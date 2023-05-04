Семшов считает, что Малком сильнее Промеса: «Однозначно, тут нет двух мнений. Фантастический игрок»
Игорь Семшов считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промес.
– Думаю, лучшим бомбардиром станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.
«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит. Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.
– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?
– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе.
Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом. Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте, – сказал бывший игрок «Зенита», «Динамо» и «Торпедо».
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Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2.
У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год.
И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Он ответил
Сейчас сильнее Малколм, но это сейчас, что будет дальше посмотрим.
Лично я согласен, что на данном конкретном отрезке, Малколм сильнее Промеса.
И нет у Малкома 8 млн евро в год, откуда такие цифры?
Сектант поди? )
человека спросили кто лучше и он ответил то, что ответит любой здоровый человек.
если тебя спросят, что лучше, жигули или лексус, ты же не начнешь сразу деньги считать. ответ очевиден.
так и тут. хотя, если ты хотел взбодрить спартачей, то у тебя получилось. но про деньги изначально вопрос никто кроме тебя не ставил. у кого что болит, как говорится...
https://www.sports.ru/football/1094299140-promes-mozhet-zarabotat-v-spartake-do-15-mln-evro-za-3-5-goda.html