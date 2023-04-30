Бабаев о Fan ID: «ЦСКА много теряет. Как и все»

Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА теряет много денег из-за введения Fan ID.

– Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID?

– Очевидно, что много. Как и все, – сказал гендиректор ЦСКА.

Напомним, с сезона-2022/2023 на матчах Мир действует система Fan ID, она не распространяется на игры Фонбет Кубка России.

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