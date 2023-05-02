Саа про «МЮ»: «Выиграть ЛЧ будет сложно, но побороться за титул АПЛ можно. Проблемы с Роналду позади, будущее выглядит светлым»

Луи Саа считает, что у «Манчестер Юнайтед» есть шансы побороться за победу в АПЛ-2023/24.

«МЮ» заметно прогрессирует при Эрике тен . Проблемы, связанные с будущим , уже позади, появилась возможность смены собственника, будущее выглядит светлым.

Надеюсь, клуб обеспечит себе место в чемпионов в ближайшее время. Выиграть ее будет очень сложно, но побороться за титул можно.

« » показал, что способен хорошо играть в атаке, и показал, что может часто сохранять ворота сухими.

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