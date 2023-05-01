«Магуайр не уровень топ-10 АПЛ. Но у Харри врожденная уверенность в себе, которую можно назвать высокомерием, и уходить он не хочет». Пол Паркер о капитане «МЮ»
Пол Паркер уверен, что Харри Магуайр не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».
«Уровень Виктора Линделефа не падает, когда он играет с Магуайром, но из-за Харри он выглядит плохо.
Представьте себе фильм с одним очень хорошим актером и одним очень плохим. Тот, кто хорош, сразу предстанет в дурном свете, потому что ему придется тянуть на себе партнера.
Именно это происходит с Линделефом и Магуайром, в то время как в случае с Шоу все совершенно иначе. С Люком у «МЮ» будет два хороших актера, дополняющих друг друга.
Магуайр не в состоянии держать линию. Он хочет обороняться глубоко, и для этого в идеале ему нужно ехать в клуб, который играет с глубокой линией защиты. Конечно, он не сможет играть за клуб из первой десятки, но за кого-то из нижней части таблица – вполне.
Магуайр станет проблемой во время летнего трансферного окна. Я не думаю, что он хочет уходить, и не думаю, что другие клубы захотят заплатить за него столько, сколько желает получить «МЮ».
Харри нравится в «МЮ», ему, наверное, не хватает амбициозности для того, чтобы двигаться дальше ради сохранения места в сборной Англии. Он может считать, что его место в безопасности, что бы ни происходило. У него есть эта врожденная уверенность в себе, которую на самом деле можно было бы назвать высокомерием», – заявил бывший защитник манкунианцев.
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Думаю он бы в МЮ Моура стал бы лучшим. А в атакующей и подвижной игре он нелепый тюлень у которого нет скорости и координации.
Но, благодаря спорту, даже и у таких есть в жизни шанс..
Ну и едет он как-то с утра на работу, через полчаса приходит смска: Хозяин вернись, дверь закрыта неплотно)
Ну и мужит отвечает, вспоминая ценник: Ну вот если ты такой умный, то возьми сам и закрой)