У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей.

Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ (0:1).

Манкунианцы одержали всего одну победу с 20 апреля – над «Астон Виллой» (1:0). За этот период они дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. 

7 мая «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч – против «Вест Хэма». 

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70 комментариев

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rigobersong
Мне кажется, сейчас Гринвуда после почти 2х лет простоя поставь вместо Антони, он в разы полезнее будет:))
+38
-9
+29
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Стаут
Ответ United_LP
т.е. Санча норм? он вообще вышел на поле?
Не понял почему тебя заминусовали. Понятно, Антони то ещё бревно, но как вышел Санчо мю стал играть в 10ом
+22
-1
+21
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Джейсон Стэтхэм
Главное сохранить место в Лиге Чемпионов
+26
-6
+20
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United_LP
Ответ rigobersong
Мне кажется, сейчас Гринвуда после почти 2х лет простоя поставь вместо Антони, он в разы полезнее будет:))
т.е. Санча норм? он вообще вышел на поле?
+19
-3
+16
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Kalb Schulz
Ответ The Best
Комментарий удален модератором
вспоминается мем "первый раз, да?" )) сюда в основном токсить и приходят, судя по комментам)
+10
0
+10
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Syndycate
Тот первый матч против Севильи, который считай отдали побеждая 2:0, после него все пошло наперекосяк
+10
-1
+9
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United_LP
Ответ Стаут
Не понял почему тебя заминусовали. Понятно, Антони то ещё бревно, но как вышел Санчо мю стал играть в 10ом
я бы сказал в9ом с вегорстом ещё
+8
0
+8
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Алекс Мелкумян
Кубок лиги очень сильно расслабил всех в МЮ, до этого боролись и вгрызались в каждый матч как могли, сейчас такого и близко нет. Уже на усталость нельзя списать, расписание не такое дикое как раньше.
+6
-1
+5
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Ман Сити
Перестали офсайдные голы засчитывать и проект физрука посыпался
+17
-13
+4
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Чёрный тюльпан
Надеюсь, что ВХЮ и Борнмут тен Хаг на выезде осилит, а Вулверхэмптон, Фулхэм и рентбоев дома обыграем кое-как, хотя последних скорее с разгромом, забив последний гвоздь в крышку гроба тренерской карьеры сердца Челси, диспетчера Челси.
+6
-3
+3
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А.В. Бубнов
Ответ Александр Мариус
Дайте тенхагу поработать!
В каменоломне.
+3
-1
+2
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Igor Cholomitski
да , наверное, Антони всё же больший провал чем Мудрик, и политика не при чём, просто тренер с Аякса
+2
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Александр Мариус
Дайте тенхагу поработать!
+3
-2
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Александр Калашников
Что то в гостях совсем не клеется игра. Сульшера что ли назначить гостевым тренером? Вот он в гостях не проигрывал.
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Андрей Andrey
ждём МЮ на 5..6 месте)))
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Konstantin Meerov
концовка будет жаркая, но место в ЛЧ должны сохранять
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А.В. Бубнов
Ответ Mergen Durdumuradow
я вот думаю почему МЮ всегда не играет первом номерем с брайтоном мяч отдать и играть на контр атаке это уже не игра сити же всегда играет первым номерем и выграет
Кто нибудь, будьте так добры, отсыпьте запятых этому сеньёру!
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Today I feel Qatari
Ответ QWertY
Естественно, ибо никто ему вместо них никого не купит, да и бюджета нет. Но, главное помнить: Мойес, Ван Гал, Мавринья, Сульшер и Тен Хаг -все плохие, а игроки хорошие!
Как это не купит - в Эредивизие закончились игроки?
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А.В. Бубнов
Ответ bestigoal
не просто хвалили, они его называли "второй фергюсон" и уже короновали по факту. кто не верит пусть читает старые новости. они кричали/визжали о том что ВОТ ОНО второе пришествие христа, вот мы дождались! мол долго мы терпели и вот оно!!! как же яору с этого. ничего не учит кучку фанатья. вот ничего... все повторяется вновь и вновь и не хотят искать проблему в себе
Кто, кто считал эту улдап вторым Фергюсоном? На второго Фергюсона даже Сульшер, хоть и лучший тренер не тянул, ни носом ни тем более своей улыбкой.
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Артём Сизов
Брайтон после Севильи не ничья так то
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Иван Лапин
Ответ Syndycate
Тот первый матч против Севильи, который считай отдали побеждая 2:0, после него все пошло наперекосяк
А до этого нормально всё было, да?
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Syndycate
Ответ Иван Лапин
А до этого нормально всё было, да?
После ЧМ МЮ неплохо шел
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Рустам Гарипов
Ответ Burel
а кто обгонит ?
а проигрывать матчи будут, а ливерпуль выиграть, ясно кто догонит
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Misson
Ответ А.В. Бубнов
Кто нибудь, будьте так добры, отсыпьте запятых этому сеньёру!
И ведь не поленился МЮ с большой буквы написать. Сразу видно истинный манкунианец.)
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А.В. Бубнов
Ответ Misson
И ведь не поленился МЮ с большой буквы написать. Сразу видно истинный манкунианец.)
МЮ у нкго, где надо! Аж вызыввет боль!
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