Саа о Неймаре: «Не хотел бы видеть его в «МЮ», учитывая преувеличенное внимание прессы, но он бы отлично дополнил АПЛ. В «ПСЖ» он не оправдал ожиданий»

Луи Саа считает, что Неймар хорошо бы дополнил АПЛ.

– Суперзвезду « » и сборной Бразилии Неймара в настоящее время связывают с переходами как в «Челси», так и в «Манчестер Юнайтед». Теперь, независимо от того, верите вы в эти домыслы или нет, насколько, по вашему мнению, Неймар был бы удачным игроком для Премьер-лиги в целом? Вы верите, что он добился бы успеха в Англии?

– Для Премьер-лиги было бы здорово, если бы Неймар играл в Англии, потому что он потрясающий игрок. За ним очень интересно наблюдать, но я могу понять вопросы, которые могут возникнуть из-за того, что в вашем клубе есть такой игрок, как Неймар.

Я большой поклонник этого игрока, но я не верю, что он оправдал ожидания за последние три или четыре сезона в «ПСЖ». Я бы не хотел видеть его в футболке «Манчестер Юнайтед», учитывая преувеличенное внимание прессы к такой суперзвезде, как он. Структура команды очень важна, но временами все еще хрупка. Но я определенно верю, что он отлично бы дополнил Премьер-лигу, – сказал бывший нападающий « ».

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