Ротен – Месси, отстраненному за поездку в Саудовскую Аравию: «Чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно»
Жером Ротен считает, что «ПСЖ» и Лионель Месси не должны продолжать сотрудничество.
35-летний форвард сегодня был отстранен на две недели в связи с несанкционированной поездкой в Саудовскую Аравию.
«Меня снова пугает то, что я слышу, меня волнует это, учитывая то, что я думаю о годах, которые Месси провел в «ПСЖ».
Зачем он приехал? Это сугубо финансовый вопрос. «ПСЖ» был единственным клубом, который мог дать ему то, что он хотел. Единственным.
Но даже сейчас он предпочел бы вернуться в «Барселону», вот только «Барселона» не может себе его позволить, и поэтому он пытается урвать у катарцев побольше денег и продлить контракт.
Но теперь – чао! Оревуар! Бай-бай! Довольно», – сказал бывший полузащитник парижан.
Месси разрешили улететь в Саудовскую Аравию при победе или ничьей с «Лорьяном», но «ПСЖ» проиграл. Не всех игроков устраивает поведение Лионеля
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Уйдёт все равно одним из лучших по статистике в Европе даже в «типо» плохой сезон )))
А не с банки , 4 голами , и проваленным крупным турниром
Эти факты не изменишь ))) не злись ток
Месть за ЧМ!
Месси выиграл Корону Мира, ему лягушатники это не простят.
Домой Лео, пора домой.
36 + 24 по сезону , наврят ли это можно считать поводом.
А от Лиона, Аяксу , Порту
Представил ?))