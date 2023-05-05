«У Малкома уровень выше, чем у Промеса. Квинси более предсказуемый игрок». Гаджиев о хавбеках «Зенита» и «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Квинси Промес Малком Футбол

Гаджи Гаджиев считает Малкома более сильным игроком, чем Квинси Промес.

– Если что-то необычное не произойдет в чемпионате России, то Малком станет лучшим бомбардиром. Необычное – это значит драматичное. Все-таки футбол – это драматичный вид спорта, правда, сейчас судьи от этого нас оберегают.

Пока надо подождать со званием лучшего бомбардира, потому что отставание в пять мячей можно сократить. Промесу вполне реально в каждом туре забить по одному мячу.

– Кто сильнее – Промес или Малком?

– Считаю, что Малком. У него уровень выше, чем у Промеса. Малком более сложный для защитников игрок, Промес более предсказуемый.

Да, Квинси техничный, быстрый футболист, но у Малкома больше возможностей, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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28 комментариев

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Andre Remati
Ну если совсем честно говорить, то футболисты разноплановые. Малком - ярко выраженный правый вингер, а Промес, как мне кажется, скорее атакующий пз (в большей степени, хотя и довольно универсальный игрок атаки). Да и Малком лет на 5 моложе. Я бы сказал, что на сегодняшний день примерно равны и, конечно, являются украшением чемпионата.
+38
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Spotted_Girafffe
сейчас очевидно Малком, но если вспомнить Промеса во время первого прихода в Спартак - плюс/минус одно и тоже)
+14
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TFP_Sports
Игроки разные, сравнение некорректное
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Petr Denisov
Ответ укротитель троллей
Промес все сезоны на уровне проводит, а где был до этого сезона "сложный" Малком 🤷‍♂️
🤔
Готовился к трансферу из Зенита. 🤣🤣🤣
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Spartakus1984
Не сказал бы,что уровень выше,просто разный стиль игры,и позиция на поле,да Малколм технические,но не только техникой определяется уровень игры,плюс нужно учитывать какие партнёры играют рядом с каждым,что не может не сказываться на общем восприятии игры того или иного футболиста.Если бы Промес и Малком играли за один клуб,очевидный,что эта команда была бы ещё сильнее.
+4
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igls54
Щас узнаем от специалистов, какой же ничего не понимающий в футболе человек Гаджи Гаджиев😁
+16
-14
+2
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Иван Правспарт
Каждый имеет право на своё мнение ,даже если оно и неверное.
+3
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nikolakovalenko@mail.ru
Ответ Спартак сила
Малькову до Антохи как зениту до Спартака по титулам
Тоже вариант.
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Konstantin Zorin
Ответ Zenith forever
более универсальный совсем не значит более сильный. Чаще бывает наоборот.
Только Европа покажет, кто сильнее. А пока, Малком топ для РПЛ, аутсайдерам накидывать.
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Zenith forever
Ответ Konstantin Zorin
Промес сильнее. Он универсальный игрок, может играть на любой позиции - атакующего полузащитника, десятки, чистого напа, а в Севилье он играл на позиции защитника. У Промеса более 50 игр за Аякс, 50 игр за сборную.
более универсальный совсем не значит более сильный. Чаще бывает наоборот.
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GromwuD
у промеса просто мотивация есть... если что не так, отправят на родину... а там небо в клеточку...
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mnogokotin-
опять же малком забил не намного больше мячей, хотя зенит намного сильнее спартака
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Андрей Чижевский
Вот когда Малколм забьет примерно столько же как Промес, вот тогда и поговорим. А так эти сравнения ни о чем.
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Спартак сила
Малькову до Антохи
как зениту до Спартака по титулам
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nikolakovalenko@mail.ru
Каждый лидер и пример своей команды. Поэтому сравнивать кто лучше не корректно , коллектив тоже разный.
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\\\ VORON ///
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Малком в этом сезоне сильнее праймового Промеса
Вот с чего такие выводы? Есть какое-то объективное объяснение?
Малком играет в более сильной команде и при большем количестве матчей до прошлого тура имел примерно такую же статистику. До весенней травмы у Промеса статистика была лучше (хотя играл в несбаильной команде, состоящей в основном из молодежи).
При этом текущий Промес явно уступает Промесу 5-6 летней давности - он существенно потерял в дистанционной скорости и резкости.
Текущий Малком играет примерно на уровне Промеса - в чем-то лучше, в чем-то хуже. Праймовый Промес точно показывал себя лучше. Это не значит, что Малком не может играть лучше, возможно у него просто нет мотивации и он не прогрессирует, так как это просто не требуется в текущем Зените и текущем Чемпионате России.
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ \\\ VORON ///
Вот с чего такие выводы? Есть какое-то объективное объяснение? Малком играет в более сильной команде и при большем количестве матчей до прошлого тура имел примерно такую же статистику. До весенней травмы у Промеса статистика была лучше (хотя играл в несбаильной команде, состоящей в основном из молодежи). При этом текущий Промес явно уступает Промесу 5-6 летней давности - он существенно потерял в дистанционной скорости и резкости. Текущий Малком играет примерно на уровне Промеса - в чем-то лучше, в чем-то хуже. Праймовый Промес точно показывал себя лучше. Это не значит, что Малком не может играть лучше, возможно у него просто нет мотивации и он не прогрессирует, так как это просто не требуется в текущем Зените и текущем Чемпионате России.
У мен такое же субъективное мнение, как и у тебя)
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Злобный Конь
Ты готовься к разбирательству с махачкалинским "Динамо", жулик!
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укротитель троллей
Ответ укротитель троллей
Промес все сезоны на уровне проводит, а где был до этого сезона "сложный" Малком 🤷‍♂️
ни один папуас минусятор не привел контраргументов ))
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Георгий Гуляев
Так и есть. Но и роли в командах у них разные малому можно все.
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