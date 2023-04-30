Владимир Быстров: «Абаскаль не смог обыграть русских пацанов «Ростова» своими великими иностранцами и великими покупками»

Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» (1:1).

« не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно.

Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко... Сказал бы грубо, но не могу.

«Ростов» заслужил победить, у « » детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я сегодня не понял, какие задания он давал задания игрокам», – сказал бывший игрок сборной России.

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