Антони считает, что «МЮ» может побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне: «Мы показали, на что способны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони считает, что «Манчестер Юнайтед» может побороться за победу в АПЛ в следующем году.

«Мы знаем свои качества. Мы готовы и считаем, что можем побороться за победу в АПЛ [в следующем сезоне]. Это очень важно для нас.

В этом сезоне мы показали, на что способны. Это сезон адаптации, у нас новый тренер и новые игроки. 

Когда все утрясется, надеюсь, мы будем в состоянии бороться за титул», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед».

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31 комментарий

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NIRVANA
Ответ Supreme Allah
На что ? На 7:0 от слабейшего Ливерпуля за последние пять лет.
Это ни о чем не говорит. Как не говорили и 7:2 от Астон Виллы тому же Ливерпулю 2-3 года назад.
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answer89
Пока что это ужасное приобретение. Все контратаки через Антони стопорятся, потому что он ни убежать не может, ни вовремя пас отдать точный. В позиционке при получении 90% попытка обыграть и ударить с угла штрафной обводящим ударом. Процент полезности ниже плинтуса.
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Покрутились вокруг своей оси.
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Supreme Allah
На что ? На 7:0 от слабейшего Ливерпуля за последние пять лет.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ answer89
Пока что это ужасное приобретение. Все контратаки через Антони стопорятся, потому что он ни убежать не может, ни вовремя пас отдать точный. В позиционке при получении 90% попытка обыграть и ударить с угла штрафной обводящим ударом. Процент полезности ниже плинтуса.
Напротив, последнее время все атаки через Антони идут, осваивается бразилец и в следующем году должен себя показать.
Вот кто действительно ужасен, так это Санчо. Боится рисковать, за мяч не борется, тупо беготней бесполезной занимается.
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Alex Rhea
Ответ answer89
Пока что это ужасное приобретение. Все контратаки через Антони стопорятся, потому что он ни убежать не может, ни вовремя пас отдать точный. В позиционке при получении 90% попытка обыграть и ударить с угла штрафной обводящим ударом. Процент полезности ниже плинтуса.
Тот редкий случай, когда по стате г+п всё было понятно изначально. Ну не может быть топарь с 8+9 в чемпионате, где тот же Тадич набирает в разы больше или Зиеш с Промесом и Тилем набирали
+3
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+3
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Никки Бат
Ответ Phantomm
Интересно что вы доказали?Боретесь за третье место ,вылетели от ослабевшей Севильи ,позорно проиграли 0:7
Ну зато вынесли лидера лалиги до этого
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Илья Храбров
После ЧМ был крутой отрезок, за исключением игры против Ливерпуля. За АПЛ можно будет побороться, только при нескольких приобретениях и стабильной игре, которой пока нет
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Артем Оченаш
Если удастся купить Хари Кейна возможно и смогут побороться
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deadjoker
Ну покажите в финале против сити :) арсенал вот вчера пытался, не фартануло…
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Никки Бат
Ответ AsperChelsea
Говорят Мудрик Мудрик, что ваш Антони прям так хорош? Деньги те же! Мудрик молчит хоть, а у этого хлебало не закрывается, вот кто истинный бездарь, так это Антони, а не Мудрик!
Здравствуйте, о Мудрике ничего не говорим, даже не думаем о нем. Антони действительно плох для такого трансфера. Но он точно не бездарь. Может просто не получается пока
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Манковский
Ответ answer89
Пока что это ужасное приобретение. Все контратаки через Антони стопорятся, потому что он ни убежать не может, ни вовремя пас отдать точный. В позиционке при получении 90% попытка обыграть и ударить с угла штрафной обводящим ударом. Процент полезности ниже плинтуса.
Включай матчи МЮ иногда, Антони весной единственный кто прибавил, большинство атак через него идёт.
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AsperChelsea
Ответ Жанна Агузарова
То что Антони слабый не оправдывает никак слабую игру Мудрика
Жанна Агузарова стала говорить за футбол?))))
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AsperChelsea
Ответ Жанна Агузарова
То что Антони слабый не оправдывает никак слабую игру Мудрика
Новый сезон покажет кто из двоих, на что горазд.
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AsperChelsea
Ответ Никки Бат
Здравствуйте, о Мудрике ничего не говорим, даже не думаем о нем. Антони действительно плох для такого трансфера. Но он точно не бездарь. Может просто не получается пока
Добрый вечер, я тем кто говорил, к адекватным только уважение и никакого хейта.) Без шуток!
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Жанна Агузарова
Ответ AsperChelsea
Говорят Мудрик Мудрик, что ваш Антони прям так хорош? Деньги те же! Мудрик молчит хоть, а у этого хлебало не закрывается, вот кто истинный бездарь, так это Антони, а не Мудрик!
То что Антони слабый не оправдывает никак слабую игру Мудрика
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answer89
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Напротив, последнее время все атаки через Антони идут, осваивается бразилец и в следующем году должен себя показать. Вот кто действительно ужасен, так это Санчо. Боится рисковать, за мяч не борется, тупо беготней бесполезной занимается.
Потому что Рэша и Шоу не было на левом фланге. Санчо и правда труп, но с ним давно все понятно. Надеюсь, что Антони просто молод ещё. Но скорости ему явно не хватает. Дриблинг тоже не супер
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Арман Мартиросян
Ответ Supreme Allah
На что ? На 7:0 от слабейшего Ливерпуля за последние пять лет.
Щас придут манки и объяснят тебе что это просто случайность, и вообще они были лучше в первом тайме.
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Герр Айзенхайм
Ты сам так-то новенький, работай над собой в первую очередь
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Real_v_dushe
Особенно 100-миллионный любитель Ламборгини показал, так показал.....
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Isshin88
А может с Челси за вылет?
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avcgloronalduMU
это на фоне того, чтобы будет много трансферов, плюс если только Харри Кейн перейдет
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Мирзоанис Якубов
Для этого нужно лучше заиграть самому Антони
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