«У Малкома уровень выше, чем у Промеса. Квинси более предсказуемый игрок». Гаджиев о хавбеках «Зенита» и «Спартака»

Гаджи Гаджиев считает Малкома более сильным игроком, чем Квинси Промес.

– Если что-то необычное не произойдет в чемпионате России, то станет лучшим бомбардиром. Необычное – это значит драматичное. Все-таки футбол – это драматичный вид спорта, правда, сейчас судьи от этого нас оберегают.

Пока надо подождать со званием лучшего бомбардира, потому что отставание в пять мячей можно сократить. Промесу вполне реально в каждом туре забить по одному мячу.

– Кто сильнее – Промес или Малком?

– Считаю, что Малком. У него уровень выше, чем у Промеса. Малком более сложный для защитников игрок, Промес более предсказуемый.

Да, техничный, быстрый футболист, но у Малкома больше возможностей, – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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