Защитника «Монцы» Иццо приговорили к 5 годам тюрьмы за связи с Каморрой и участие в организации договорного матча. Он подаст апелляцию

Теги Франческо Миллези серия А Италия происшествия Д2 Италия Модена Монца Авеллино договорные матчи Армандо Иццо Футбол

Защитнику «Монцы» Армандо Иццо грозит тюремное заключение.

Неаполитанский суд первой инстанции вынес вердикт по делу о связях футболиста с криминальным миром и участием в организации договорного матча. Защитника приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Иццо обвиняют в связях с Каморрой (неаполитанской преступной структурой, аналогичной мафии – Sports.ru) и участии в организации договорного матча Серии B между «Моденой» и «Авеллино», который состоялся в 2014 году. 

По мнению прокурора Маурицио Де Марко, двоюродные братья игрока Антонио и Умберто Аккурсо пообещали, а затем передали 30 тысяч евро тогдашнему игроку «Авеллино» Франческо Миллези с целью подкупа остальных футболистов команды. Таким образом они намеревались повлиять нар результат игры.

По версии следствия, Антонио Аккурсо от имени своего клана поставил 400 тысяч евро на гол «Модены», заработав 60 тысяч. Иццо не играл в том матче, но, согласно обвинительному заключению, принял обещание денежной суммы «в качестве компенсации для достижения результата, отличного от того, который был достигнут в результате правильного и честного проведения вышеупомянутого соревнования».

При этом Иццо был оправдан по обвинению в организации договорного матча между «Авеллиной» и «Реджиной», который состоялся через 8 дней после игры «Модена» – «Авеллино».

«Монца» выступила с заявлением в связи с данным приговором.

«Монца» узнала, что ее игрок Армандо Иццо был приговорен судом первой инстанции за связи с Каморрой и спортивное мошенничество. «Монца» выражает полную близость и поддержку Армандо, убежденная в его отчужденности от преступной среды.

Адвокаты футболиста разочарованы приговором и ждут оглашения мотивов, после чего они подадут апелляцию», – говорится в заявлении клуба. 

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
Он не играл, результата нужного в итоге так и не было (если я правильно понял) и за это 5 лет тюрьмы. Неплохо итальянский суд работает
+14
-1
+13
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Николай Корягин
Приговор прям накатали в лучших традициях российского суда
+6
-4
+2
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F4ntom и компания
Ответ Давид Agabekyan
Он не играл, результата нужного в итоге так и не было (если я правильно понял) и за это 5 лет тюрьмы. Неплохо итальянский суд работает
После того, как Юве начали обвинения предъявлять, уже все стало понятно
+2
-1
+1
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Raul Bloodworth
Во Флоренции есть мафия интересно ? Туда в конце сезона вернется браток из Кипра. Могли бы взять его на работу.
+1
-1
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Фёдор Кузнецов
Весёлая жизнь, перепутали с Роналду и аплодировали сотни людей в аэропорте, родственник мафии, договорняк
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Алексей Кравцов
Хорошо, что Монца его в этой ситуации не кинула, а оказала поддержку. Идиотский приговор за матч, в котором Иццо даже не участвовал
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fisher40
400 тыс и прибыль 60 - кэф 1,15. Еще 30 из 60 отдали "за обеспечение результата". Прокурор что там курит?
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jonnysilverhand01
Шел 2125 гол … с Ювентуса сняли 25 очков и отправили в серию Б … чтобы ни случилось, в Италии все по старому
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Teodrakis
Топ-защитник для Спартака, надеюсь сделка состоится
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AminO2
Каморра папы Карло готовится к полуфиналу ЛЧ.
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R Air
Ответ HI MARS
За связи с Каморрой? Звездный Лорд уничтожит его
Там была Гамора
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