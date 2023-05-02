Ротен – Месси, отстраненному за поездку в Саудовскую Аравию: «Чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно»

Жером Ротен считает, что «ПСЖ» и Лионель Месси не должны продолжать сотрудничество.

35-летний форвард сегодня был отстранен на две недели в связи с несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию.

«Меня снова пугает то, что я слышу, меня волнует это, учитывая то, что я думаю о годах, которые Месси провел в «ПСЖ».

Зачем он приехал? Это сугубо финансовый вопрос. «ПСЖ» был единственным клубом, который мог дать ему то, что он хотел. Единственным.

Но даже сейчас он предпочел бы вернуться в «Барселону», вот только « » не может себе его позволить, и поэтому он пытается урвать у катарцев побольше денег и продлить контракт.

Но теперь – чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно», – сказал бывший полузащитник парижан.

Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля

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