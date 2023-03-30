«Ньюкасл» интересуется Кристенсеном. «Барса» не хочет его продавать, но может рассмотреть предложение от 50 млн евро

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Андреас Кристенсен деньги Футбол

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в АПЛ.

По данным Diario Sport, интерес к датчанину проявляет «Ньюкасл».

Андреаса все устраивает в «Барсе», в клубе также довольны игроком и не хотят его продавать, но необходимость соблюдения финансового фэйр-плей и сокращения фонда зарплат вынуждает каталонцев продать кого-то из игроков.

Предложение по 26-летнему футболисту рассмотрят, если летом поступит предложение на сумму более 50 млн евро.

В текущем сезоне Кристенсен провел за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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Surviving
Бесплатный под носом был не хотели, теперь 50) норм так обмывают баблище с ....
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MESSIya
Фабрицио Романо: Хави Эрнандес продлит контракт с «Барселоной». Это только вопрос времени.

Предложение «Барсы» готово, но Хави хочет сосредоточиться на поле и выиграть Ла Лигу, прежде чем подписать контракт. Он активно работает над планированием будущего с правлением.
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A to the K
Ответ Born is the King
Кто бы мог подумать,что один из слабейших воспитанников Челси станет лучшим защитником в истории Барселоны наряду с Пуйолем и будет стоить 50
«наряду с Пуйолем» 😂
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nurikkkk
Наверное все таки рублей
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Samurai99
Ответ Unwar25
Может 50 миллионов рублей? Этот хрусталь если не травмирован, то привозит через матч.
Когда это он привозил? Кристенсен топово играет в Барсе
+3
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deadjoker
Лапорта в фифу переиграл. Взять свободного агента чтобы через год продать :)
+2
-1
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Born is the King
Кто бы мог подумать,что один из слабейших воспитанников Челси станет лучшим защитником в истории Барселоны наряду с Пуйолем и будет стоить 50
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-5
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гель кристины
Был днищем, здорово его подтянул Хави
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Сергей Кайзер
50. За Кристенсена. Удачи.
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Unwar25
Может 50 миллионов рублей?
Этот хрусталь если не травмирован, то привозит через матч.
+1
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Los Galácticos
50 млн. за Кристенсена что они там курят, не иначе как просто хотят развести мешок авось прокатит :))
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