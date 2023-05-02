Матич про «МЮ» при тен Хаге: «Мне нравится, как они играют, я доволен их прогрессом. В следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул»

Неманя Матич думает, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне.

– Что ты думаешь о работе, которую тен Хаг выполняет в « »?

– Мне нравится то, как он хочет играть, мне нравится, как играет «Юнайтед». У них были некоторые взлеты и падения, и это нормально для нового тренера.

Но я доволен тем, как они прогрессируют, и думаю, что в следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул, – сказал бывший полузащитник «Юнайтед», выступающий за «Рому».

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