Матич про «МЮ» при тен Хаге: «Мне нравится, как они играют, я доволен их прогрессом. В следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул»

Теги Рома Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Неманя Матич Эрик тен Хаг Футбол

Неманя Матич думает, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне.

– Что ты думаешь о работе, которую Эрик тен Хаг выполняет в «Манчестер Юнайтед»?

– Мне нравится то, как он хочет играть, мне нравится, как играет «Юнайтед». У них были некоторые взлеты и падения, и это нормально для нового тренера.

Но я доволен тем, как они прогрессируют, и думаю, что в следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул, – сказал бывший полузащитник «Юнайтед», выступающий за «Рому». 

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12 комментариев

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ljolik888
За титул ? Не думаю . Сити далеко впереди .
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Ман Сити
7-0 очевидный прогресс, раньше такого и правда не было
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max220680
а мне вообще не нравится..такая же скучная,а,где-то трусливая игра..Антони и Вергхорст-это провал..Антони всё отдаёт назад,а Вергхорст...ну какой Вергхорст в МЮ..непонятные замены..в общем тухло всё..ну и какая борьба за титул,не смешите
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j45x94ffx5
Они борются первые три месяца с момента старта лиги уже с 2013 года
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Mekanych Red Devil
До титула далеко, пока у сити есть пеп и такой состав, но в любом случае ЭТХ проявляет себя хорошо. Кубок Лиги, топ-4, финал КА как минимум.. но с составом поработать придётся не одно ТО. Куча игроков сидят на контрактах, которые не приносят вообще никакой пользы (хорошо хоть Джонс и Туанзебе уйдут летом). Другая группа игроков недостаточно хороша ни для МЮ, ни для команд, где они были в арендах (Байи, Теллес и прочие Уильямсы). А ещё вратарь, не подходящий под современный футбол, отсутствие ЦН, вечные хрустали (Донни, Марс) и дикая зависимость в атакующих действиях от одного Бруно.
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mannik1987
Батич плохого про МЮ не скажет
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Censormorum
Титул, титул, титул и ещё раз титул... Все говорят то, что хотят слышать болельщики. МЮ ещё далеко до титула. Сырая не только команда, но и клуб. Нужно разгребать авгиевы конюшни с составом (продать неликвидных игроков и усилить проблемные позиции). К тому же качели с продажей или не продажей клуба. Сезон будет отличным в случае уверенного попадания в ЛЧ без нервов и валидола, а также выходе в плей-офф ЛЧ, скажем в 1/4.
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Тюменский медвежонок
меньше всех забиваем в топ-8 АПЛ, да да да у нас "прогресс"...
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NIRVANA
Ответ Трент 66
Также, как и при Сульшере, также одни забросы на Рэшфорда.
Тебе бы хотелось, но нет)
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