«Магуайр не уровень топ-10 АПЛ. Но у Харри врожденная уверенность в себе, которую можно назвать высокомерием, и уходить он не хочет». Пол Паркер о капитане «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Виктор Линделеф Пол Паркер Футбол

Пол Паркер уверен, что Харри Магуайр не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«Уровень Виктора Линделефа не падает, когда он играет с Магуайром, но из-за Харри он выглядит плохо.

Представьте себе фильм с одним очень хорошим актером и одним очень плохим. Тот, кто хорош, сразу предстанет в дурном свете, потому что ему придется тянуть на себе партнера.

Именно это происходит с Линделефом и Магуайром, в то время как в случае с Шоу все совершенно иначе. С Люком у «МЮ» будет два хороших актера, дополняющих друг друга.

Магуайр не в состоянии держать линию. Он хочет обороняться глубоко, и для этого в идеале ему нужно ехать в клуб, который играет с глубокой линией защиты. Конечно, он не сможет играть за клуб из первой десятки, но за кого-то из нижней части таблица – вполне.

Магуайр станет проблемой во время летнего трансферного окна. Я не думаю, что он хочет уходить, и не думаю, что другие клубы захотят заплатить за него столько, сколько желает получить «МЮ».

Харри нравится в «МЮ», ему, наверное, не хватает амбициозности для того, чтобы двигаться дальше ради сохранения места в сборной Англии. Он может считать, что его место в безопасности, что бы ни происходило. У него есть эта врожденная уверенность в себе, которую на самом деле можно было бы назвать высокомерием», – заявил бывший защитник манкунианцев.

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21 комментарий

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AlbertDav
Без него МЮ потеряет свою индивидуальность)))
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Фарид Харисов
Харри отличный игрок для автобусов. Просто стоит холодильник, закрывает половину обзора своим корпусом огромным, очень низко располагается, хрен обведешь.

Думаю он бы в МЮ Моура стал бы лучшим. А в атакующей и подвижной игре он нелепый тюлень у которого нет скорости и координации.
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Любезный Коссутий
он уровень топ-12, поэтому может перейти в Челси
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QWertY
Ответ London.is.blue
Так бестрофейник это мю, а не Челси. Как раз Магуайер уровень манков. Кстати, Челси даже в этом сезоне пропустил меньше Манков🤣🤣🤣
Поздравляю с новым трофеем: пропустили меньше МЮ🏆
+2
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QWertY
Согласен с Паркером. Магваер уровень Челси))
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Артемий Дмитриев
Так он в любом случае в сборную вызывается, вот если бы его не вызвали, то может быть он и призадумался
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Roman Osipovich
Всё по делу сказал.
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10ztv
с севильей он доказал, что самый уверенный человек в мире
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Месси ниц пред Насри
У него типаж такой себе "работяга из губинки", "дуб дубом".
Но, благодаря спорту, даже и у таких есть в жизни шанс..
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Трент 66
Как его вообще можно было купить за такие деньги, типичный деревянный брит,который только верх можнт снимать.
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Вова Гаврилов
А зачем ему уходить самому? Играть дают, зп платят…
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Мистер Громов
Вспомнилась история про умный холодильник, когда мужик купил его себе за большие деньги, а функционал ни то, ни сё.. только смски шлёт)
Ну и едет он как-то с утра на работу, через полчаса приходит смска: Хозяин вернись, дверь закрыта неплотно)
Ну и мужит отвечает, вспоминая ценник: Ну вот если ты такой умный, то возьми сам и закрой)
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ QWertY
Согласен с Паркером. Магваер уровень Челси))
🤣🤣🤣 подкол засчитан
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