Саа про «МЮ»: «Выиграть ЛЧ будет сложно, но побороться за титул АПЛ можно. Проблемы с Роналду позади, будущее выглядит светлым»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Луи Саа считает, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы побороться за победу в АПЛ-2023/24.

«МЮ» заметно прогрессирует при Эрике тен Хаге. Проблемы, связанные с будущим Криштиану Роналду, уже позади, появилась возможность смены собственника, будущее выглядит светлым.

Надеюсь, клуб обеспечит себе место в Лиге чемпионов в ближайшее время. Выиграть ее будет очень сложно, но побороться за титул АПЛ можно.

«МЮ» показал, что способен хорошо играть в атаке, и показал, что может часто сохранять ворота сухими.

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7 комментариев

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City 100 points
Не факт, что в 4ку снова попадут, а они о каких то победах, мюшные такие смешные, повторение историй с Мауром и Сульшером)
+3
-1
+2
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Тиль Улленшпигель
Выбрать АПЛ не легче))
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Любезный Коссутий
МЮ бы еще начать стабильно играть в обоих таймах, а не только в первом
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