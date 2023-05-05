«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством: «Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀»
«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.
«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀.
Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – говорится в сообщении туринского клуба.
«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны
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Ай молодца.. ) Всё понимают о каких «комплиментах» идет речь.
«.. мы не могли сдержаться». 🤣
Не прав
Да еще когда конкуренты у каждого пня спотыкаются.
Ну и «слил еврокубки» в отношении Наполи не катит, пока они провели не меньше игр, чем все остальные италклубы. Так-то после четвертьфиналов, еще ни один матч не сыгран. А чемп уже выиграли.
Учитывая существенный разрыв, а главное качество и уровень игры, на протяжении всего чемпионата - Наполи более чем заслуженный чемпион.
Не отступив от обязательного этикета поздравлять победителя чемпионата, Юве с сарказмом подчернули позорное поведение Наполи в прошлом - те никогда не поздравляли Ювентус-чемпион и бойкотировали церемонии награждения в суперкубке Лиги.
и второе - по закому подлости (так делал Моратти) - хватать игрока, тренера, руководителя на пике популярности - обычно заканчивается разочарованием.