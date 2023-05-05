У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей.

Сегодня команда проиграла « » в перенесенном матче 28-го тура (0:1).

Манкунианцы одержали всего одну победу с 20 апреля – над «Астон Виллой» (1:0). За этот период они дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

7 мая « » проведет следующий матч – против «Вест Хэма».

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