Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ» и сфотографировался с Месси, Мбаппе и другими игроками
Дэвид Бекхэм посетил тренировочную базу «ПСЖ».
Экс-полузащитник сборной Англии выступал за «ПСЖ» с января по май 2013 года, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
На базе «ПСЖ» Бекхэм сфотографировался с игроками парижской команды: Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Лионелем Месси, Марко Верратти и другими.
Фото: twitter.com/PSG_inside
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
11 комментариев