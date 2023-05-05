Тен Хаг про 0:1 от «Брайтона»: «Дело не в судьях. «МЮ» должен реализовывать моменты, быть хладнокровнее и не допускать ошибок, которые допустил на последних секундах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Брайтоном» в АПЛ.

Макунианцы потерпели поражение со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти на 99-й минуте.

«Мы должны более решительно действовать в моментах, которые создали в первом тайме. В концовке мы подарили гол, а этого не должно происходить. Также немного не повезло, потому что судьи не назначили штрафной перед угловым.

У нас были явные моменты. Отличные возможности, один гол надо было забивать.

Эта игра рукой [ ] – может быть, он потерял равновесие или, может быть, его толкнули в спину. Мой гнев больше связан со штрафным ударом перед подачей углового, штрафной так и не назначили. Сегодня было так много жестких подкатов.

Дело не в судьях, мы должны реализовывать моменты, быть более хладнокровными и не допускать ошибок, которые мы допустили на последних секундах.

Все в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлекли уроки из сегодняшнего матча и должны двигаться дальше», – сказал тен Хаг.

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