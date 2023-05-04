Семшов считает, что Малком сильнее Промеса: «Однозначно, тут нет двух мнений. Фантастический игрок»

Теги Спартак Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Футбол

Игорь Семшов считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промес.

– Думаю, лучшим бомбардиром станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.

«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит. Психологическое состояние Малкома стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.

– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?

– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе.

Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом. Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте, – сказал бывший игрок «Зенита», «Динамо» и «Торпедо».

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44 комментария

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Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены.
Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2.
У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год.

И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
+65
-30
+35
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Spartakus1984
а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит(с),Вот они наши "специалисты".Семшов в курсе вообще,что Промес не играл, потому,что был травмирован?
+25
-8
+17
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jfk
Ответ Алексей Ненахов
Сравнивать 26 летнего Малкома и 31 летнего Промеса
Это да, всё равно, что сравнивать 31-летнего Заболотного и 35-летнего Месси
+16
-6
+10
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Александр Поливенко
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Согласен с тобой. Но если смотреть на возраст, то у Малкома, увы, тут большое преимущество
+3
0
+3
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Колбаскер тут
Ответ Spartakus1984
а Промес сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит(с),Вот они наши "специалисты".Семшов в курсе вообще,что Промес не играл, потому,что был травмирован?
Травма Малкома вам не мешала год троллить его и вспоминать 40 млн
+9
-6
+3
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Адекватник
Думаю, что если бы их поменять местами, то есть Малкома в Спартак, а Промеса в Зенит, то и расклад был бы примерно обратный. Промес настучал бы под 20, а у Малкома было бы что-то типа 10+5. Всё таки команда важна. Другое дело, что они оба хорошо по стилю подходят именно своим командам. Малком - Семаку, Квинси - Спартаку. Так что пусть будет как есть и не надо тут сравнений образных)
+6
-3
+3
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Zenith forever
Ответ Евгений Кузнецов
фантастический - это пиковый Месси, или Холланд сейчас! Малком - хороший, но даже не топовый по европейским меркам игрок (и пока он никому ничего не доказал в Европе) если уровень чемпионата - дно, то любой более-менее сильный игрок будет восприниматься "фантастическим"
Малком просто играет в футбол, причем прекрасно играет. Ему и в голову наверное не приходит, что он что-то должен доказывать. Насчет кому-то что-то доказать - это к мясным последнее 20-летие. Не играют в футбол, а все что-то доказывают.
+4
-2
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redwhiteteam
Его спросили
Он ответил
Сейчас сильнее Малколм, но это сейчас, что будет дальше посмотрим.
Лично я согласен, что на данном конкретном отрезке, Малколм сильнее Промеса.
+3
-1
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Дмитрий9779
Ответ xm
у Малколма личка 18 вроде, ты ошибься
Да не 38.
+8
-6
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Герман Блант
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Сравнивать некорректно, но я все таки сравню))
+2
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riverman1980
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Причем здесь индивидуальная сила игрока и соотношение цена/качество? Это из разряда Зырянов был куплен за миллион и играл ща миллион поэтому он по соотношению цена/качество предпочтительнее Месси.

И нет у Малкома 8 млн евро в год, откуда такие цифры?
Сектант поди? )
+9
-7
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Артур Ганненко
Ясно, что Малколм сильнее. Он вполне ещё может перейти если не в топ-клуб, то что-то близкое, типа Милана или Тоттенхэма. Промес уже с ярмарки едет, да и в более молодом возрасте он не потянул в Севилье и Аяксе
+1
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JBa
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
почему некорректно?

человека спросили кто лучше и он ответил то, что ответит любой здоровый человек.

если тебя спросят, что лучше, жигули или лексус, ты же не начнешь сразу деньги считать. ответ очевиден.

так и тут. хотя, если ты хотел взбодрить спартачей, то у тебя получилось. но про деньги изначально вопрос никто кроме тебя не ставил. у кого что болит, как говорится...
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Циник Петербургский
Ответ Zenith forever
Какие 18? 58!
Причем в месяц. И это еще без учета бонусов (по 20 лямов за матч).
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Zenith forever
Ответ xm
у Малколма личка 18 вроде, ты ошибься
Какие 18? 58!
+3
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Zenith forever
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Ну и логика. Хватит мерять футбол деньгами, притом таким непонятным образом. Тогда уж лучший игрок РПЛ - Сутормин.
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Денис Олегович
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Специально сейчас погуглил - ЗП Промеса по последнему контракту - 3,5 млн, у Малкома - 6,6, либо 7. Красиво циферками кидаетесь, конечно)
https://www.sports.ru/football/1094299140-promes-mozhet-zarabotat-v-spartake-do-15-mln-evro-za-3-5-goda.html
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Чьи вложенные деньги?Вот в чем вопрос
Хочешь вернуться к 90-ым?За что убили Нечаеву?На какие деньги строят Зарядье,перекладывают плитку(10млрл),метро...ты же на это намекаешь.Хотя да,на честные налоги москвичей🤣
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theDoctor
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Угу, именно так ведь мастерство игрока и определяется. Агаларов по цена/качество выглядит предпочтительное Осимена.
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Zenith forever
Ответ wild_pokemon
У малкома и асисты получше в клубе. Поменяй их командами, Промес отобьет от 25 банок за сезон, Малком будет щи дырявым лаптем хлебать
Поменяй их командами и Спартак будет за чемпионство бороться, а Промес скамейку в Зените протирать.
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Zenith forever
Ответ Pelerin
Квинси 31, Малкому 26. Ещё бы они на одном уровне сейчас были. У Квинси в европейских чемпионатах 31 гол за 106 игр, у Малкома 21 гол за 99 игр...
Причем все это? Еще у них цвет бутс разный.
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ТТД Бубнова
Ответ xm
у Малколма личка 18 вроде, ты ошибься
Нет, он играет за любовь к стрелке и паспорт РФ, ты ошибся (дважды)
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Артур Багдасарян
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
так тоже некорректно сравнивать)
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M@ximuM
Ответ Колбаскер тут
Травма Малкома вам не мешала год троллить его и вспоминать 40 млн
Мешала.
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Феоктист
Ответ Евгений Смирнов
Как по мне, сравнивать этих двух безусловно крутых ребят некорректно в отрыве от тех денег, которые были на них затрачены. Промеса покупали дважды: за 11 и 8 млн. соответственно, и продавали в Севилью - за 21 млн. И того +2 млн по трансферам. ЗП в пике - 3 млн, сейчас 2. У Малкома -40млн по трансферам и зп 8 млн/год. И тот, и другой - топ для РПЛ, но по цена/качество Квинси выглядит предпочтительнее.
Я тебе больше скажу. Вот подержанный Жигуль по сравнению с Лексусом по соотношению цена/качество предпочтительней. Едет не так быстро, в нем не так комфортно, но едет же. С этой точки зрения Промес и Месси лучше. А какой нибудь Иванов за три рубля лучше Промеса. Не отчаивайся, будут деньги поедешь в Сочи.
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