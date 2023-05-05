Андрей Аршавин: «Зенит» должен побежать «Спартак» – 3:1»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин предрек победу «Зенита» над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило, и начались такие перепады.

Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

Большой ажиотаж ожидается на матч со «Спартаком», в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч «Ростов» – «Факел».

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побеждать «Спартак» со счетом 3:1», – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

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121 комментарий

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Александр Жердин
Ответ Павел Ермаков
Да хоть 10:0...Нам по хоботу.))))
Это - правильно. Одним позором больше, одним - меньше, вам не привыкать!
+71
-22
+49
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Любовь Мелехова
Маловато будет. Не надо традицию ломать: 7:1, 5:0, 4:0.
+74
-33
+41
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Andre Remati
Ответ Дмитрий Морозов
Шкуру не убитого делить (пусть мы и не медведи, но у нас она тоже есть) -это видимо теперь по бразильски 😉!?
Где тут делёж шкуры? Аршавину вопрос задали. Он что ответить должен, что проиграют? Мне кажется нормально всё сказал. Он же никого не обзывал.
+32
-4
+28
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Zenith forever
Боюсь ожидания от этого матча не оправдаются, в смысле хорошего футбола. Спартак применит тактику, которую он использовал, и с успехом, в кубковых матчах с Зенитом - постоянный мелкий фол, стыки, мелкие пакости и провокации. Цель - не дать играть зенитовцам, особенно бразильцам, а сами играть и не будут помышлять. Комбинационного футбола не будет и если судьи, как обычно, это позволят спартаковцам, то смотреть будет нечего. Увы! Таков нынешний Спартак.
+40
-16
+24
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Виктор
Ответ Дмитрий Морозов
Если не заметил, то дельфинарий переехал в Ростов
В Ростове филиал.
+22
-6
+16
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Александр Жердин
Ответ jwbmwbqvih
Ваш европейский опыт перенимаем
Когда у вас появится в музее Кубок УЕФА , а не одни 1/какая-то , тогда поговорим. А пока у вас только самое разгромное поражение среди всех российских команд в ЛЧ. Достижение!
+17
-6
+11
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Виталик Украинский
К сожалению, Спартак исповедует философию: "ни себе - ни людям", и сам не покажет внятной игры и будет пытаться помешать игрокам Зенита проявить свое мастерство. Скатился столичный середняк на уровень ниже среднего.
+15
-7
+8
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Александр Жердин
Ответ jwbmwbqvih
Когда выйдете в полуфинал лиги чемпионов,тогда и поговорим. Такую дичь можно долго продолжать.
Ну Зенит вообще то обыгрывал действующего обладателя Кубка Чемпионов в матче за Супер Кубок УЕФА. Но это конечно, не 1 - какая то. Никакого сравнения, да ? Обладатели Дырки от Бублика.
+10
-2
+8
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Алексей Крапивкин
С такой игрой Спартак врядли даже забьет, если только не устроят дельфинарий в штрафной Кержакова
+20
-13
+7
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Удар Кержакова
Ответ jwbmwbqvih
Когда выйдете в полуфинал лиги чемпионов,тогда и поговорим. Такую дичь можно долго продолжать.
Что за трофей такой выход в 1/2 ЛЧ? В каком музее стоит?
+8
-2
+6
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юра георгиевский
Значит будет 8:1.
+10
-4
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Алексей Минин
Ответ Timaaa Marrkk
Спартак накажет
100%! Акрон не даст соврать!
+7
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RSI
Ответ Zenith forever
Боюсь ожидания от этого матча не оправдаются, в смысле хорошего футбола. Спартак применит тактику, которую он использовал, и с успехом, в кубковых матчах с Зенитом - постоянный мелкий фол, стыки, мелкие пакости и провокации. Цель - не дать играть зенитовцам, особенно бразильцам, а сами играть и не будут помышлять. Комбинационного футбола не будет и если судьи, как обычно, это позволят спартаковцам, то смотреть будет нечего. Увы! Таков нынешний Спартак.
Возможно, Вы правы.
Но стоит забить им один гол, и игра полетит!
Ждём.
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Zenith forever
Ответ укротитель троллей
Это счёт между Николсоном и родригао 😁
Между Николсоном и Родригао счет 3-3.
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schwein
Ответ Zenith forever
Боюсь ожидания от этого матча не оправдаются, в смысле хорошего футбола. Спартак применит тактику, которую он использовал, и с успехом, в кубковых матчах с Зенитом - постоянный мелкий фол, стыки, мелкие пакости и провокации. Цель - не дать играть зенитовцам, особенно бразильцам, а сами играть и не будут помышлять. Комбинационного футбола не будет и если судьи, как обычно, это позволят спартаковцам, то смотреть будет нечего. Увы! Таков нынешний Спартак.
Есть второй вариант, что повторится сценарий Локомотива пары лет назад.
Будут приезжать нагадить в кубок, а нагадят себе в штаны, причем до выхода на поле.
+6
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий Морозов
Если не заметил, то дельфинарий переехал в Ростов
Не, дельфинарий, он же цирк, всё там же. Даже не мечтай о переезде.
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Николай Новиков
Ответ Дмитрий Морозов
Если не заметил, то дельфинарий переехал в Ростов
Соболев перестал нырять???
Ахахахаха!!! Нееееет, естественно!!!
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Злобный Конь
Куда побежать?
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Попрощался, но не уходишь. Так обычно делают 2 категории людей: евреи и "блондинки".
плюс еврейки-блондинки😁
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Abriel
И тут на Москвой полыхнуло
+7
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
1. Разговор про стату каким хоть боком к нашей себеде? Просто, чтобы в лужу....? 2. Я тебе привёл 2 факта: у Ростова нет ни одного пенальти за симуляцию, у Спартака за симуляцию есть минимум один пенальти. В ответ от тебя не озвучено ни одного факта. Нет даже попытки оспорить факты, озвученные мною. И после этого ты заявляешь, что пустым бла-бла-бла не ты занимаешься? Ты серьёзно?
Не, Алексеич. Это не бла-бла-бла. У него всё по науке под названием болтология.
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юра георгиевский
Ответ Иван Правспарт
Я думаю если Спартак выиграет то Питер можно переименовать в город Спартакград. И всем нуждающимся стать квартиры
Тебе не надо думать, уже без тебя всё придумали на этом свете.
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zanuda59
Ответ Дмитрий Морозов
Шкуру не убитого делить (пусть мы и не медведи, но у нас она тоже есть) -это видимо теперь по бразильски 😉!?
Шкура со щетиной ценности не представляет даже для бразильцев.
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Спартак Уокер
Ну скорее всего Зенит забьёт 2-3 мяча а Спартак 1 -2 гола , думаю матч будет результативным
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дмитрий Морозов
))) Очень уж на б ота похоже, ему слово, он два в отве. Ну и ладно, за-то весело😃
И? Это же по теме нашей с тобой беседы кто действительно дельфинарий: Спартак или Ростов?
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