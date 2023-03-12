Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу». «Барса» может его продать, так как должна заработать 150 млн евро летом

« » и « » следят за ситуацией вокруг вингера «Барселоны» .

Как пишет Diario Sport, из-за непростой финансовой ситуации каталонский клуб будет вынужден расстаться с кем-то из игроков. « » не хочет продавать Рафинью и предпочла бы расстаться с теми, кто в меньшей степени влияет на результат команды, но пока наибольший интерес есть именно к бразильцу.

«Челси» и «Ньюкасл» контактировали с окружением футболиста. До дальнейших переговоров пока не дошло.

Рафинья хочет остаться в «Барселоне» и не намерен выслушивать предложения от других клубов, однако каталонцам его уход может потребоваться. «Барселона» рассчитывает, что сможет продать кого-то из числа тех, кто выходит на поле реже Рафиньи, но на случай, если сделать это не удастся, бразильца считают хорошим источником дохода.

«Барселона» согласится продать Рафинью, если за него дадут больше 58+7 млн евро, которые клуб заплатил за него минувшим летом.

Отмечается, что в ходе ближайшего трансферного окна «Барсе» нужно будет продать футболистов на 150 млн евро.

В этом сезоне у 26-летнего вингера 8 голов и 9 результативных передач в 36 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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