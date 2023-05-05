«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством: «Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.

«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться😀.

Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – говорится в сообщении туринского клуба.

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40 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
достойно!!!
+47
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Papa Paolo
А я рад за Наполи, романтика. Скромный город, сумасшедшие фанаты. Третье чемпионство, зато какое вкусное.
+50
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+42
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evgenijlistratenko591@gmail.com
Да, достойно ответьте им победой в Лиге Европы
+25
-4
+21
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d.xoxlov
Даже вылетев из всех кубков и не отправив почти никого на зимний ЧМ, "Наполи" очень тяжело доезжает весной. Запаса, конечно, хватило, тут без вариантов, да и преследователи лажали раз за разом. При этом даже среди них выделяется "Лацио", который так же слил по-быстрому кубки и на ЧМ отправил вообще всего двоих.
+14
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Антонио Мартынов
Ответ Papa Paolo
А я рад за Наполи, романтика. Скромный город, сумасшедшие фанаты. Третье чемпионство, зато какое вкусное.
С каких пор Неаполь скромный город? Это совсем не так. Кстати, если думаете, что Юве цифрой 3 их поддеть как-то хотел, то это не так. В Неаполе везде цифра 3, они гордятся
+13
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Павел Швецов
Вроде и поздравили, а вроде и потролили. Число скудетто явно не просто так написано. Мол, у вас 3-е только, слабаки
+9
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Centrocampisti
Ответ Павел Швецов
Вроде и поздравили, а вроде и потролили. Число скудетто явно не просто так написано. Мол, у вас 3-е только, слабаки
Так и есть. Под "множеством комплиментов" подразумевались последние выкрики ДеЛау про "украденные скуды". Ну и им тонко напомнили, где их место в истории общей. "Чуть" ниже Торино, Дженоа и Болоньи, и плюс минус рядом с Ромой, Лацио и Фио.
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Zagaman86
Ответ Papa Paolo
Как не так? Неаполь население в районе 3 млн., ну не Бергамо конечно, но и не Милан / Рим или Турин. Камон, что мы вообще обсуждаем)) РОМАНТИКА !
Ну так то, Неаполь Больше Рима, Милана и тем более Турина. Чисто статистически по населению
+8
-1
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vel
«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом..»

Ай молодца.. ) Всё понимают о каких «комплиментах» идет речь.

«.. мы не могли сдержаться». 🤣
+5
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Mr.Trol
Ответ Papa Paolo
Как не так? Неаполь население в районе 3 млн., ну не Бергамо конечно, но и не Милан / Рим или Турин. Камон, что мы вообще обсуждаем)) РОМАНТИКА !
))) Турин в плане населения рядом с Неаполем это мелкая деревня. Неаполь третий город Италии.
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Some Puerto Rican Guy
Ответ Zagaman86
Рим-2.7, Неаполь-3.1 население. Официально.
Вы определитесь, речь о городах или о агломерация, а то всё перемешали. Город Неаполь - около 1кк, город Рим - 2,8кк. Неапольская агломерация - 3,1кк, Римская агломерация - 3,7кк.
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Papa Paolo
Ответ Макс Саид
Лол, Наполи намного больше и обширнее Турина
Надо уметь признавать ошибки, что-то я промахнулся с масштабами 😅

Не прав
+4
-1
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Макс Саид
Ответ Papa Paolo
Как не так? Неаполь население в районе 3 млн., ну не Бергамо конечно, но и не Милан / Рим или Турин. Камон, что мы вообще обсуждаем)) РОМАНТИКА !
Лол, Наполи намного больше и обширнее Турина
+2
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Papa Paolo
Ответ Zagaman86
Ну так то, Неаполь Больше Рима, Милана и тем более Турина. Чисто статистически по населению
Не прав был
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PabloMontero
Ответ vel
«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом..» Ай молодца.. ) Всё понимают о каких «комплиментах» идет речь. «.. мы не могли сдержаться». 🤣
Полный восторг от этого твита! Надеюсь в клубе - хотя бы в секторе комуникаций - пересмотрели взгляды и не будут держать язык за зубами. Нечего, какгрицца, с кухарками жеманничать
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vel
Ответ d.xoxlov
Даже вылетев из всех кубков и не отправив почти никого на зимний ЧМ, "Наполи" очень тяжело доезжает весной. Запаса, конечно, хватило, тут без вариантов, да и преследователи лажали раз за разом. При этом даже среди них выделяется "Лацио", который так же слил по-быстрому кубки и на ЧМ отправил вообще всего двоих.
Тяжело, легко доезжать, при преимуществе в 15 пунктов.. )
Да еще когда конкуренты у каждого пня спотыкаются.

Ну и «слил еврокубки» в отношении Наполи не катит, пока они провели не меньше игр, чем все остальные италклубы. Так-то после четвертьфиналов, еще ни один матч не сыгран. А чемп уже выиграли.

Учитывая существенный разрыв, а главное качество и уровень игры, на протяжении всего чемпионата - Наполи более чем заслуженный чемпион.
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PabloMontero
Блестящее поздравление!
Не отступив от обязательного этикета поздравлять победителя чемпионата, Юве с сарказмом подчернули позорное поведение Наполи в прошлом - те никогда не поздравляли Ювентус-чемпион и бойкотировали церемонии награждения в суперкубке Лиги.
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ya_za_ac_milan
Молодцы! Но я думаю это разовое чемпионство. В след году будет очень тяжело. Под конец чемпионата силтные тренеры уже поняли как играть против Наполи Спалетти. Нужны новые идеи, новая роль для Хвичи, Осимхена желательно сохранить. И всё таки как же сильно решают трансферы. Вон чудак Мальдини купил балласт игроков на 50 млн, упустил Кессье и Милан не то, что за чемпионство борется скорее мечтает запрыгнуть в ТОП4. Наполи на трансферах столько же потратил, но как круто усилил свой состав. Шикарная работа.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Zagaman86
Ну так то, Неаполь Больше Рима, Милана и тем более Турина. Чисто статистически по населению
Что ща Бред, Рим крупнейший город Италии официально
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Zagaman86
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Что ща Бред, Рим крупнейший город Италии официально
Рим-2.7, Неаполь-3.1 население. Официально.
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Пользователь заблокирован
У Милана церемония награждения было просто наикрутейшая☝️, Ибра с сигарой, африканский танец Киссие 👍 ...
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Михаил Прилипа
Ответ Papa Paolo
А я рад за Наполи, романтика. Скромный город, сумасшедшие фанаты. Третье чемпионство, зато какое вкусное.
Обстрают просто всех это стремно
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Nekrasen
Ответ Papa Paolo
А я рад за Наполи, романтика. Скромный город, сумасшедшие фанаты. Третье чемпионство, зато какое вкусное.
Вот честно мне всë равно какое оно по счёту! Я матчи смотрел и всë по делу. Любой чемпионат надо выигрывать честно и мои поздравления)
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PabloMontero
Ответ vel
Ди Марцио Джунтоли в Юве сватает. Как к кандидатуре относишься?
хорошо - скудетто Наполи на 80% его заслуга ИМХО, но я почему-то не верю что придет.
и второе - по закому подлости (так делал Моратти) - хватать игрока, тренера, руководителя на пике популярности - обычно заканчивается разочарованием.
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d.xoxlov
Ответ Centrocampisti
Так и есть. Под "множеством комплиментов" подразумевались последние выкрики ДеЛау про "украденные скуды". Ну и им тонко напомнили, где их место в истории общей. "Чуть" ниже Торино, Дженоа и Болоньи, и плюс минус рядом с Ромой, Лацио и Фио.
Множество комплиментов – это поздравления в обратную сторону от "Наполи" с титулами "Ювентуса". Ну и "последнее время" – это лет 12-13, насколько я понял из поста "Юве".
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