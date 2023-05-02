«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Николича, но клуб полностью доверяет Абаскалю (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Марко Николич Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Марко Николича.

По информации Metaratings.ru, некоторое время назад посредники предложили московскому клубу рассмотреть вариант с назначением сербского специалиста на должность главного тренера. 

Красно-белые отказались от приглашения бывшего тренера «Локомотива», поскольку полностью доверяют Гильермо Абаскалю.

Николич возглавлял «Локо» с 2020 по 2021 год. По его руководством железнодорожники провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков после 25 матчей. 

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25 комментариев

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Виталий
Куда то ещё, но точно не в Спартак , у нас есть ТРЕНЕР ! )
+36
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Filipp Gorski
Николич классный специалист надеюсь скоро вернётся в РПЛ
+20
-4
+16
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Буратино55
Ответ Filipp Gorski
Николич классный специалист надеюсь скоро вернётся в РПЛ
Странно что так долго без работы
+10
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+8
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Николай Корягин
Какой Николич, там Мостовой уже на подходе
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xomamb
Карпушу надо, к чему полумеры.
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red hikkikomori
Лучше бы Мостового предложили с условием оплаты ему обучения на тренерскую лицензию, ну и чтобы ему за посещение все экзамены автоматом проставили)
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Александр Белов
Ответ Злодей Спб
7 мая В фамилии Николич семь букв. "Я вижу знаки!" (с)
7enit , 7iverpool
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Александр Баскаков
Ответ укротитель троллей
На Ростов же🤷‍♂️
Не , на Спартак
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укротитель троллей
Ответ Александр Баскаков
Генича главным сделают , а то обиделся он на Спартак
На Ростов же🤷‍♂️
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S-V-D
Ответ Filipp Gorski
Николич классный специалист надеюсь скоро вернётся в РПЛ
Что тут классного: 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
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Ильдар Фарукшин
Рыжий наш, не трогать
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Mihel
После "успехов" в Динамо и Краснодаре нужен ещё один югослав
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Дмитрий Якушевич
Я даже знаю кто предлагал, и зовут его не Диана
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Beriya
шило на мыло
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thesuperdrum
В Динамо было бы интересно посмотреть на него
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S<>M
Написали бы кто предлагал....
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Александр Баскаков
Генича главным сделают , а то обиделся он на Спартак
+3
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Александр Баскаков
До лета доверяют !
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