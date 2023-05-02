Саа о Неймаре: «Не хотел бы видеть его в «МЮ», учитывая преувеличенное внимание прессы, но он бы отлично дополнил АПЛ. В «ПСЖ» он не оправдал ожиданий»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Луи Саа лига 1 Франция Неймар Футбол

Луи Саа считает, что Неймар хорошо бы дополнил АПЛ.

– Суперзвезду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в настоящее время связывают с переходами как в «Челси», так и в «Манчестер Юнайтед». Теперь, независимо от того, верите вы в эти домыслы или нет, насколько, по вашему мнению, Неймар был бы удачным игроком для Премьер-лиги в целом? Вы верите, что он добился бы успеха в Англии?

– Для Премьер-лиги было бы здорово, если бы Неймар играл в Англии, потому что он потрясающий игрок. За ним очень интересно наблюдать, но я могу понять вопросы, которые могут возникнуть из-за того, что в вашем клубе есть такой игрок, как Неймар.

Я большой поклонник этого игрока, но я не верю, что он оправдал ожидания за последние три или четыре сезона в «ПСЖ». Я бы не хотел видеть его в футболке «Манчестер Юнайтед», учитывая преувеличенное внимание прессы к такой суперзвезде, как он. Структура команды очень важна, но временами все еще хрупка. Но я определенно верю, что он отлично бы дополнил Премьер-лигу, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед». 

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24 комментария

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Михаил Стентор
Ответ Granero-24
Как время летит. Про Неймара говорили что он после Роналду и Месси будет номером 1 в футболе и будет брать Золотые Мячи. Но не всё получилось. Не удивлюсь, если через 2 года закончит карьеру...
Нельзя получить золотой мяч и мои проводишь 25 матчей в сезоне в лучшем случае. Травмы сильнее таланте. Но когда выходит уровень виден сразу. Это не простой бегунок как большинство на его позиции
+20
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+17
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№7
Ответ градус ненависти
Для Юнайтед это был бы космос. Даже с учётом того, что он весь переломанный и половину сезона играет в покер в лазарете
В чем космос? Очередной нахлебник с огромной зп
+13
-2
+11
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Granero-24
Как время летит. Про Неймара говорили что он после Роналду и Месси будет номером 1 в футболе и будет брать Золотые Мячи. Но не всё получилось. Не удивлюсь, если через 2 года закончит карьеру...
+12
-3
+9
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dimamak10
Ответ градус ненависти
Для Юнайтед это был бы космос. Даже с учётом того, что он весь переломанный и половину сезона играет в покер в лазарете
Новый Погба. Огромная зп вечно травмирован и когда выходит на поле играет по настроению
+10
-2
+8
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Пацанчик реальный
Ответ David Aprasidze
Далеко не фанат Нея, но таких игроков больше нет. А ЗМ есть у Модрича и Бензема, хотя большую карьеру они были посредственными игроками по сравнению с другими звездами футбола.
Большую часть карьеры???Завязывай с препаратами - до добра не доведет!
+7
-3
+4
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Rio de Janeiro
Ответ Granero-24
Как время летит. Про Неймара говорили что он после Роналду и Месси будет номером 1 в футболе и будет брать Золотые Мячи. Но не всё получилось. Не удивлюсь, если через 2 года закончит карьеру...
Неймар в Барселоне и был топ-3 игроком мира
+6
-3
+3
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градус ненависти
Для Юнайтед это был бы космос. Даже с учётом того, что он весь переломанный и половину сезона играет в покер в лазарете
+6
-4
+2
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Bugy
Почему Неймара вообще суперзвездой считают?) Игрок конечно очень талантливый, но ничего особенного в нем нет, слабый лидер, симулянт, как Мбаппе на себе тащить не сильно способен, если игра не идет, то что то изменить у него редко получается. Футболу на 100 процентов он не отдается, бывает просто отбывает номер. Короче куча каких то минусов.

Короче не понимаю че с этим Неймаром носятся все. В Барсе при живых Суаресе и Месси он был крут, но именно потому что это было трио, а не потому что Неймар там мегазвезда
+5
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+2
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добрый грек
Ответ David Aprasidze
Далеко не фанат Нея, но таких игроков больше нет. А ЗМ есть у Модрича и Бензема, хотя большую карьеру они были посредственными игроками по сравнению с другими звездами футбола.
Модрич никогда не был посредственным игроком.
+7
-5
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van basten
Ответ Bugy
Почему Неймара вообще суперзвездой считают?) Игрок конечно очень талантливый, но ничего особенного в нем нет, слабый лидер, симулянт, как Мбаппе на себе тащить не сильно способен, если игра не идет, то что то изменить у него редко получается. Футболу на 100 процентов он не отдается, бывает просто отбывает номер. Короче куча каких то минусов. Короче не понимаю че с этим Неймаром носятся все. В Барсе при живых Суаресе и Месси он был крут, но именно потому что это было трио, а не потому что Неймар там мегазвезда
Ну всего лишь лучший бомбардир в истории сборной Бразилии наряду с Пеле. Там же ему тоже Суарес и Месси помогают. Всего лишь самый техничный игрок своего поколения - это тоже заслуга Месси и Суареса.
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Peter Parker
Ответ Bugy
Почему Неймара вообще суперзвездой считают?) Игрок конечно очень талантливый, но ничего особенного в нем нет, слабый лидер, симулянт, как Мбаппе на себе тащить не сильно способен, если игра не идет, то что то изменить у него редко получается. Футболу на 100 процентов он не отдается, бывает просто отбывает номер. Короче куча каких то минусов. Короче не понимаю че с этим Неймаром носятся все. В Барсе при живых Суаресе и Месси он был крут, но именно потому что это было трио, а не потому что Неймар там мегазвезда
С Бразилией нормально тащат, где они в него прям верят, не как арги за Месси, но все же. Игры с ним и без него, это две разные сборные. Да и к счастью для Мбаппе, у него не было таких травм, как у Неймара.
Если бы у него была самодисциплина уровня Левы или Месси с КриРо, мы бы видели еще более выдающегося игрока
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№7
Ответ Granero-24
Как время летит. Про Неймара говорили что он после Роналду и Месси будет номером 1 в футболе и будет брать Золотые Мячи. Но не всё получилось. Не удивлюсь, если через 2 года закончит карьеру...
Когда у тебя пол сезона карнавал, то сложно быть топ 1 в футболе
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Алексей Тарасюк
Куда-нибудь в АПЛ. Welcome
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HI MARS
Футболист Неймар уже кончился и до конца контракта будет сидеть на жирной зарплате в ПСЖ.Так что его поезд уехал,неинтересны все эти обсуждения его будущего.У Бразилии теперь новые герои
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10ztv
Ответ TiNO
Комментарий удален пользователем
хуже чем в лиги1 не будет. Там его вообще как бревно срубали
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aseke
В Ньюкасл к Жоэлинтону.
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TiNO
Комментарий удален пользователем
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Bashibuzuck
Да он и в АПЛ будет дурака валять🤨
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