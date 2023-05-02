Ротен – Месси, отстраненному за поездку в Саудовскую Аравию: «Чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно»

Теги ПСЖ Жером Ротен Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Жером Ротен считает, что «ПСЖ» и Лионель Месси не должны продолжать сотрудничество.

35-летний форвард сегодня был отстранен на две недели в связи с несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию.

«Меня снова пугает то, что я слышу, меня волнует это, учитывая то, что я думаю о годах, которые Месси провел в «ПСЖ».

Зачем он приехал? Это сугубо финансовый вопрос. «ПСЖ» был единственным клубом, который мог дать ему то, что он хотел. Единственным.

Но даже сейчас он предпочел бы вернуться в «Барселону», вот только «Барселона» не может себе его позволить, и поэтому он пытается урвать у катарцев побольше денег и продлить контракт.

Но теперь – чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно», – сказал бывший полузащитник парижан.

Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля

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146 комментариев

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кто-то
Зачем Месси оставаться в команде, где его ненавидят болельщиков просто за то, что он чемпион мира, и где французские СМИ откровенно гасят аргентинца. Между прочем, Месси лучший по г+п
+215
-48
+167
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Сижу на факсах Барселоны
Французы ещё те клоуны
+123
-41
+82
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Юрий Кечко
Ответ Tollie
бесславный закат карьеры дутого гоата🐏 напешеходил, набил карманы - пора к своему ботоксному корешу в пустыню
Разница в том что он уйдёт победителем )))
Уйдёт все равно одним из лучших по статистике в Европе даже в «типо» плохой сезон )))
А не с банки , 4 голами , и проваленным крупным турниром
Эти факты не изменишь ))) не злись ток
+59
-9
+50
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Curry30
15+15 в сезоне, ротен хоть раз этого добивался, когда Месси пешком этого в легкую добивается? клоун))
+47
-14
+33
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кто-то
Ответ Газонокосильщик Хави
Комментарий удален модератором
Ой-ой, в прошлом сезоне его оскорбляли фанаты Роналду за плохую игру, а сейчас, несмотря на то что он лучший по г+п, имеет наилучший рейтинг среди всех игроков команды, его всё равно освистывают болельщики. Но откуда тебе было об этом знать. Ты считал, сколько раз Месси улетал в СА и сколько раз Месси вылетал из ЛЧ
+31
-4
+27
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Oleg
Как вчера написал Романо:
Месть за ЧМ!

Месси выиграл Корону Мира, ему лягушатники это не простят.
Домой Лео, пора домой.
+32
-9
+23
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Direct free kick
Ответ VERBLYUD
ахахахах, кто этот ноунейм? Он думает, что Месси услышит его слова?
Ротен, хоть и не стал новым Зиданом и даже так точно известнее пачки сигарет в честь, которой ты назвался
+33
-16
+17
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truboprovodchik2019
Ответ Temp LC
ноунейм это ты,а не он)
персофаны Ротена на месте
+22
-5
+17
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Контрольный выстрел
Прикольный какой этот Ротен )) А кто это?
+23
-11
+12
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Водяра
У каждой страны свои неадекватные Ротены.
+13
-3
+10
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Men77
Ответ Temp LC
только один уйдет в 35 , а другой а 38 . Есть разница? думаю да. И да представь, что Роналду в 35,выдав отличный сезон, поехал в Саудовскую Аравию? Даже смешно. А Месси и придумывать не нужно)
ты о чем вообще? Роналду в 35 провел хороший сезон, а Месси стал чемпионом мира. И ты пытаешься сравнить? И причем тут СА? Месси туда едет? Гелевый, проснись и не пиши ерунды.
+11
-2
+9
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.ru
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
приветствую тебя, путешественник во времени...
+9
-1
+8
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alexis2020
Не удивлюсь, если Имя Фамилия это фейк ротена на спортсе
+8
-2
+6
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Oleg
Ответ Евгений Лифшиц
ага, французы. Манямирок у секты, конечно, замечательный. Фанаты псж не любят Месси не за то, что тот пешеходит, провалил сезон и развалил атмосферу в команде, выставив клуб на посмешище, а за то, что ЧМ выиграл)) ПСЖ дно потому что наказывает игрока за грубое нарушение дисциплины, а Месси к тому же еще и патриот Барсы в которую он жаждет вернуться и поэтому не выкладывается за ПСЖ... Ну и что, что годами рвался из барсы и ставил ультиматумы руководству, это ж мелочи. Ору просто с комментов)). культ в стиле Алиначки
Тоесть не Мбаппе развалил атмосферу своими претензиями, а Месси?🤣👍
+5
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vwzx8mx5vh
Если б не Месси Ротена бы так никто и не узнал)
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-1
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White Bone
Ротен иди ** ***
+7
-2
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Oleg
Ответ Газонокосильщик Хави
Комментарий удален модератором
Кто его ненавидел до ЧМ?
+5
0
+5
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кто-то
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Чем же тебя так жизнь разочаровала, что ты оскорбляешь игроков, единственное посмешище - ты
+9
-5
+4
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кто-то
Ответ Евгений Лифшиц
где наилучший рейтинг? может его освистывают за игру, где он получил 3 балла рейтинга и после которой свалил. Секта, такая секта
Ты серьезно сейчас?! Ты хоть новости и матчи смотрел? Болельщики освистывают Месси просто так. Ты сейчас про секту какую-то говоришь, слово новое узнал и сидишь используешь его, где попало
+4
0
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Oleg
Ответ Barcelona Forever
Месси тоже неумный раз даёт поводы для таких
18.12.2022 он дал повод)
36 + 24 по сезону , наврят ли это можно считать поводом.
+8
-4
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MonkeyMeister
Говорящая фамилия ноунейма.
+18
-14
+4
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Юрий Кечко
Ответ Temp LC
только один уйдет в 35 , а другой а 38 . Есть разница? думаю да. И да представь, что Роналду в 35,выдав отличный сезон, поехал в Саудовскую Аравию? Даже смешно. А Месси и придумывать не нужно)
Представь если бы Месси с псж вылетал не от Баварии начиная с 33 в лч
А от Лиона, Аяксу , Порту
Представил ?))
+4
-1
+3
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Muhammad Orhan
Безмозглый дурин сам та средний футболист был нашел над кем насмехаться , ты его даже волоса не стоишь .
+10
-7
+3
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Barcelona Forever
Месси тоже неумный раз даёт поводы для таких
+7
-4
+3
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Экспертное мнение
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Как до прихода Лео у Лилля?)))
+4
-1
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