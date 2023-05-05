«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством: «Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀»

«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.

«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀.

Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – говорится в сообщении туринского клуба.

«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны

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