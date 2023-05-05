Шоу о пенальти: «Не ищу оправданий, но фола, который привел к угловому, не было. Меня подтолкнули, но моей руки не должно было там быть. Глупая ошибка»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Брайтон Андре Марринер Люк Шоу Футбол

Защитник «Ман Юнайтед» Люк Шоу высказался о пенальти, назначенном после его игры рукой.

На 97-й минуте Шоу вскинул руку в ходе верховой борьбы в середине штрафной и коснулся ею мяча. Судья Андре Марринер проконсультировался с ВАР и назначил пенальти.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти на 99-й минуте, пробив в верхний угол после короткого разбега. Благодаря этому голу «Брайтон» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

«Последняя минута, реально последний эпизод. Меня слегка подтолкнули, но, конечно, моей руки не должно было там быть. Я признаю это, признаю честно. Это стоило нам результата, и это тяжело.

Я даже не могу объяснить, почему моя рука была там. Я почувствовал толчок. Может быть, из-за этого рука поднялась, но такого действия не должно было быть.

До подачи углового назначили штрафной, но там не было фола. Я не ищу оправданий, но фола, который привел к подаче углового, не было. Так что, возможно, этого поворота вообще не должно было быть. Я ни в чем не обвиняю судью.

Рука была поднята. Это глупая ошибка, которая стоила нам очка», – сказал Шоу в интервью Sky Sports.

Изображение: кадр из трансляции NBC Sports

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20 комментариев

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Только Крылья
Ответ М.Ю!!!
Марсияль,Антони ,Фред ,санчо,линделев,далот,де хеа и даже решфорд не те футболисты с которым можно бороться за чемпионство !
хахахаха!)))) ещё недавно решфорда на руках тут носили, а сейчас это не тот футболист, с которым можно бороться за чемпионство. сколько же здесь🤡🤡
+79
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Mekanych Red Devil
Да, это было максимально глупо в эпоху ВАРа, где каждое микроскопическое действие осматривается так высоко поднимать руку в самом последнем эпизоде матча, к тому же не было такой опасности.. ладно если бы как Суарес на ЧМ от гола спас явного, а тут удар с углового из глубины штрафной площади.. эх
+32
-5
+27
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QWertY
Шоу провел отличный матч, а вот что делали бездари в лице Трэшика и Марстьяля совсем непонятно
+33
-12
+21
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Gocha
Вообще никаких претензий к Шоу. На не родной позиции показывает такой класс, вчера был одним из лучших. Хочу видеть его кэпом в следующем сезоне.
+10
0
+10
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Андрей
По такой игре проигрыш не так обиден, с Шоу согласен, весь матч вкалывал и такой случай.
+3
0
+3
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М.Ю!!!
Ответ Только Крылья
хахахаха!)))) ещё недавно решфорда на руках тут носили, а сейчас это не тот футболист, с которым можно бороться за чемпионство. сколько же здесь🤡🤡
Я никогда не считал его топ футболистом !он просто добротный игрок !но не тот футболист который может решать итоги матча !
+4
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+3
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TiGra
Нет претензий к Шоу в этой игре.
Пенальти обидный, но бывает.
+2
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Nick Ytbe
Пенальти удивил, сначала явно оперлись на плечи, а куда потом пошла рука второй вопрос. Напомнил пенальти в одном из финалов ЛЧ, когда мощный нападающий кажется Янкер повернул в полете игрока противника и тому в руку попал мяч
+1
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+1
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М.Ю!!!
Ответ QWertY
Шоу провел отличный матч, а вот что делали бездари в лице Трэшика и Марстьяля совсем непонятно
Марсияль,Антони ,Фред ,санчо,линделев,далот,де хеа и даже решфорд не те футболисты с которым можно бороться за чемпионство !
+12
-11
+1
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jonnysilverhand01
По традиции читаю только заголовки, как будто ТВ ШОУ какое то
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Дима Костылев
Шоу был лучший игрок! А вот кислый малый, вообще походу играть не хочет за клуб..
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Дима Костылев
Шоу был лучший игрок! А вот кислый малый, вообще походу играть не хочет за клуб..
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Жлобиньо
Вот так выглядит настоящий «коммент Шоу».
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