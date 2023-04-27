Антони считает, что «МЮ» может побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне: «Мы показали, на что способны»

Антони считает, что «Манчестер Юнайтед» может побороться за победу в АПЛ в следующем году.

«Мы знаем свои качества. Мы готовы и считаем, что можем побороться за победу в АПЛ [в следующем сезоне]. Это очень важно для нас.

В этом сезоне мы показали, на что способны. Это сезон адаптации, у нас новый тренер и новые игроки.

Когда все утрясется, надеюсь, мы будем в состоянии бороться за титул», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед».

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