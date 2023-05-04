Семшов считает, что Малком сильнее Промеса: «Однозначно, тут нет двух мнений. Фантастический игрок»

Игорь Семшов считает Малкома более сильным футболистом, чем Квинси Промес.

– Думаю, лучшим бомбардиром станет, безусловно, Малком. Он неплохо играет в последних матчах, тем более когда он забивает по три, четыре мяча, отрыв становится большим в бомбардирской гонке.

«Зенит» на кураже, до чемпионства осталось немного, а сейчас то играет, то нет. Скорее всего, это происходит из-за ротации состава, или тренер смотрит, кто лучше выглядит. Психологическое состояние стабильнее, чтобы стать лучшим нападающим.

– Кто сейчас сильнее – Промес или Малком?

– Однозначно Малком. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе.

Малком – фантастический футболист, очень нравится, как он обращается с мячом. Он силен индивидуально и делает очень многое для «Зенита», чтобы команда всегда была на первом месте, – сказал бывший игрок « », «Динамо» и «Торпедо».

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