Саа про «МЮ»: «Выиграть ЛЧ будет сложно, но побороться за титул АПЛ можно. Проблемы с Роналду позади, будущее выглядит светлым»
Луи Саа считает, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы побороться за победу в АПЛ-2023/24.
«МЮ» заметно прогрессирует при Эрике тен Хаге. Проблемы, связанные с будущим Криштиану Роналду, уже позади, появилась возможность смены собственника, будущее выглядит светлым.
Надеюсь, клуб обеспечит себе место в Лиге чемпионов в ближайшее время. Выиграть ее будет очень сложно, но побороться за титул АПЛ можно.
«МЮ» показал, что способен хорошо играть в атаке, и показал, что может часто сохранять ворота сухими.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
7 комментариев