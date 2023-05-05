У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из пяти последних матчей.
Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ (0:1).
Манкунианцы одержали всего одну победу с 20 апреля – над «Астон Виллой» (1:0). За этот период они дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
7 мая «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч – против «Вест Хэма».
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