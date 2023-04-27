Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ» и сфотографировался с Месси, Мбаппе и другими игроками

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Марко Верратти соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Дэвид Бекхэм посетил тренировочную базу «ПСЖ».

Экс-полузащитник сборной Англии выступал за «ПСЖ» с января по май 2013 года, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

На базе «ПСЖ» Бекхэм сфотографировался с игроками парижской команды: Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Лионелем Месси, Марко Верратти и другими.

Фото: twitter.com/PSG_inside

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11 комментариев

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QWertY
Великий Бэкс☝🏻
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dimkamelok
Всегда веселит, когда Бекса называют переоценённым. Сразу вспоминается, как ПСЖ играл в 2013 году против той мощной Барселоны в плей-офф ЛЧ. В свои 37 или 38 отлично раскидывал свои закидушки, умнейший футболист был
+17
0
+17
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rigobersong
Ответ Mr.BadGuy
Кто такой Бэкхем чтобы Мбаппе, рекордсмен чемпионатов мира, перед ним снимал шапку?
Победитель Лиги Чемпионов:)
+11
-5
+6
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Borland
Ответ rigobersong
Мбаппе хоть бы шапку снял ради приличия:)
Это черешапка
+2
0
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j45x94ffx5
Неймара он посетил у лазарете и с ним тоже сфоткался
+1
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rigobersong
Мбаппе хоть бы шапку снял ради приличия:)
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Al561
Прикольная шапка у Мбаппе))
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Chep82
Один из кумиров детства! И лучший исполнитель штрафных, совмещая мощность и закрутку мяча!!
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Салесар
Ответ rigobersong
Победитель Лиги Чемпионов:)
Так по твоим же словам лига чемпионов чепуха по сравнению с чм)
+1
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predMBAPPE
Ответ dimkamelok
Всегда веселит, когда Бекса называют переоценённым. Сразу вспоминается, как ПСЖ играл в 2013 году против той мощной Барселоны в плей-офф ЛЧ. В свои 37 или 38 отлично раскидывал свои закидушки, умнейший футболист был
Интересный кто его так называет?
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