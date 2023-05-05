Тен Хаг про 0:1 от «Брайтона»: «Дело не в судьях. «МЮ» должен реализовывать моменты, быть хладнокровнее и не допускать ошибок, которые допустил на последних секундах»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Люк Шоу Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Брайтоном» в АПЛ.

Макунианцы потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти на 99-й минуте.

«Мы должны более решительно действовать в моментах, которые создали в первом тайме. В концовке мы подарили гол, а этого не должно происходить. Также немного не повезло, потому что судьи не назначили штрафной перед угловым.

У нас были явные моменты. Отличные возможности, один гол надо было забивать.

Эта игра рукой [Люка Шоу] – может быть, он потерял равновесие или, может быть, его толкнули в спину. Мой гнев больше связан со штрафным ударом перед подачей углового, штрафной так и не назначили. Сегодня было так много жестких подкатов.

Дело не в судьях, мы должны реализовывать моменты, быть более хладнокровными и не допускать ошибок, которые мы допустили на последних секундах.

Все в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлекли уроки из сегодняшнего матча и должны двигаться дальше», – сказал тен Хаг.

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124 комментария

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<~Inter~>
Ответ U
Последнее время мало матчей МЮ видел, интересно, почему они внезапно снова превратились вот в это вот.
Рэшфорд не забивает и всё. Форма Рэшфорда после ЧМ очень сильно помогала МЮ набирать очки и хорошо маскировало отсутствие забивного нападающего
+81
-8
+73
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Alexander Yavriantz
Ответ Мельников Михаил
Объективно говоря, если бы у Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси не был бы худший сезон за последние несколько лет, шансов у Тен Хаага вывести МЮ в ЛЧ не было бы вообще.
Блаблабла, каждый сезон говорят подобную муть, если бы те, а если бы эти. А на самом деле в этом сезоне порог входа а ЛЧ по очкам будет одним из самых высоких за последние годы, за 70 очков.
+57
-8
+49
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U
Последнее время мало матчей МЮ видел, интересно, почему они внезапно снова превратились вот в это вот.
+55
-8
+47
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Мельников Михаил
Объективно говоря, если бы у Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси не был бы худший сезон за последние несколько лет, шансов у Тен Хаага вывести МЮ в ЛЧ не было бы вообще.
+63
-17
+46
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Mekanych Red Devil
Без этого глупого пенальти был абсолютно ничейный матч. 1.5 xG - 1.39 xG на sofascore. Моменты в первом тайме были убойнее у МЮ, во втором у чаек. Так оно и должно было закончиться, но такая глупейшая ошибка от стабильного Шоу и все усилия в топку. Как назначили пенальти не было никаких сомнений, что Де Хеа не выручит.
+52
-8
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Rocco777
Ответ U
Последнее время мало матчей МЮ видел, интересно, почему они внезапно снова превратились вот в это вот.
потому что:
1. Основные защитники травмированы.
2. Игроки не играют на своих родных позициях. ( так как основные защитники травмированы)
3. Конец сезона. Многие игроки нынешнего МЮ не привыкшие играть в таком темпе по этому и подустали не много.
4. Участвовали во всех возможных турнирах почти до конца сезона. (один из них даже выиграли и один на подходе) кстати финал 3го Июня.
5. Тренер свежий, строит команду. (сам сэр Алекс Фергюсон не сразу начал)

Думаю что сезон не провальный.

Ждём красивого футбола от Красных Дьяволов в следующем сезоне!

Удачи Ребята!
+39
-5
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stanvixx
Ответ Мельников Михаил
Объективно говоря, если бы у Ливерпуля, Тоттенхэма и Челси не был бы худший сезон за последние несколько лет, шансов у Тен Хаага вывести МЮ в ЛЧ не было бы вообще.
А если бы ещё бабушка была дедушкой...
+21
-1
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Lux_Vid Александров
Если в ФМ-1997 постоянно играл за Брайтон, я могу считаться олдовым болельщиком?
+19
0
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Okaka
Ответ Mekanych Red Devil
Без этого глупого пенальти был абсолютно ничейный матч. 1.5 xG - 1.39 xG на sofascore. Моменты в первом тайме были убойнее у МЮ, во втором у чаек. Так оно и должно было закончиться, но такая глупейшая ошибка от стабильного Шоу и все усилия в топку. Как назначили пенальти не было никаких сомнений, что Де Хеа не выручит.
у чаек и в 1 тайме убойный был, который Де Хеа головой отразил
+15
-1
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Диер Ташкент
Ответ Чёрный тюльпан
2.3 (Брайтон) против 1.27 (МЮ): https://twitter.com/xGPhilosophy/status/1654229631644434433
на understate 2.10 (Брайтон) против 1.32 (МЮ). Пенальти Брайтона весить 0.72. Без пенальти получается равная острота
+13
-1
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QWertY
Ответ Rocco777
потому что: 1. Основные защитники травмированы. 2. Игроки не играют на своих родных позициях. ( так как основные защитники травмированы) 3. Конец сезона. Многие игроки нынешнего МЮ не привыкшие играть в таком темпе по этому и подустали не много. 4. Участвовали во всех возможных турнирах почти до конца сезона. (один из них даже выиграли и один на подходе) кстати финал 3го Июня. 5. Тренер свежий, строит команду. (сам сэр Алекс Фергюсон не сразу начал) Думаю что сезон не провальный. Ждём красивого футбола от Красных Дьяволов в следующем сезоне! Удачи Ребята!
Все, закрывайте. Более адекватного коммента сегодня на спортсе не будет
+17
-6
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Мельников Михаил
Ответ Alexander Yavriantz
Блаблабла, каждый сезон говорят подобную муть, если бы те, а если бы эти. А на самом деле в этом сезоне порог входа а ЛЧ по очкам будет одним из самых высоких за последние годы, за 70 очков.
Бла-бла-бла, говоришь...
Ну ОК.
Спецом проверил.
71/67/66/71/75/76/66/70/79/73
Это очки четвертого места за 10 последних сезонов.
То есть в 7 из 10 случаев было 70+ очков.
Ну хорошо.. давай примем "порог входа" - уровень пятого места, типа если выше - значит в ЛЧ.
69/66/62/70/70/75/66/64/72/72
Тут уже 50/50
И этот порог будет выше 70 в этом году, только если Ливерпуль выиграет 4 оставшихся матча.
В общих чертах, этот сезон по набору очков для 4-5 мест ТИПИЧЕН для последних 10 лет, если брать среднее значение.
+13
-2
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Today I feel Qatari
Я раз девятый в этом сезоне читаю тексты Тен Хага о том как он извлекает урок и двигается дальше. Видимо отстающим учеником был. До тошноты напоминает прессухи Сульшера с его легендарным "мы вернемся сильнее". Да кстати, мне кто-нибудь объяснит чем же легендарный футбол Тен Хага отличается от футбола Сульшера и почему Уле гнали тряпками ровно за то же самое за что боготворят Тен Хага?
+13
-4
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SegaYasch
Ответ Мельников Михаил
Сезон непровальный, только из-за провального сезона Челси, Ливерпуля и Тоттенхэма. Если бы эти клубы навязывали бы конкуренцию, как в предыдущие года, МЮ был бы на 7-8 месте. Ну и на счет тренера. Эдди Хау работает с Сороками полтора сезона. Состав НАМНОГО скромнее МЮ. Мало того, что очков он сейчас набрал, пусть и не намного, но больше. Так ещё и разница голов просто колоссальная. 61-27 у Сорок, против 49-40 у МЮ. 27 пропущенных - это вообще лучший показатель лиги. У Хау всего 4 поражения в сезоне - столько же раз проиграл Пеп и Артета. Так что разговоры про "свежего" тренера не очень катят. Тухель, например, на новенького в Челси титулов набрал пригоршню. Резюмирую написанное. Тен Хааг сработал в этом сезоне на 3 с минусом в лучшем случае. И то во многом благодаря вернувшемуся в великолепнейшей форме от "физрука" Саутгейта и его тренерского штаба Рэшфорду. Если бы не этот факт - была бы жирная ДВОЙКА.
Проблемы других клубов это не проблема Юнайтед или кого-бы то не было еще. Вашей логикой напрочь перечеркивается прогресс Ньюкасла, того же Брайтона и Арсенала. Спад у Тоттенхэма, Челси и Ливерпуля и поэтому только Юнайтед такое место в таблице занимает, ага. Глупость и не более того
Также вы почему-то не учитываете, что Ньюкасл не играет в еврокубках, в кубке Англии вылетел в первом же раунде и в финале КАЛ проиграл тому же МЮ.
Ну если уж взялись сравнивать команды, то посчитайте сколько игроков уехала из того же Ньюкасла на ЧМ и сколько поехало из МЮ и других команд.
Тухель в первый сезон набрал титулов, а потом его уволили потому что был невнятный старт сезона и состав намного круче того же Ньюкасла. А сейчас он скрипит в Баварии.
И это я просто вашу же логику использую на другие команды.
Голову надо во все стороны включать, а не только в одну.
Сезон для всех тяжелый и кто-то справляется лучше, а кто-то хуже.
ДУОЙКА за анализ и ограниченность мышления
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psixyec
Не стал гнать на судью, как тот же клоун Клопп.
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Today I feel Qatari
Ответ Мельников Михаил
Сезон непровальный, только из-за провального сезона Челси, Ливерпуля и Тоттенхэма. Если бы эти клубы навязывали бы конкуренцию, как в предыдущие года, МЮ был бы на 7-8 месте. Ну и на счет тренера. Эдди Хау работает с Сороками полтора сезона. Состав НАМНОГО скромнее МЮ. Мало того, что очков он сейчас набрал, пусть и не намного, но больше. Так ещё и разница голов просто колоссальная. 61-27 у Сорок, против 49-40 у МЮ. 27 пропущенных - это вообще лучший показатель лиги. У Хау всего 4 поражения в сезоне - столько же раз проиграл Пеп и Артета. Так что разговоры про "свежего" тренера не очень катят. Тухель, например, на новенького в Челси титулов набрал пригоршню. Резюмирую написанное. Тен Хааг сработал в этом сезоне на 3 с минусом в лучшем случае. И то во многом благодаря вернувшемуся в великолепнейшей форме от "физрука" Саутгейта и его тренерского штаба Рэшфорду. Если бы не этот факт - была бы жирная ДВОЙКА.
Приятно читать комментарии основывающиеся на цифрах и фактах, а не на эмоциональных допущениях подкрепленных ничем не объяснимой верой в очередного голландского шарлатана. Жирный плюс вам
+8
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Александр Мариус
Дайте ему поработать.
+5
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Диер Ташкент
Ответ Okaka
МЮ растворяется во втором тайме
Физически просто подсели. Нехватает на все 90 минут. Осенью и зимой к примеру бодро 90 минут отыгрывали. Последние месяц полтора сдавать начали
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StarsAndArrows
Уже которое вью он это повторяет, футболисты не роботы им свойственны ошибки,как и всем людям,а то заело "должен реализовать,должен не пропускать.
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Samoilov.com.70
Второй тайм уже какую игру ужасный ! Не пойму Тен хаага , как можно выпускать на поле Антони , этот недоигрок играет из рук вон плохо и МЮ был 70 минут в меньшинстве . Вергхорст - это вообще что ? С двух метровым ростом вообще не играет головой , не может ни пас дать ни ударить !))))
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jSH
Ответ Today I feel Qatari
Я раз девятый в этом сезоне читаю тексты Тен Хага о том как он извлекает урок и двигается дальше. Видимо отстающим учеником был. До тошноты напоминает прессухи Сульшера с его легендарным "мы вернемся сильнее". Да кстати, мне кто-нибудь объяснит чем же легендарный футбол Тен Хага отличается от футбола Сульшера и почему Уле гнали тряпками ровно за то же самое за что боготворят Тен Хага?
Достаточно увидеть 3-4 атаки образцовые в первом тайме, которые не реализовали (когда несколькими пасами в штрафной в убойной позиции оказывались), чтобы увидеть отличия.
Есть комбинационный футбол, сейчас просто сил игроков уже на 1 тайм только хватает на него.
Так что если вы не видите разницы - вы не разбираетесь в футболе, факт.
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SegaYasch
Ответ Мельников Михаил
Сначала к Тухелю. Это пример того, на сколько быстро может быть достигнут результат новым тренером. Не более. Ответ на аргумент, что у Тен Хаага только первый сезон, и мол, и оценивать нужно с этим условием. Далее по регрессу названных мной клубов. Вы написали про прогресс Брайтона, Арсенала и Ньюкасла. И почему вы решили, что я не брал это в во внимание, когда писал свой тот комментарий? Именно если бы в придачу к прогрессу этих команд добавился бы обычный для прошлых лет соревновательный уровень Ливерпуля, Челси и Шпор, МЮ и обитал бы ниже, чем сейчас. Разговоры же про более легкий график Сорок имеют место быть. Согласен. Но. Скромность его состава сама по себе представляет такой огромный гандикап, по сравнению с МЮ, что ссылаться на более легкий график, как-то странно. И сам этот факт ( на счет скромного состава относительно МЮ )вы же и подтвердили, указав на количество сборников. Так что, простите, но фразу на счет включения головы во все стороны, я смело могу переадресовать вам же.
Ну так и продолжайте, раз уже начали ее включать.
Тухель пришел в январе, в этом же сезоне выиграл ЛЧ - как минимум странно полностью приписывать это достижение Тухелю с учетом того что он пришел посредине сезона. Я сейчас не принижаю нисколько его достижений - это скорее просто информация. Что стало в дальнейшем с Тухелем в Челси все видели. Да, там владелец самодур, но как минимум повод для увольнения был. Тухель пришел сейчас в Баварию и уже вылетел из ЛЧ и рискует и Бундеслигу не взять - такое себе достижение. Получаем что пришел в один клуб посредине сезона - взял ЛЧ, потом уволили и дальше пришел в другой клуб посредине сезона и вылетел из ЛЧ и может не взять чемпионство - как минимум в моих словах выше есть доля правды

Теперь про уровень Ливерпуля, Челси и Шпор. Тут я не понимаю откуда в принципе взялся Тоттенхэм в этот расчет. Если посмотреть на последние 3 сезона, то в 2 из 3 МЮ финишировал выше и ТТХ и Челси. 1 раз выше Ливерпуля. Если посмотреть дальше, то и МЮ будет выше чаще. Наверно у них постоянно кризис, а МЮ этим пользуется. Я не удивлюсь если вы так напишите

Вы правы на счет уровня игроков. И все-таки нужно посмотреть еще шире. У Ньюкасла состав ровнее и если случается травма/дисквалификация то замена происходит практически без потерь. Кроме того большинство игроков стилистически подходят под требования тренера. Смотрим на МЮ - основа нет вопросов, круче Ньюкасла. Хотя по правому защитнику можно подумать. Условный Каземиро, Мартинез, Эриксен недоступен - выходит Шоу на неродную позицию, Мактоминей и Фред. Два последних с трудом попадут в старт того же Ньюкасла, плюс еще и под игру Тен Хага не подходят. Шоу в роли центрального как бы тоже намекает на уровень запасных, хотя Линделеф точно не хуже, но он правша - Тен Хагу нужен левоногий центральный
В конце сезона часто не первый план выходит физическая готовность, а не класс. Вот как раз пример. Игрок ниже классом, но играющий раз в неделю сыграет лучше, чем более мастеровитый, но играющий по 2 игры в неделю на протяжении последних 3-х месяцев, а точнее почти 5-ти.

И при всем при этом Челси с составом за миллиард и багажом трофееберущего Тухель, Тоттенхэм с крепкой основой и точечно усиленный чемпионский Ливерпуль не способный выиграть даже без нескольких основных у Лидса, Ноттингема и Саутгемтона, и при этом у всех меньше матчей, чем у МЮ - сезон проваливают и только поэтому МЮ там где он находиться. Парадокс какой-то

По поводу Ньюкасла, Брайтона, Брентфорда и Астон Виллы - как раз им пошел на руку ЧМ, потому что из-за него сезон стал длиннее почти на месяц и интенсивнее и малое количество сборников принесло больше плюсов, чем минусов - они просто свежее. Что будет с ними в следующем сезоне в случае выхода в еврокубки большой вопрос - скорее всего ничего хорошего как это обычно бывает с командами которые не играют там стабильно. Может быть у Ньюкасла есть шанс и то если усилятся летом
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geoo9
Лысый много умничает - лично я на поле вижу тот же МЮ Сульшера, он просто продолжает то что работало до него. Позиционную игру как у Брайтона он не поставил. Кстати МЮ Сульшера был лучшим МЮ за последние годы - когда они до Рона второе место брали в АПЛ.
+5
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Astan4o
Брайтон очень хорош, глаз радуется от их игры, Маккалистер, Марч, Энсисо и Митома топ, след сезон уедут.
+4
-1
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Удаление Каземиро
Ответ Rocco777
потому что: 1. Основные защитники травмированы. 2. Игроки не играют на своих родных позициях. ( так как основные защитники травмированы) 3. Конец сезона. Многие игроки нынешнего МЮ не привыкшие играть в таком темпе по этому и подустали не много. 4. Участвовали во всех возможных турнирах почти до конца сезона. (один из них даже выиграли и один на подходе) кстати финал 3го Июня. 5. Тренер свежий, строит команду. (сам сэр Алекс Фергюсон не сразу начал) Думаю что сезон не провальный. Ждём красивого футбола от Красных Дьяволов в следующем сезоне! Удачи Ребята!
Абсолютно идентичные мысли. Спасибо за адекватный комментарий. Всего доброго.
+3
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