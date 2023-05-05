Андрей Аршавин: «Зенит» должен побежать «Спартак» – 3:1»

Андрей Аршавин предрек победу «Зенита» над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ.

Игра пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Спартак» начал весну хорошо, потом залихорадило, и начались такие перепады.

Характер у команды есть, но в команде много молодых ребят, у которых запаса мастерства нет, поэтому многое зависит от физики и удачи. Но не всегда это сбалансированно, поэтому и такая разность в результате.

Большой ажиотаж ожидается на матч со « », в этот раз предсказывают 45 тысяч зрителей. Все ждут, но будут смотреть и матч «Ростов» – «Факел».

Что касается прогноза на матч, «Зенит» должен побеждать «Спартак» со счетом 3:1», – сказал заместитель гендиректора « ».

Чемпионский трофей РПЛ могут привезти на матч «Зенит» – «Спартак», если «Ростов» не победит «Факел»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд