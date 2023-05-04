Защитника «Монцы» Иццо приговорили к 5 годам тюрьмы за связи с Каморрой и участие в организации договорного матча. Он подаст апелляцию

Защитнику «Монцы» Армандо Иццо грозит тюремное заключение.

Неаполитанский суд первой инстанции вынес вердикт по делу о связях футболиста с криминальным миром и участием в организации договорного матча. Защитника приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Иццо обвиняют в связях с Каморрой (неаполитанской преступной структурой, аналогичной мафии – Sports.ru) и участии в организации договорного матча между «Моденой» и « », который состоялся в 2014 году.

По мнению прокурора Маурицио Де Марко, двоюродные братья игрока Антонио и Умберто Аккурсо пообещали, а затем передали 30 тысяч евро тогдашнему игроку «Авеллино» Франческо Миллези с целью подкупа остальных футболистов команды. Таким образом они намеревались повлиять нар результат игры.

По версии следствия, Антонио Аккурсо от имени своего клана поставил 400 тысяч евро на гол «Модены», заработав 60 тысяч. Иццо не играл в том матче, но, согласно обвинительному заключению, принял обещание денежной суммы «в качестве компенсации для достижения результата, отличного от того, который был достигнут в результате правильного и честного проведения вышеупомянутого соревнования».

При этом Иццо был оправдан по обвинению в организации договорного матча между «Авеллиной» и «Реджиной», который состоялся через 8 дней после игры «Модена» – «Авеллино».

«Монца» выступила с заявлением в связи с данным приговором.

«Монца» узнала, что ее игрок был приговорен судом первой инстанции за связи с Каморрой и спортивное мошенничество. « » выражает полную близость и поддержку Армандо, убежденная в его отчужденности от преступной среды.

Адвокаты футболиста разочарованы приговором и ждут оглашения мотивов, после чего они подадут апелляцию», – говорится в заявлении клуба.

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