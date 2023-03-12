Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу». «Барса» может его продать, так как должна заработать 150 млн евро летом

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас деньги Футбол

«Челси» и «Ньюкасл» следят за ситуацией вокруг вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса.

Как пишет Diario Sport, из-за непростой финансовой ситуации каталонский клуб будет вынужден расстаться с кем-то из игроков. «Барселона» не хочет продавать Рафинью и предпочла бы расстаться с теми, кто в меньшей степени влияет на результат команды, но пока наибольший интерес есть именно к бразильцу.

«Челси» и «Ньюкасл» контактировали с окружением футболиста. До дальнейших переговоров пока не дошло.

Рафинья хочет остаться в «Барселоне» и не намерен выслушивать предложения от других клубов, однако каталонцам его уход может потребоваться. «Барселона» рассчитывает, что сможет продать кого-то из числа тех, кто выходит на поле реже Рафиньи, но на случай, если сделать это не удастся, бразильца считают хорошим источником дохода.

«Барселона» согласится продать Рафинью, если за него дадут больше 58+7 млн евро, которые клуб заплатил за него минувшим летом.

Отмечается, что в ходе ближайшего трансферного окна «Барсе» нужно будет продать футболистов на 150 млн евро.

В этом сезоне у 26-летнего вингера 8 голов и 9 результативных передач в 36 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ XavIniesta2008-2015
"Отмечается, что в ходе ближайшего трансферного окна «Барсе» нужно будет продать футболистов на 150 млн евро." Это с какого ражна ? Это потому что Тебас так сказал ? И что он Барселоне сделает, если не продать на столько ? Гораздо проще на один сезон отказаться от трансферов, чем сейчас распродавать состав, который только-только сыгрался более-менее
Запретит регистрацию и снимет очки)))) Такие вы интересные! Его выбрали руководить лигой. Есть правила (не важно, что правила - фуфло). Барса их нарушила. Единственные варианты для Барселоны сейчас - либо Суперлига и открытая конфронтация с УЕФА, либо повиновение. Ювентус тоже в своё время думал, что пронесет.... Там Интер сыграл свою роль, чтоб лишить соперника титулов, а тут Реал своего не упустит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ blaugrano
Фати нужно продавать. Пока он хоть что-то ещё стоит.
Сколько может стоить стеклянный игрок, который за год не провел ни одного полного матча? На него только Челси додумает 50 выделить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Зачем продавать? Более менее же играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ssnyper2007
Ответ XavIniesta2008-2015
Что-то в комментах многовато фанатов слить полмиллиарда на 10-е место. Видимо,решили отвлечься от раскладов отыграть 11-очковое отставание от зоны ЛЧ
не стоит завидовать тому, что мы можем потратить полярда без необходимости телом торговать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
человек-муравей человек-физрук
Ответ Pushkin_CR7
Комментарий удален пользователем
какое истощение. 150 это один Рафа для Челси или Де Йонг для МЮ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
150 миллионов? Опять Де Йонга что ли продавать будут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Ответ deadjoker
С учетом прихода нкунку в Челси ему точно некуда. А так в барсе конечно комедия, бились за чувака, переплатили и теперь слить хотят.
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Фати, Торрес. Бесполезные бревна с огромной личкой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Barca
Оставить! Какая продажа?!
Если предложат больше, чем заплатили, то почему бы и нет. Не похоже, что Рафинья сможет выйти на новый уровень, довольно-таки ограниченный игрок, хоть и старается быть полезным. Создаётся впечатление, что Ла Лига не совсем для него.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Ответ Сикарио
Ему цена тридцатка, если у Бейли хорошее настроение будет)
Мудрику цена 30 😁😁😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ XavIniesta2008-2015
"Отмечается, что в ходе ближайшего трансферного окна «Барсе» нужно будет продать футболистов на 150 млн евро." Это с какого ражна ? Это потому что Тебас так сказал ? И что он Барселоне сделает, если не продать на столько ? Гораздо проще на один сезон отказаться от трансферов, чем сейчас распродавать состав, который только-только сыгрался более-менее
давно пора было валить с этой комеди лиги и вступить в ту же Лигу 1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Karl0709
С Челси легко можно и 200 мультов взять за Рафинью.
Отбить сразу все летние траты😁👍🏻
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
"Отмечается, что в ходе ближайшего трансферного окна «Барсе» нужно будет продать футболистов на 150 млн евро."

Это с какого ражна ? Это потому что Тебас так сказал ? И что он Барселоне сделает, если не продать на столько ? Гораздо проще на один сезон отказаться от трансферов, чем сейчас распродавать состав, который только-только сыгрался более-менее
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ему цена тридцатка, если у Бейли хорошее настроение будет)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Корж
Ответ deadjoker
С учетом прихода нкунку в Челси ему точно некуда. А так в барсе конечно комедия, бились за чувака, переплатили и теперь слить хотят.
Меньше желтухе верь. Комедия 🤣.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
человек-муравей человек-физрук
Ответ therealgreenman
Ну явно не за те деньги, что брали…
понятно что не за те. 100-120 млн. минимум. для Челси можно и 150
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Фати нужно продавать. Пока он хоть что-то ещё стоит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abid_88
Ответ Karl0709
С Челси легко можно и 200 мультов взять за Рафинью.
Возьмёшь?

Не думаю, что сейчас Челси готов заплатить и 50 за него.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Бижанов
Ответ deadjoker
С учетом прихода нкунку в Челси ему точно некуда. А так в барсе конечно комедия, бились за чувака, переплатили и теперь слить хотят.
Ты читал новость? Вроде русским языком написано что интерес проявляют к Рафинье, хотя Барса хочет его сохранить. Еще раз повторюсь Барса не хочет и не собирается его сливать, наоборот другие клубы сами проявляют интерес
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Что-то в комментах многовато фанатов слить полмиллиарда на 10-е место. Видимо,решили отвлечься от раскладов отыграть 11-очковое отставание от зоны ЛЧ
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
артмаст
Ответ DolJun
жюль бартра за 60))
не за 60 во первых,во вторых ты сравниваешь Кунде и мудрика?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Надеюсь Ньюкасл летом нанесет удар по трансферному рынку
Пора уже усиливать состав и бороться за ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ svaz
мудрик за 💯 млн бгггг
жюль бартра за 60))
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svaz
Ответ DolJun
так весь состав барсы стоит значительно дешевле 150 лямов вместе с чави и лапортой. так что это явно утка)
мудрик за 💯 млн бгггг
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
В Ньюакасл парню надо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий