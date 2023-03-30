«Ньюкасл» интересуется Кристенсеном. «Барса» не хочет его продавать, но может рассмотреть предложение от 50 млн евро

Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в .

По данным Diario Sport, интерес к датчанину проявляет « ».

Андреаса все устраивает в «Барсе», в клубе также довольны игроком и не хотят его продавать, но необходимость соблюдения финансового фэйр-плей и сокращения фонда зарплат вынуждает каталонцев продать кого-то из игроков.

Предложение по 26-летнему футболисту рассмотрят, если летом поступит предложение на сумму более 50 млн евро.

В текущем сезоне Кристенсен провел за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.