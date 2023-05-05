«У Малкома уровень выше, чем у Промеса. Квинси более предсказуемый игрок». Гаджиев о хавбеках «Зенита» и «Спартака»
Гаджи Гаджиев считает Малкома более сильным игроком, чем Квинси Промес.
– Если что-то необычное не произойдет в чемпионате России, то Малком станет лучшим бомбардиром. Необычное – это значит драматичное. Все-таки футбол – это драматичный вид спорта, правда, сейчас судьи от этого нас оберегают.
Пока надо подождать со званием лучшего бомбардира, потому что отставание в пять мячей можно сократить. Промесу вполне реально в каждом туре забить по одному мячу.
– Кто сильнее – Промес или Малком?
– Считаю, что Малком. У него уровень выше, чем у Промеса. Малком более сложный для защитников игрок, Промес более предсказуемый.
Да, Квинси техничный, быстрый футболист, но у Малкома больше возможностей, – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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Готовился к трансферу из Зенита. 🤣🤣🤣
как зениту до Спартака по титулам
Малком играет в более сильной команде и при большем количестве матчей до прошлого тура имел примерно такую же статистику. До весенней травмы у Промеса статистика была лучше (хотя играл в несбаильной команде, состоящей в основном из молодежи).
При этом текущий Промес явно уступает Промесу 5-6 летней давности - он существенно потерял в дистанционной скорости и резкости.
Текущий Малком играет примерно на уровне Промеса - в чем-то лучше, в чем-то хуже. Праймовый Промес точно показывал себя лучше. Это не значит, что Малком не может играть лучше, возможно у него просто нет мотивации и он не прогрессирует, так как это просто не требуется в текущем Зените и текущем Чемпионате России.