Владимир Быстров: «Абаскаль не смог обыграть русских пацанов «Ростова» своими великими иностранцами и великими покупками»
Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» (1:1).
«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно.
Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко... Сказал бы грубо, но не могу.
«Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я сегодня не понял, какие задания он давал задания игрокам», – сказал бывший игрок сборной России.
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Ох уж эти дорогие покупки - целых 3 миллиона (Тавариш) и невероятных 4 миллиона (Дуарте).
Простые русские заводчане Малкомов и Клаудинченко плачут горькими слезами и топят горе в водах Невы.
У Пяти углов
Получил по морде
Вовочка Быстров.
У гей-клуба он скандалил,
Ну и значит правильно, что дали))))