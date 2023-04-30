Владимир Быстров: «Абаскаль не смог обыграть русских пацанов «Ростова» своими великими иностранцами и великими покупками»

Теги Спартак Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Ростовом» (1:1).

«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно.

Это бред. Где он видел полное превосходство над «Ростовом»? Видимо, мы по‑разному понимаем футбол. Абаскаль тут немножко... Сказал бы грубо, но не могу.

«Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне. Что они там отрабатывают на базе? Абаскаль говорил, что неважно, как расставлены на поле футболисты, а главное – какое у них задание. Я сегодня не понял, какие задания он давал задания игрокам», – сказал бывший игрок сборной России.

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53 комментария

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dmtrlebedeff
Ещё одно чучело вылезло со своими комментариями. Теперь эту игру каждый дятел неделю мусолить будет.
+77
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Алексей Ненахов
Какие великие покупки и великие иностранцы , Володька ты опять в «Голубой устрице» тусил
+64
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+57
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Andrew Kolevatykh
Что они от него хотят? Такие слова, будто там не Спартак, а Сити с Гвардиолой не может в топ-4 залезть.
+60
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+54
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Колбаскер тут
Ну так-то и Малком автобусу Валеры не забил
+22
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+19
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Амин Чич
только ты шумел в России и Европе со своими русскими парнями
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Ростислав Романенко
Ох уж эти великие иностранцы Маслов, Литвинов, Денисов, Игнатов, Джикия, Соболев, Селихов, Зиньковский, Зобнин, Пруцев.
Ох уж эти дорогие покупки - целых 3 миллиона (Тавариш) и невероятных 4 миллиона (Дуарте).
Простые русские заводчане Малкомов и Клаудинченко плачут горькими слезами и топят горе в водах Невы.
+15
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Ильдар Фарукшин
Чтож твой Зенит с толпой бразил не обыграл Ростов 😊
+12
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Гамарджоба Генацвале
Поговаривают, что Быстров тоже создал свой клуб в Медиа Лиге по примеру Соболева и Джикии. Называется: "У гей-клуба бей беги".
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Беременный малыш
А твой Зенит, Володька, хотя бы гол забил этим русским пацанам, пару недель ранее?:) С Малкомом и Венделем в составе, епт.
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Мукунку хороший
Ответ Алексей Ненахов
Какие великие покупки и великие иностранцы , Володька ты опять в «Голубой устрице» тусил
Он её владелец)
+7
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Евгений Кошелек
А какие великие покупки какие у него? Дуарте и Тавареш? Ну прям великие.
+9
-2
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100% кабан
Пора осину заготавливать. Одни упыри лезут
+7
0
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Никита Самарин
Зенит так то тоже с ними в ничью сыграл недавно. Но при этом стоит отметить отличную работу Карпина, Ростов при таком составе действительно играет хорошо, игроки прогрессируют.
+8
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Фут.Боль
Ответ Даулет Калмагамбет
Смешно от того, что русские считают себя более высокой нацией в сравнении с другими, всегда говорят с высокомерием
Все русские или "Володька"?
+6
0
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Антон
Ответ Andrew Kolevatykh
Что они от него хотят? Такие слова, будто там не Спартак, а Сити с Гвардиолой не может в топ-4 залезть.
В атаке поширше, в защите поуже.
+5
0
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Владимир Иванов
Ответ Колбаскер тут
Ну так-то и Малком автобусу Валеры не забил
Великий Малколм??? Не забил Ростову??? Да ну, да ну… И как же такое случилось то???
+4
0
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Александр Казаков
А что за привычка кстати у абаскаля, убегать сразу в подрибунное помещение? Без шуток спрашиваю
+3
0
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Abriel
Ответ Гамарджоба Генацвале
Поговаривают, что Быстров тоже создал свой клуб в Медиа Лиге по примеру Соболева и Джикии. Называется: "У гей-клуба бей беги".
голубая устрица
+4
-1
+3
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Олег Кузнецов
Ответ Andrew Kolevatykh
Что они от него хотят? Такие слова, будто там не Спартак, а Сити с Гвардиолой не может в топ-4 залезть.
Быстрову не дают покоя лавры Мостового.
+3
0
+3
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Андрей Александров
В Ленинграде-городе
У Пяти углов
Получил по морде
Вовочка Быстров.
У гей-клуба он скандалил,
Ну и значит правильно, что дали))))
+5
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Виталий
Я бы тоже мог много чего про Володьку сказать , но спортс не даёт такой возможности )
+3
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Вадим Григорьев
Напомните Володьке,что его голубое шапито с 40 млн игроками ,тоже вымучило ничью с Ростовом
+4
-2
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TIMOXA1979 TIMOXIN
какие ещё чудо трансферы при Абаскале? Вовка гонит по полной программе, даже не понятно кто более неадекватен Вовка или Сашка.
+2
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Kuba Official
Ответ Александр Казаков
А что за привычка кстати у абаскаля, убегать сразу в подрибунное помещение? Без шуток спрашиваю
наверное не нужна вся эта суета послематчевая, неинтересно с кем-то что-то обсуждать. ждёт команду в раздевалке чтобы обсудить по горячим следам итоги матча
+2
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savik-A.M.
"Абаскаль не смог обыграть русских пацанов «Ростова»" - а он в курсе что гол за Ростов забил беларус ? )))
+2
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