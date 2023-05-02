Паркер о Диалло: «Не думаю, что он сыграет за «МЮ» в следующем сезоне. Люди видели хайлайты на ютубе, но Антони там тоже смотрелся потрясающе. Футбол – это не ютуб»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сандерленд Пол Паркер Антони Амад Диалло Футбол

Пол Паркер считает, что Амад Диалло еще не готов играть в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник выступает на правах аренды за «Сандерленд».

«Не думаю, что Амад Диалло сыграет какую-то роль в следующем сезоне. «Сандерленд» на данный момент находится в хорошей форме, так что они на высоте. Я видел несколько игр с ним, и он был хорош, но я все еще не уверен в нем. Я ожидаю, что он снова уйдет в аренду, потому что «Юнайтед» хочет, чтобы он играл, а в «МЮ» этого не случится.

Те люди, которые говорят об этом в социальных сетях, возможно, видели хайлайты Диалло на ютубе, но вспомните, как на ютубе смотрелся Антони – он был потрясающим. Но футбол – это не ютуб, и он пока не может претендовать на постоянное место. Антони по-прежнему смотрится лучше него, но, возможно, в будущем Диалло сможет что-то сделать для «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью FutFanatico.

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14 комментариев

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red hikkikomori
Если он как Антони , то нафига тогда за этого спинера выкладывали сотку. и хз чё там потрясающего в нарезках у Антони
+5
0
+5
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Саша Белый
Ответ Максим Маслов
Самое смешное - Антони сейчас один из лучших игроков. И его прогресс заметен невооруженным глазом
Вот я очень хочу увидеть этот прогресс, но не вижу его. Абсолютно те же действия на поле, смещение-удар выше или слабый в створ. Ну или пас невпопад. В обороне отрабатывает, вопросов нет. Но не для этого его брали
+4
0
+4
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S100 Winner
Так нарезки с Антони состояли из матчей голландских кубков и Эредивизии, которая ниже Топ-5 и которой до уровня АПЛ как до Нептуна раком
+4
-1
+3
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Rio de Janeiro
Неймара и Винисиуса тоже многие начали оценивать по хайлатам и не прогадали)
+3
-1
+2
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dimamak10
Ответ red hikkikomori
Если он как Антони , то нафига тогда за этого спинера выкладывали сотку. и хз чё там потрясающего в нарезках у Антони
За Диалло выложили 35млн за 3 матча в серии А
+2
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Семен Сергеевич
Как игрок подмены Диалло - хороший вариант. Антони имеет свойство уставать. Эланга уйдет в аренду скорее всего.

Верю в Диалло - он еще покажет свой класс!
+2
-1
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Максим Маслов
Самое смешное - Антони сейчас один из лучших игроков. И его прогресс заметен невооруженным глазом
+2
-1
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dimamak10
Ответ Семен Сергеевич
Как игрок подмены Диалло - хороший вариант. Антони имеет свойство уставать. Эланга уйдет в аренду скорее всего. Верю в Диалло - он еще покажет свой класс!
Я надеюсь что он вырос как игрок и лучше чем Пеллистри и Эланга, но когда он был в мю кроме дриблинга в нем ничего не увидел
+1
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Причёска Бэйла
Ответ City 100 points
У Антони даже в нарезках ничего выдающегося нет, только бесполезные танцы с мячом без продвижения, купить такое бревно за соткус мог только пригород.
Кто Грилиша за сотку взял? Филлипса?
+1
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Юлия Закаблукова
Антон дутый мешок
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Андрей Белов
Не только на ютубе, ещё и в фифе.
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Николай Белкин
Ответ Rio de Janeiro
Неймара и Винисиуса тоже многие начали оценивать по хайлатам и не прогадали)
рекомендую нарезки с магваером посмотреть. это квинтэссенция кринжа.
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Юра Зыков
Ответ Причёска Бэйла
Кто Грилиша за сотку взял? Филлипса?
А что грилиш?
Он важный игрок у Пепа а это уже уровень)
Филипса брали за 45
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