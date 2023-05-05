Андрей Аршавин: «Зенит» должен побежать «Спартак» – 3:1»
Андрей Аршавин предрек победу «Зенита» над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ.
Игра пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.
«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило, и начались такие перепады.
Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.
Большой ажиотаж ожидается на матч со «Спартаком», в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч «Ростов» – «Факел».
Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побеждать «Спартак» со счетом 3:1», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»
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Но стоит забить им один гол, и игра полетит!
Ждём.
Будут приезжать нагадить в кубок, а нагадят себе в штаны, причем до выхода на поле.
Ахахахаха!!! Нееееет, естественно!!!