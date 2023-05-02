Паркер о Диалло: «Не думаю, что он сыграет за «МЮ» в следующем сезоне. Люди видели хайлайты на ютубе, но Антони там тоже смотрелся потрясающе. Футбол – это не ютуб»

Пол Паркер считает, что Амад Диалло еще не готов играть в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник выступает на правах аренды за « ».

«Не думаю, что сыграет какую-то роль в следующем сезоне. «Сандерленд» на данный момент находится в хорошей форме, так что они на высоте. Я видел несколько игр с ним, и он был хорош, но я все еще не уверен в нем. Я ожидаю, что он снова уйдет в аренду, потому что «Юнайтед» хочет, чтобы он играл, а в «МЮ» этого не случится.

Те люди, которые говорят об этом в социальных сетях, возможно, видели хайлайты Диалло на ютубе, но вспомните, как на ютубе смотрелся Антони – он был потрясающим. Но футбол – это не ютуб, и он пока не может претендовать на постоянное место. по-прежнему смотрится лучше него, но, возможно, в будущем Диалло сможет что-то сделать для « », – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью FutFanatico.

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