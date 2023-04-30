Бабаев о Fan ID: «ЦСКА много теряет. Как и все»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Роман Бабаев Fan ID деньги Футбол

Роман Бабаев сообщил, что ЦСКА теряет много денег из-за введения Fan ID.

– Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID?

– Очевидно, что много. Как и все, – сказал гендиректор ЦСКА.

Напомним, с сезона-2022/2023 на матчах Мир РПЛ действует система Fan ID, она не распространяется на игры Фонбет Кубка России.

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9 комментариев

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Юрий Король
Что длиннее - заголовок или то, что он сказал?
+20
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Макс 1911
Очень сильная новость!
+9
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Ваня Шипитко
Ответ Иван Очиров
зачем сделали фан айди😞🥺🤧
это ж банально.
правительство сделало так, что б куча молодых людей не смогла выкрикивать какие-либо фразочки, а вдруг они будут антивоенные или антипутинские, ведь футбол показывают по всей стране
+11
-3
+8
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Иван Очиров
зачем сделали фан айди😞🥺🤧
+5
-2
+3
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Никита Сидоров
Ответ Ваня Шипитко
это ж банально. правительство сделало так, что б куча молодых людей не смогла выкрикивать какие-либо фразочки, а вдруг они будут антивоенные или антипутинские, ведь футбол показывают по всей стране
Пургу не неси
+6
-5
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инок
Fan ID - это форменное издевательство над командами, футболом и его болельщиками
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Мукунку хороший
Журналист приехал из Владивостока на поезде,что бы задать этот каверзный вопрос и получить глобальный, развернутый ответ)
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