«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Николича, но клуб полностью доверяет Абаскалю (Metaratings)
«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Марко Николича.
По информации Metaratings.ru, некоторое время назад посредники предложили московскому клубу рассмотреть вариант с назначением сербского специалиста на должность главного тренера.
Красно-белые отказались от приглашения бывшего тренера «Локомотива», поскольку полностью доверяют Гильермо Абаскалю.
Николич возглавлял «Локо» с 2020 по 2021 год. По его руководством железнодорожники провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 49 очков после 25 матчей.
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