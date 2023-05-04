Неймар лайкнул фото с Месси времен «Барсы» с подписью «Они были счастливы» после призыва к уходу из «ПСЖ» от фанатов
Неймар отреагировал на критику фанатов «ПСЖ» лайком и сообщением в соцсетях.
Ранее ультрас «ПСЖ» пришли к офису клуба с требованиями об отставке руководства. Также они призвали Месси, Неймара, Аль-Хелайфи и Верратти уйти из команды, а Лионеля оскорбляли. После этого фанаты пришли к дому бразильца и кричали «Неймар, убирайся!»
Вскоре после этого Неймар лайкнул сообщение бразильского аккаунта TNT Sports, который выложил фото Неймара и Месси в форме «Барселоны», написав: «Они были очень счастливы в то время!»
Кроме того, нападающий «ПСЖ» написал в инстаграме: «Не позволяйте людям втягивать вас в свою бурю. Затяните их в свое спокойствие».
Скриншот: инстаграм TNT Sports Brasil
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и в денежном смысле, и в выходе на первый план
А 3 минуса тебе поставили маминькины сыночки.