Шоу о пенальти: «Не ищу оправданий, но фола, который привел к угловому, не было. Меня подтолкнули, но моей руки не должно было там быть. Глупая ошибка»

Защитник «Ман Юнайтед» Люк Шоу высказался о пенальти, назначенном после его игры рукой.

На 97-й минуте Шоу вскинул руку в ходе верховой борьбы в середине штрафной и коснулся ею мяча. Судья Андре проконсультировался с ВАР и назначил пенальти.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти на 99-й минуте, пробив в верхний угол после короткого разбега. Благодаря этому голу « » выиграл у « » со счетом 1:0.

«Последняя минута, реально последний эпизод. Меня слегка подтолкнули, но, конечно, моей руки не должно было там быть. Я признаю это, признаю честно. Это стоило нам результата, и это тяжело.

Я даже не могу объяснить, почему моя рука была там. Я почувствовал толчок. Может быть, из-за этого рука поднялась, но такого действия не должно было быть.

До подачи углового назначили штрафной, но там не было фола. Я не ищу оправданий, но фола, который привел к подаче углового, не было. Так что, возможно, этого поворота вообще не должно было быть. Я ни в чем не обвиняю судью.

Рука была поднята. Это глупая ошибка, которая стоила нам очка», – сказал Шоу в интервью Sky Sports.

Изображение: кадр из трансляции NBC Sports

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