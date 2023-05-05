Тен Хаг про 0:1 от «Брайтона»: «Дело не в судьях. «МЮ» должен реализовывать моменты, быть хладнокровнее и не допускать ошибок, которые допустил на последних секундах»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Брайтоном» в АПЛ.
Макунианцы потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти на 99-й минуте.
«Мы должны более решительно действовать в моментах, которые создали в первом тайме. В концовке мы подарили гол, а этого не должно происходить. Также немного не повезло, потому что судьи не назначили штрафной перед угловым.
У нас были явные моменты. Отличные возможности, один гол надо было забивать.
Эта игра рукой [Люка Шоу] – может быть, он потерял равновесие или, может быть, его толкнули в спину. Мой гнев больше связан со штрафным ударом перед подачей углового, штрафной так и не назначили. Сегодня было так много жестких подкатов.
Дело не в судьях, мы должны реализовывать моменты, быть более хладнокровными и не допускать ошибок, которые мы допустили на последних секундах.
Все в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлекли уроки из сегодняшнего матча и должны двигаться дальше», – сказал тен Хаг.
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1. Основные защитники травмированы.
2. Игроки не играют на своих родных позициях. ( так как основные защитники травмированы)
3. Конец сезона. Многие игроки нынешнего МЮ не привыкшие играть в таком темпе по этому и подустали не много.
4. Участвовали во всех возможных турнирах почти до конца сезона. (один из них даже выиграли и один на подходе) кстати финал 3го Июня.
5. Тренер свежий, строит команду. (сам сэр Алекс Фергюсон не сразу начал)
Думаю что сезон не провальный.
Ждём красивого футбола от Красных Дьяволов в следующем сезоне!
Удачи Ребята!
Ну ОК.
Спецом проверил.
71/67/66/71/75/76/66/70/79/73
Это очки четвертого места за 10 последних сезонов.
То есть в 7 из 10 случаев было 70+ очков.
Ну хорошо.. давай примем "порог входа" - уровень пятого места, типа если выше - значит в ЛЧ.
69/66/62/70/70/75/66/64/72/72
Тут уже 50/50
И этот порог будет выше 70 в этом году, только если Ливерпуль выиграет 4 оставшихся матча.
В общих чертах, этот сезон по набору очков для 4-5 мест ТИПИЧЕН для последних 10 лет, если брать среднее значение.
Также вы почему-то не учитываете, что Ньюкасл не играет в еврокубках, в кубке Англии вылетел в первом же раунде и в финале КАЛ проиграл тому же МЮ.
Ну если уж взялись сравнивать команды, то посчитайте сколько игроков уехала из того же Ньюкасла на ЧМ и сколько поехало из МЮ и других команд.
Тухель в первый сезон набрал титулов, а потом его уволили потому что был невнятный старт сезона и состав намного круче того же Ньюкасла. А сейчас он скрипит в Баварии.
И это я просто вашу же логику использую на другие команды.
Голову надо во все стороны включать, а не только в одну.
Сезон для всех тяжелый и кто-то справляется лучше, а кто-то хуже.
ДУОЙКА за анализ и ограниченность мышления
Есть комбинационный футбол, сейчас просто сил игроков уже на 1 тайм только хватает на него.
Так что если вы не видите разницы - вы не разбираетесь в футболе, факт.
Тухель пришел в январе, в этом же сезоне выиграл ЛЧ - как минимум странно полностью приписывать это достижение Тухелю с учетом того что он пришел посредине сезона. Я сейчас не принижаю нисколько его достижений - это скорее просто информация. Что стало в дальнейшем с Тухелем в Челси все видели. Да, там владелец самодур, но как минимум повод для увольнения был. Тухель пришел сейчас в Баварию и уже вылетел из ЛЧ и рискует и Бундеслигу не взять - такое себе достижение. Получаем что пришел в один клуб посредине сезона - взял ЛЧ, потом уволили и дальше пришел в другой клуб посредине сезона и вылетел из ЛЧ и может не взять чемпионство - как минимум в моих словах выше есть доля правды
Теперь про уровень Ливерпуля, Челси и Шпор. Тут я не понимаю откуда в принципе взялся Тоттенхэм в этот расчет. Если посмотреть на последние 3 сезона, то в 2 из 3 МЮ финишировал выше и ТТХ и Челси. 1 раз выше Ливерпуля. Если посмотреть дальше, то и МЮ будет выше чаще. Наверно у них постоянно кризис, а МЮ этим пользуется. Я не удивлюсь если вы так напишите
Вы правы на счет уровня игроков. И все-таки нужно посмотреть еще шире. У Ньюкасла состав ровнее и если случается травма/дисквалификация то замена происходит практически без потерь. Кроме того большинство игроков стилистически подходят под требования тренера. Смотрим на МЮ - основа нет вопросов, круче Ньюкасла. Хотя по правому защитнику можно подумать. Условный Каземиро, Мартинез, Эриксен недоступен - выходит Шоу на неродную позицию, Мактоминей и Фред. Два последних с трудом попадут в старт того же Ньюкасла, плюс еще и под игру Тен Хага не подходят. Шоу в роли центрального как бы тоже намекает на уровень запасных, хотя Линделеф точно не хуже, но он правша - Тен Хагу нужен левоногий центральный
В конце сезона часто не первый план выходит физическая готовность, а не класс. Вот как раз пример. Игрок ниже классом, но играющий раз в неделю сыграет лучше, чем более мастеровитый, но играющий по 2 игры в неделю на протяжении последних 3-х месяцев, а точнее почти 5-ти.
И при всем при этом Челси с составом за миллиард и багажом трофееберущего Тухель, Тоттенхэм с крепкой основой и точечно усиленный чемпионский Ливерпуль не способный выиграть даже без нескольких основных у Лидса, Ноттингема и Саутгемтона, и при этом у всех меньше матчей, чем у МЮ - сезон проваливают и только поэтому МЮ там где он находиться. Парадокс какой-то
По поводу Ньюкасла, Брайтона, Брентфорда и Астон Виллы - как раз им пошел на руку ЧМ, потому что из-за него сезон стал длиннее почти на месяц и интенсивнее и малое количество сборников принесло больше плюсов, чем минусов - они просто свежее. Что будет с ними в следующем сезоне в случае выхода в еврокубки большой вопрос - скорее всего ничего хорошего как это обычно бывает с командами которые не играют там стабильно. Может быть у Ньюкасла есть шанс и то если усилятся летом