хороший сезон выдает.
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eugens
Ответ Petr Denisov
Да, Хухуян поможет Зениту, можно не сомневаться.
Я тоже надеюсь что поможет Зениту - отсудит строго по правилам футбола, а не по заветам Хусаинова, доверенным до арбитров на знаменитом чаепитии.
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eugens
Ответ qw14qw
Да, почему-то руководство Зенита скрывает эту информацию, это уже вопросы к ним
Это не "руководство скрывает", а конспирологи как обычно притянули за уши одни факты, проигнорировали другие и родили версию в которую только такие же альтернативно одаренные и верят.
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ЗЕНИТ65
Ответ CapSUArmy
Столько пафоса, а на деле талантливый игрок выступает в третьесортном чемпионате, играя за политпроект...А мог бы стать мировой звездой, но деньги перевесили...
Тебе ваших лавов напомнить?
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Evgeny Trifonov
Ответ qw14qw
Ты не забывай что Зенит раньше тоже назывался Спартак)) Так что помолчал бы уж
серьёзно? а можно узнать когда?
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