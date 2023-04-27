Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ» и сфотографировался с Месси, Мбаппе и другими игроками

Дэвид Бекхэм посетил тренировочную базу «ПСЖ».

Экс-полузащитник сборной Англии выступал за «ПСЖ» с января по май 2013 года, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

На базе «ПСЖ» Бекхэм сфотографировался с игроками парижской команды: Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Лионелем Месси, Марко Верратти и другими.

Фото: twitter.com/PSG_inside

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол