Неймар лайкнул фото с Месси времен «Барсы» с подписью «Они были счастливы» после призыва к уходу из «ПСЖ» от фанатов

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар соцсети Футбол

Неймар отреагировал на критику фанатов «ПСЖ» лайком и сообщением в соцсетях.

Ранее ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. После этого фанаты пришли к дому бразильца и кричали «Неймар, убирайся!»

Вскоре после этого Неймар лайкнул сообщение бразильского аккаунта TNT Sports, который выложил фото Неймара и Месси в форме «Барселоны», написав: «Они были очень счастливы в то время!»

Кроме того, нападающий «ПСЖ» написал в инстаграме: «Не позволяйте людям втягивать вас в свою бурю. Затяните их в свое спокойствие».

Скриншот: инстаграм TNT Sports Brasil 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
сам же свалил, разорвав мсн, хотя там всей толпой уговаривали остаться
+162
-6
+156
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ DolJun
неймару бы самому в барсе не оказаться за подобные лайки) будет потом вместе с месси и барселонским дю солей выступать в турне по америке для сбора денег на очередную выплату де йонгу)
вас из зоны вылета не слышно
+83
-13
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Potomok Budulaya
во сем виновато окружение .
Если мужик в 25 лет сам за себя решить не может - это полностью его проблемы
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aslvowk@mail.ru
До прихода шейхов в ПСЖ они в тройке были в далёком сезоне 2003-2004. Обычный середняк чемпа Франции, как сейчас Тулуза какая-нибудь. В мае 2011 году катарцы выкупили ПСЖ и с ходу стали вторыми. А потом 4 золота, 1 серебро, 3 золота, 1 серебро, 1 золото и в этом году идут за золотом. Неймар, Вератти, Мбаппе и теперь Месси приносят им эти титулы. Да, с ЛЧ не сложилось. Ну так и у МСити не складывается долгое время, но я не могу представить, чтобы ультрас англичан пришли к офису и стали требовать ухода Де Брюйне, Гюндогана, Мареза, президента клуба за то, что они ЛЧ им не выиграли, хотя Сити был куплен на три года раньше в 2008, а соответственно уже три года назад ультра Сити должны были потерять терпение (по логике ихипарижских собратьев)
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так а кто же просил уходить? Разрушил великолепное трио нападения, себе сломал, по сути, карьеру и Барсе от этого никакой пользы
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Луговский
Ответ DolJun
неймару бы самому в барсе не оказаться за подобные лайки) будет потом вместе с месси и барселонским дю солей выступать в турне по америке для сбора денег на очередную выплату де йонгу)
Как бы Челси в чемпионшипе не оказался, а то с легендой Сити далеко не уйдешь
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Ответ aslvowk@mail.ru
До прихода шейхов в ПСЖ они в тройке были в далёком сезоне 2003-2004. Обычный середняк чемпа Франции, как сейчас Тулуза какая-нибудь. В мае 2011 году катарцы выкупили ПСЖ и с ходу стали вторыми. А потом 4 золота, 1 серебро, 3 золота, 1 серебро, 1 золото и в этом году идут за золотом. Неймар, Вератти, Мбаппе и теперь Месси приносят им эти титулы. Да, с ЛЧ не сложилось. Ну так и у МСити не складывается долгое время, но я не могу представить, чтобы ультрас англичан пришли к офису и стали требовать ухода Де Брюйне, Гюндогана, Мареза, президента клуба за то, что они ЛЧ им не выиграли, хотя Сити был куплен на три года раньше в 2008, а соответственно уже три года назад ультра Сити должны были потерять терпение (по логике ихипарижских собратьев)
ой, у ПСЖ ультрас еще лет 30 назад считались самыми кон ченными во Франции
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ DolJun
неймару бы самому в барсе не оказаться за подобные лайки) будет потом вместе с месси и барселонским дю солей выступать в турне по америке для сбора денег на очередную выплату де йонгу)
Зачем это надо, сейчас в челси сольем Фати за 100 лямов и хватит, как раз поможет вам в чемпионшипе
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ру7евоЙ
Ответ aslvowk@mail.ru
До прихода шейхов в ПСЖ они в тройке были в далёком сезоне 2003-2004. Обычный середняк чемпа Франции, как сейчас Тулуза какая-нибудь. В мае 2011 году катарцы выкупили ПСЖ и с ходу стали вторыми. А потом 4 золота, 1 серебро, 3 золота, 1 серебро, 1 золото и в этом году идут за золотом. Неймар, Вератти, Мбаппе и теперь Месси приносят им эти титулы. Да, с ЛЧ не сложилось. Ну так и у МСити не складывается долгое время, но я не могу представить, чтобы ультрас англичан пришли к офису и стали требовать ухода Де Брюйне, Гюндогана, Мареза, президента клуба за то, что они ЛЧ им не выиграли, хотя Сити был куплен на три года раньше в 2008, а соответственно уже три года назад ультра Сити должны были потерять терпение (по логике ихипарижских собратьев)
французы капризный народ
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ DolJun
да вся барса сотку не стоит, ты о чем вообще?) да и кем в азиатской сегунде играть собираетесь?)
Дожунчик ты бы лучше о своем клубе волновался бы, чем как об Барсе, а то с таким бездарным руководством всякое может случиться
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Это карма
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гончаров
Ответ DolJun
что?
Кричи громче! В Барселоне не слышно синих пискунов из зоны вылета в Лондоне.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Мыкола
Комментарий удален модератором
новость не про роналду:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ aslvowk@mail.ru
До прихода шейхов в ПСЖ они в тройке были в далёком сезоне 2003-2004. Обычный середняк чемпа Франции, как сейчас Тулуза какая-нибудь. В мае 2011 году катарцы выкупили ПСЖ и с ходу стали вторыми. А потом 4 золота, 1 серебро, 3 золота, 1 серебро, 1 золото и в этом году идут за золотом. Неймар, Вератти, Мбаппе и теперь Месси приносят им эти титулы. Да, с ЛЧ не сложилось. Ну так и у МСити не складывается долгое время, но я не могу представить, чтобы ультрас англичан пришли к офису и стали требовать ухода Де Брюйне, Гюндогана, Мареза, президента клуба за то, что они ЛЧ им не выиграли, хотя Сити был куплен на три года раньше в 2008, а соответственно уже три года назад ультра Сити должны были потерять терпение (по логике ихипарижских собратьев)
👍🏽 разложили по фактам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
кстати когда-то неймар доплатил из своего кармана только чтобы свалить из фк мем)
А что у тебя за фишка пошла, скобочку ставить?:)) Нормально все?:))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
да. а что не так со скобочкой?)
Все нормально, просто у кого-то видел похожее, может ты с него пример решил взять:))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zamzam
А этот тролль хорош )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Ответ alireal
Как можно при таких зарплатах быть несчастным!?
Легко. Многие исследования показывают сильную корреляцию между счастьем и деньгами, но ни одно из них не смогло четко показать, что счастье можно купить за деньги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karfagen89
сам сбежал из тени месси и это было разумно
и в денежном смысле, и в выходе на первый план
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ DolJun
у меня нет своего клуба :(
Ну а то и понятно, ты тупо клавиатурный боец
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
Ответ Tun
Если мужик в 25 лет сам за себя решить не может - это полностью его проблемы
Абсолютли!
А 3 минуса тебе поставили маминькины сыночки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак пичинен
Ответ Tun
сам же свалил, разорвав мсн, хотя там всей толпой уговаривали остаться
типа вспомнить былое нельзя?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeSpartak
Нытик!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Да им просто скучно в фермер лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ DolJun
неймару бы самому в барсе не оказаться за подобные лайки) будет потом вместе с месси и барселонским дю солей выступать в турне по америке для сбора денег на очередную выплату де йонгу)
Неймар бы с удовольствием оказался в Барселоне! Да вот только Барса не даст столько денег Нею, к его сожалению.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий